12:35, 25 Nisan 2017 SalÄ±

Irak'ta Tenek bÃ¶lgesi DEAÅž'tan kurtarÄ±ldÄ±





Irak gÃ¼Ã§lerinin Musul'un batÄ±sÄ±ndaki Tenek bÃ¶lgesinde kontrolÃ¼ saÄŸladÄ±ÄŸÄ± bildirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Irak gÃ¼Ã§lerininÂ Musul'un batÄ±sÄ±ndaki Tenek bÃ¶lgesindeÂ kontrolÃ¼ saÄŸladÄ±ÄŸÄ± bildirildi. Musul Operasyonlar KomutanÄ± Korgeneral Abdulemir Yarullah yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, "TerÃ¶rle mÃ¼cadele gÃ¼Ã§leri, Musul'un batÄ±sÄ±ndaki Tenek bÃ¶lgesinin tamamÄ±nÄ± DEAÅž'tan kurtardÄ±." ifadelerini kullandÄ±. Yarullah, gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin bÃ¶lgedeki operasyonu sÄ±rasÄ±nda DEAÅž'Ä±n bÃ¼yÃ¼k kayÄ±p verdiÄŸini aktardÄ±. Ã–te yandan Åžii silahlÄ± gÃ¼cÃ¼ HaÅŸdi Åžabi de Musul'un gÃ¼neyindeki Hadar ilÃ§esi ve Ã§evresini DEAÅž'tan kurtarmak iÃ§in operasyon baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu. Irak Ortak Operasyonlar KomutanlÄ±ÄŸÄ±ndan dÃ¼n yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada Musul'un batÄ± yakasÄ±nÄ±n yÃ¼zde 70'inin DEAÅž'tan geri alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirilmiÅŸti. Musul'un doÄŸusunu ocak sonunda tamamen ele geÃ§iren Irak gÃ¼Ã§leri, 19 Åžubat'tan bu yana batÄ± yakasÄ±nda DEAÅž'a karÅŸÄ± operasyonlara devam ediyor.

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