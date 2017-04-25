12:04, 25 Nisan 2017 SalÄ±

Kuzey Kore'den gerÃ§ek mermi ile tatbikat

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Kuzey Kore ordusunun kuruluÅŸunun 85. yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nde gerÃ§ek mermilerin kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir tatbikat dÃ¼zenlendi.

Yonhap ajansÄ±nÄ±n hÃ¼kÃ¼met kaynaklarÄ±na dayandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± haberine gÃ¶re, Kuzey Kore, ordusunun kuruluÅŸunun 85. yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nÃ¼, Ã¼lkenin doÄŸu kÄ±yÄ±sÄ±nda Wonsan kentinde gerÃ§ek silahlarÄ±n kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir tatbikatla kutladÄ±.

GÃ¼ney Kore Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan tatbikata iliÅŸkin yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada olaÄŸanÃ¼stÃ¼ bir durum olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirildi.

Bu arada ABD donanmasÄ±na ait fÃ¼ze yÃ¼klÃ¼ USS Michigan adlÄ± denizaltÄ±nÄ±n GÃ¼ney Kore'ye ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.

USS Michigan'Ä±n yakÄ±n zamanda bÃ¶lgeye gelmesi beklenen USS Carl Vinson UÃ§ak Gemisi GÃ¶rev Grubuna dahil olacaÄŸÄ± vurgulandÄ±.

Kuzey Kore NÃ¼kleer ProgramÄ± Ã–zel Temsilcisi Joseph Yun, Kore YarÄ±madasÄ± BarÄ±ÅŸ ve GÃ¼venlik Ä°ÅŸleri Ã–zel Temsilcisi Kim Hong-kyun ve Japonya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n Asya ve Okyanusya BÃ¼rosu Genel DirektÃ¶rÃ¼ Kenji Kanasugi'nin de Kuzey Kore ile ilgili geliÅŸmeleri ele almak Ã¼zere Japonya'nÄ±n baÅŸkenti Tokyo'da bir araya geldiÄŸi belirtildi.

Japonya ve ABD dÃ¼n BatÄ± Pasifik'te, Japonya'ya ait iki destroyer ve ABD'ye ait Carl Vinson uÃ§ak gemisinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ortak deniz tatbikatÄ± gerÃ§ekleÅŸtirmiÅŸti.

ABD, Kuzey Kore'nin balistik fÃ¼ze denemelerine karÅŸÄ± birtakÄ±m askeri tedbirler almanÄ±n yanÄ± sÄ±ra USS Carl Vinson UÃ§ak Gemisi GÃ¶rev Grubunu da Kore aÃ§Ä±klarÄ±na gÃ¶ndereceÄŸini duyurmuÅŸtu. Trump yÃ¶netimi, Kuzey Kore'ye karÅŸÄ± tÃ¼m seÃ§eneklerin masada olduÄŸunu tekrar tekrar vurguluyor.

Kim Jong-un yÃ¶netimi ise dÃ¼n ABD'nin Kore yarÄ±madasÄ±nda savaÅŸ baÅŸlatmasÄ± durumunda Kuzey Kore'nin "ABD'yi yok edeceÄŸini" duyurmuÅŸtu.

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