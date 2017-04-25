12:28, 25 Nisan 2017 SalÄ±

Sudan'da KarikatÃ¼rist Osman Turhan'Ä±n sergisi aÃ§Ä±ldÄ±





KarikatÃ¼rist ve illÃ¼stratÃ¶r Osman Turhan'Ä±n "SÃ¼kÃ»t Ã§izginin mÃ¼rekkebidir" adlÄ± sergisi, Sudan'Ä±n baÅŸkenti Hartum'da aÃ§Ä±ldÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndemini Ã§izgileriyle yansÄ±tan KarikatÃ¼rist ve illÃ¼stratÃ¶r Osman Turhan'Ä±n "SÃ¼kÃ»t Ã§izginin mÃ¼rekkebidir" adlÄ± sergisi, Sudan'Ä±n baÅŸkenti Hartum'da Yunus Emre EnstitÃ¼sÃ¼ bÃ¼nyesinde SudanlÄ±larÄ±n beÄŸenisine sunuldu. EnstitÃ¼ MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Feyzullah BahÃ§i yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Sanat mesajdÄ±r. Osman Turhan'Ä±n Ã§izimleri de siyasi, kÃ¼ltÃ¼rel ve sosyal gerÃ§ekliÄŸi yansÄ±tmaktadÄ±r. Her bir kare deÄŸerli mesaj iÃ§ermekte ve insanÄ± derin dÃ¼ÅŸÃ¼ncelere gÃ¶tÃ¼rmektedir." dedi. BahÃ§i, Hartum'daki enstitÃ¼de ilk kez bÃ¶yle bir sergi aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bu tÃ¼r etkinliklerin devamÄ±nÄ±n geleceÄŸini belirtti. Sergiye bÃ¼yÃ¼k ilgi gÃ¶steren SudanlÄ±lar, Turhan'Ä±n karikatÃ¼rlerini yakÄ±ndan inceleme fÄ±rsatÄ± buldu. ZiyaretÃ§ilerden SudanlÄ± Hasan Muhammed, Ã§izimlerin insanlarÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± duygularÄ± Ã§ok gÃ¼zel ifade ettiÄŸini, bunun yanÄ± sÄ±ra Ä°slam'Ä±n hoÅŸgÃ¶rÃ¼ ruhunu yansÄ±ttÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek memnuniyetini dile getirdi. "SÃ¼kÃ»t Ã§izginin mÃ¼rekkebidir" adlÄ± sergi, 30 Nisan'a kadar Hartum Yunus Emre EnstitÃ¼sÃ¼'nde ziyarete aÃ§Ä±k olacak.

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