DanÄ±ÅŸtay'dan CHP'ye ret

DanÄ±ÅŸtay'dan CHP'nin referandum sonuÃ§larÄ±na iliÅŸkin yaptÄ±ÄŸÄ± baÅŸvuruya red cevabÄ± geldi
Daire, YSK kararÄ±nÄ±n idari bir iÅŸlem niteliÄŸi taÅŸÄ±mamasÄ± nedeniyle baÅŸvuruyla ilgili karar verilmesine yer olmadÄ±ÄŸÄ±na hÃ¼kmetti.
CHP'nin referandum sonuÃ§larÄ±na iliÅŸkin YÃ¼ksek SeÃ§im Kurulu'na (YSK) yaptÄ±ÄŸÄ± baÅŸvuru da reddedilmiÅŸti.
Vatan Partisi Genel BaÅŸkanÄ± PerinÃ§ek, "TÃ¼rkiye'yi denetleyecek uluslararasÄ± bir kurum yoktur. HiÃ§bir ÅŸekilde kabul etmiyoruz" dedi
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Kaynak, "EÄŸer biz yangÄ±nÄ± orada (Yemen'de) sÃ¶ndÃ¼rmeyi baÅŸaramazsak yarÄ±n Ã§ok geÃ§ olabilir. Bu yangÄ±n Ã¶nce Yemen'i, sonra bÃ¶lgeyi ve en son bÃ¼tÃ¼n uygar dÃ¼nyayÄ± tehdit edebilir." dedi
ÅžÄ±rnakâ€™Ä±n Uludere Ä°lÃ§esi Åženoba Beldesi kÄ±rsalÄ±nda el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±nÄ±n infilak ettirilmesi sonucu 2 asker ÅŸehit oldu.
TSK'nÄ±n PKK'ya yÃ¶nelik operasyon yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurduÄŸu KaraÃ§ok DaÄŸÄ±, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n Suriye'deki terÃ¶r faaliyetlerinin planlanmasÄ± ile Suriye-Irak hattÄ±ndaki Ã¼ye ve silah akÄ±ÅŸÄ±nÄ±n saÄŸlanmasÄ±nda kullanÄ±lÄ±yor
FETÃ–'nÃ¼n 15 Temmuz darbe giriÅŸiminde Deniz Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±ndaki eylemlere iliÅŸkin 72 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n gÃ¶rÃ¼lmesine, sanÄ±k ifadelerinin dinlenmesiyle devam edildi
Yunanistan'daki Atina Temyiz Mahkemesi, TÃ¼rkiye'nin darbeci 3 askerin iadesine iliÅŸkin talebini reddetti
Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi, TÃ¼rkiye'nin denetim sÃ¼recine alÄ±nmasÄ±nÄ± kabul etti
DanÄ±ÅŸtay 10. Dairesi, YÃ¼ksek SeÃ§im Kurulunun "mÃ¼hÃ¼rsÃ¼z oylarÄ±n geÃ§erli sayÄ±lmasÄ±"na iliÅŸkin kararÄ±nÄ±n iptali ve yÃ¼rÃ¼tmesinin durdurulmasÄ± istemiyle CHP'nin yaptÄ±ÄŸÄ± baÅŸvuruyu oy Ã§okluÄŸuyla reddetti
TÃ¼rk MÃ¼hendis ve Mimar OdalarÄ± BirliÄŸi Meteoroloji MÃ¼hendisleri OdasÄ± BaÅŸkanÄ± Ahmet KÃ¶se, halk arasÄ±nda "Ã¶kÃ¼z Ã¶ldÃ¼ren" olarak tanÄ±mlanan ve 21-26 Nisan tarihlerine denk gelen altÄ± gÃ¼nlÃ¼k soÄŸuk havanÄ±n sona ereceÄŸini bildirdi
Ä°stiklal ÅŸairi Mehmet Akif Ersoy'un torunu Argon, "Dedem, Almanya'da Hintli MÃ¼slÃ¼manlara vaaz vermesi iÃ§in Ã§aÄŸrÄ±lmÄ±ÅŸ. KulaÄŸÄ±mÄ±za geldi ve mÃ¼racaat ettik, bu vaazlara ait plaklarÄ±n nerede olduÄŸunu Ã¶ÄŸrenelim dedik" dedi
Birlik VakfÄ± Bursa Åžubesinin Cuma Meclisine konuk olan Gazi Ãœniversitesi Ä°Ä°BF Maliye BÃ¶lÃ¼mÃ¼ Ã–ÄŸretim Ãœyesi Duran BÃ¼lbÃ¼l, Ã§ok teknik bir konu olan TÃ¼rkiye VarlÄ±k Fonuâ€™nu (TVF) avantajlÄ± ve dezavantajlÄ± yÃ¶nleriyle anlaÅŸÄ±lÄ±r bir ÅŸekilde dinleyicilere aktardÄ±
Urla ve Dikili ilÃ§elerinde 98 yabancÄ± uyruklu yakalandÄ±, organizatÃ¶r olduklarÄ± iddia edilen 5 zanlÄ± gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
TÃ¼rkiye, PKK'nÄ±n Irak'Ä±n Sincar bÃ¶lgesinde Ã¼s yapÄ±lanmasÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na ilk tepkisini verdi. TÃ¼rk savaÅŸ uÃ§aklarÄ± ilk kez Sincar'daki PKK hedeflerine yÃ¶nelik hava harekatÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdi. AyrÄ±ca Suriye'nin kuzeydoÄŸusundaki KaraÃ§ok DaÄŸÄ± bÃ¶lgelerine de hava harekatÄ± dÃ¼zenlendi
Konya'da bir firma tarafÄ±ndan 80 Ã§eÅŸit lalenin Ã¼retildiÄŸi, 40 futbol sahasÄ± bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ndeki lale tarlasÄ±, gÃ¶kkuÅŸaÄŸÄ±nÄ± andÄ±ran renk demetiyle gÃ¶rsel ÅŸÃ¶len sunuyor
Manisa'da FETÃ–/PDY soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda mahkemeye sevk edilen 24 kiÅŸiden 13'Ã¼ tutuklandÄ±, 11'i adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Trumpâ€™Ä±n '1915 OlaylarÄ±' hakkÄ±ndaki sÃ¶zlerine iliÅŸkin, "TÃ¼m taraflarÄ±n acÄ±larÄ±nÄ± dikkate alan bir yaklaÅŸÄ±m benimsemesini bekliyoruz." ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.