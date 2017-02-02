12:44, 25 Nisan 2017 SalÄ±

DanÄ±ÅŸtay'dan CHP'ye ret





DanÄ±ÅŸtay 10. Dairesi, YÃ¼ksek SeÃ§im Kurulunun "mÃ¼hÃ¼rsÃ¼z oylarÄ±n geÃ§erli sayÄ±lmasÄ±"na iliÅŸkin kararÄ±nÄ±n iptali ve yÃ¼rÃ¼tmesinin durdurulmasÄ± istemiyle CHP'nin yaptÄ±ÄŸÄ± baÅŸvuruyu oy Ã§okluÄŸuyla reddetti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi DanÄ±ÅŸtay'dan CHP'nin referandum sonuÃ§larÄ±na iliÅŸkin yaptÄ±ÄŸÄ± baÅŸvuruya red cevabÄ± geldi Daire, YSK kararÄ±nÄ±n idari bir iÅŸlem niteliÄŸi taÅŸÄ±mamasÄ± nedeniyle baÅŸvuruyla ilgili karar verilmesine yer olmadÄ±ÄŸÄ±na hÃ¼kmetti. CHP'nin referandum sonuÃ§larÄ±na iliÅŸkin YÃ¼ksek SeÃ§im Kurulu'na (YSK) yaptÄ±ÄŸÄ± baÅŸvuru da reddedilmiÅŸti.

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