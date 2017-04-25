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GÃ¼nÃ¼n Haberleri
12:41, 25 Nisan 2017 SalÄ±
Afrika
12:28, 25 Nisan 2017 SalÄ±

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Sudan'da KarikatÃ¼rist Osman Turhan'Ä±n sergisi aÃ§Ä±ldÄ±
Sudan'da KarikatÃ¼rist Osman Turhan'Ä±n sergisi aÃ§Ä±ldÄ±

KarikatÃ¼rist ve illÃ¼stratÃ¶r Osman Turhan'Ä±n "SÃ¼kÃ»t Ã§izginin mÃ¼rekkebidir" adlÄ± sergisi, Sudan'Ä±n baÅŸkenti Hartum'da aÃ§Ä±ldÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndemini Ã§izgileriyle yansÄ±tan KarikatÃ¼rist ve illÃ¼stratÃ¶r Osman Turhan'Ä±n "SÃ¼kÃ»t Ã§izginin mÃ¼rekkebidir" adlÄ± sergisi, Sudan'Ä±n baÅŸkenti Hartum'da Yunus Emre EnstitÃ¼sÃ¼ bÃ¼nyesinde SudanlÄ±larÄ±n beÄŸenisine sunuldu.

EnstitÃ¼ MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Feyzullah BahÃ§i yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Sanat mesajdÄ±r. Osman Turhan'Ä±n Ã§izimleri de siyasi, kÃ¼ltÃ¼rel ve sosyal gerÃ§ekliÄŸi yansÄ±tmaktadÄ±r. Her bir kare deÄŸerli mesaj iÃ§ermekte ve insanÄ± derin dÃ¼ÅŸÃ¼ncelere gÃ¶tÃ¼rmektedir." dedi.

BahÃ§i, Hartum'daki enstitÃ¼de ilk kez bÃ¶yle bir sergi aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bu tÃ¼r etkinliklerin devamÄ±nÄ±n geleceÄŸini belirtti.

Sergiye bÃ¼yÃ¼k ilgi gÃ¶steren SudanlÄ±lar, Turhan'Ä±n karikatÃ¼rlerini yakÄ±ndan inceleme fÄ±rsatÄ± buldu.

ZiyaretÃ§ilerden SudanlÄ± Hasan Muhammed, Ã§izimlerin insanlarÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± duygularÄ± Ã§ok gÃ¼zel ifade ettiÄŸini, bunun yanÄ± sÄ±ra Ä°slam'Ä±n hoÅŸgÃ¶rÃ¼ ruhunu yansÄ±ttÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek memnuniyetini dile getirdi.

"SÃ¼kÃ»t Ã§izginin mÃ¼rekkebidir" adlÄ± sergi, 30 Nisan'a kadar Hartum Yunus Emre EnstitÃ¼sÃ¼'nde ziyarete aÃ§Ä±k olacak.



Ä°lgili Konular KarikatÃ¼r Osman Turhan
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