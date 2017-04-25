11:45, 25 Nisan 2017 SalÄ±

Paraguay'da 'yÃ¼zyÄ±lÄ±n soygunu'





GÃ¼ney Amerika Ã¼lkesi Paraguay'da zÄ±rhlÄ± araba firmasÄ±na yÃ¶nelik yaklaÅŸÄ±k 80 kiÅŸinin karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± soygunda patlayÄ±cÄ±lar kullanÄ±ldÄ±, soygunda 1 polis memuru hayatÄ±nÄ± kaybetti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi GÃ¼ney AmerikaÂ Ã¼lkesiÂ Paraguay'da Ã§ete Ã¼yelerinin birÂ zÄ±rhlÄ± araba firmasÄ±nÄ±n kasa dairesini silahlar ve patlayÄ±cÄ±lar kullanarak soyduklarÄ± bildirildi. Emniyet yetkilisi Arsenio Correa, sÄ±nÄ±r kenti Ciudad del Este'deki Prosegur adlÄ± zÄ±rhlÄ± araba firmasÄ±nÄ±n kasa dairesine yÃ¶nelikÂ soygunun 3 saat sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ne iÅŸaret ederek, yaklaÅŸÄ±k 80 kiÅŸinin karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± soygunda patlayÄ±cÄ± ve silahlarÄ±n kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Soygunda 1 polis memurunun Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼, 3 sivilin yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydeden Correa, "Soyguncular kaÃ§Ä±ÅŸlarÄ±nÄ± garantiye almak iÃ§in keskin niÅŸancÄ± kullandÄ± ve insanlarÄ±n dikkatini daÄŸÄ±tmak iÃ§in 10'dan fazla aracÄ± kundakladÄ±." dedi. Ãœlkede sÃ¶z konusu olay "yÃ¼zyÄ±lÄ±n soygunu" olarak nitelendirildi. 40 MÄ°LYON DOLAR CÄ°VARINDA PARA Ã‡ALINDI Soygunda Ã§alÄ±nan paranÄ±n miktarÄ±na iliÅŸkin henÃ¼z bir aÃ§Ä±klama yapÄ±lmazken iddialar, bunun 40 milyon dolar civarÄ±nda olduÄŸu yÃ¶nÃ¼nde. Ã–te yandanÂ Brezilya'daki yerel basÄ±ndaki haberlere gÃ¶re, soygunculardan bazÄ±larÄ± Ã¼lkenin Itapulandia bÃ¶lgesinde polisle Ã§atÄ±ÅŸtÄ±ktan sonra kayÄ±plara karÄ±ÅŸtÄ±. Ã‡atÄ±ÅŸmada Ã§ete Ã¼yelerinden 3'Ã¼nÃ¼n Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ 2'sinin de yaralandÄ±ÄŸÄ± kaydedildi. Paraguay ve Brezilya'da soyguncularÄ± bulmak iÃ§in operasyonlar devam ediyor.

Ä°lgili Konular paraguay

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.