12:39, 25 Nisan 2017 SalÄ±

'Ã–kÃ¼z Ã¶ldÃ¼ren' soÄŸuklar sona eriyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TÃ¼rk MÃ¼hendis ve Mimar OdalarÄ± BirliÄŸi (TMMOB) Meteoroloji MÃ¼hendisleri OdasÄ± BaÅŸkanÄ±Â Ahmet KÃ¶se, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, nisan ayÄ±nda soÄŸuk hava ve kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n mevsim normalleri dÄ±ÅŸÄ±nda olduÄŸuna iliÅŸkin bir kanaat bulunabileceÄŸini belirterek, "Herkes, 'Mevsimin bugÃ¼nÃ¼nde kar mÄ± yaÄŸarmÄ±ÅŸ, nereden Ã§Ä±ktÄ± bu soÄŸuk hava?' diye dÃ¼ÅŸÃ¼nedursun, atalarÄ±mÄ±z uzun yÄ±llar yaptÄ±klarÄ± gÃ¶zlem sonucu nisan ayÄ±nÄ±n bugÃ¼nlerinde yaÅŸananÂ soÄŸuklara 'Ã¶kÃ¼z Ã¶ldÃ¼ren' ismini vermiÅŸlerdir. " diye konuÅŸtu.Â

GÃ¼neÅŸin boÄŸa burcuna geÃ§iÅŸinin ilk altÄ± gÃ¼nÃ¼ olan ve "Sitte-i Sevr" olarak isimlendirilen 21-26 Nisan tarihleri arasÄ±ndaki soÄŸuklarÄ±n, tam "Yaz geldi" denirken yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten KÃ¶se, bu tarihler iÃ§in "Korkma zemherinin kÄ±ÅŸÄ±ndan, kork aprilin beÅŸinden, Ã¶kÃ¼zÃ¼ ayÄ±rÄ±r eÅŸinden" deyiÅŸinin sÃ¶ylendiÄŸini hatÄ±rlattÄ±.

21-26 NÄ°SAN TARÄ°HLERÄ° ARASINA DENK GELEN SOÄžUK HAVA BÄ°R ANDA SONA ERECEK

Bu tarihler arasÄ±ndaki soÄŸuk ve deÄŸiÅŸken hava nedeniyle rÃ¼zgarÄ±n sÄ±k sÄ±k yer deÄŸiÅŸtirdiÄŸini belirten KÃ¶se, ÅŸu deÄŸerlendirmede bulundu:

"Halk arasÄ±nda 'Ã¶kÃ¼z Ã¶ldÃ¼ren' diye tabir edilen ve 21-26 Nisan tarihleri arasÄ±na denk gelen soÄŸuk hava bir anda sona erecek. Eskiler bu soÄŸuklarda zorda kalmadÄ±kÃ§a dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±kmazlardÄ±, 'BugÃ¼nlerde yakmak iÃ§in odun deÄŸil koca kÃ¼tÃ¼k hazÄ±rla' sÃ¶zleriyle de Ã¶ÄŸÃ¼tte bulunurlardÄ±. Bir Ã¶ÄŸÃ¼t de benden, Ã¶kÃ¼z soÄŸuklarÄ±nÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± bugÃ¼nlerde doÄŸa canlandÄ±, aÄŸaÃ§lar bitkiler Ã§iÃ§eklerini aÃ§tÄ±. Bol yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§en kÄ±ÅŸ mevsiminin ardÄ±ndan Ã§iftÃ§ilerimiz 'Bu sene mahsul bereketli geÃ§ecek.' diye Ã¼mitlenmiÅŸken dikkat Ã¼rÃ¼nlerinizi don vurmasÄ±n. Zira geÃ§tiÄŸimiz yÄ±llarda da tam bu dÃ¶nemde don nedeniyle fÄ±ndÄ±k, ceviz, kayÄ±sÄ± gibi birÃ§ok Ã¼rÃ¼nÃ¼ don vurmuÅŸ ve Ã§iftÃ§imiz zarar etmiÅŸti."