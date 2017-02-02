DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
16:03, 25 Nisan 2017 SalÄ±
GÃ¼ncel
12:44, 25 Nisan 2017 SalÄ±

  • PaylaÅŸ
DanÄ±ÅŸtay'dan CHP'ye ret
DanÄ±ÅŸtay'dan CHP'ye ret

DanÄ±ÅŸtay 10. Dairesi, YÃ¼ksek SeÃ§im Kurulunun "mÃ¼hÃ¼rsÃ¼z oylarÄ±n geÃ§erli sayÄ±lmasÄ±"na iliÅŸkin kararÄ±nÄ±n iptali ve yÃ¼rÃ¼tmesinin durdurulmasÄ± istemiyle CHP'nin yaptÄ±ÄŸÄ± baÅŸvuruyu oy Ã§okluÄŸuyla reddetti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

DanÄ±ÅŸtay'dan CHP'nin referandum sonuÃ§larÄ±na iliÅŸkin yaptÄ±ÄŸÄ± baÅŸvuruya red cevabÄ± geldi

Daire, YSK kararÄ±nÄ±n idari bir iÅŸlem niteliÄŸi taÅŸÄ±mamasÄ± nedeniyle baÅŸvuruyla ilgili karar verilmesine yer olmadÄ±ÄŸÄ±na hÃ¼kmetti.

CHP'nin referandum sonuÃ§larÄ±na iliÅŸkin YÃ¼ksek SeÃ§im Kurulu'na (YSK) yaptÄ±ÄŸÄ± baÅŸvuru da reddedilmiÅŸti.



Ä°lgili Konular anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi referandum DanÄ±ÅŸtay CHP'nin baÅŸvurusunu reddetti
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

GÃ¼ncel Haberleri
AKPM'nin quot siyasi denetim quot kararÄ±na PerinÃ§ek'ten tepki
AKPM'nin "siyasi denetim" kararÄ±na PerinÃ§ek'ten tepki

Vatan Partisi Genel BaÅŸkanÄ± PerinÃ§ek, "TÃ¼rkiye'yi denetleyecek uluslararasÄ± bir kurum yoktur. HiÃ§bir ÅŸekilde kabul etmiyoruz" dedi
TÃ¼rkiye'den uluslararasÄ± topluma Yemen Ã§aÄŸrÄ±sÄ±
TÃ¼rkiye'den uluslararasÄ± topluma Yemen Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Kaynak, "EÄŸer biz yangÄ±nÄ± orada (Yemen'de) sÃ¶ndÃ¼rmeyi baÅŸaramazsak yarÄ±n Ã§ok geÃ§ olabilir. Bu yangÄ±n Ã¶nce Yemen'i, sonra bÃ¶lgeyi ve en son bÃ¼tÃ¼n uygar dÃ¼nyayÄ± tehdit edebilir." dedi
Uludere'de hain tuzak 2 ÅŸehit
Uludere'de hain tuzak: 2 ÅŸehit

ÅžÄ±rnakâ€™Ä±n Uludere Ä°lÃ§esi Åženoba Beldesi kÄ±rsalÄ±nda el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±nÄ±n infilak ettirilmesi sonucu 2 asker ÅŸehit oldu.
PYD PKK'nÄ±n Suriye'deki terÃ¶r kÃ¶prÃ¼sÃ¼ KaraÃ§ok
PYD/PKK'nÄ±n Suriye'deki terÃ¶r kÃ¶prÃ¼sÃ¼: KaraÃ§ok

TSK'nÄ±n PKK'ya yÃ¶nelik operasyon yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurduÄŸu KaraÃ§ok DaÄŸÄ±, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n Suriye'deki terÃ¶r faaliyetlerinin planlanmasÄ± ile Suriye-Irak hattÄ±ndaki Ã¼ye ve silah akÄ±ÅŸÄ±nÄ±n saÄŸlanmasÄ±nda kullanÄ±lÄ±yor
Amirallerden darbe giriÅŸimi davasÄ±nda savunma
Amirallerden darbe giriÅŸimi davasÄ±nda savunma

FETÃ–'nÃ¼n 15 Temmuz darbe giriÅŸiminde Deniz Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±ndaki eylemlere iliÅŸkin 72 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n gÃ¶rÃ¼lmesine, sanÄ±k ifadelerinin dinlenmesiyle devam edildi
Yunanistan darbeci askerleri TÃ¼rkiye'ye iade etmeyecek
Yunanistan darbeci askerleri TÃ¼rkiye'ye iade etmeyecek

Yunanistan'daki Atina Temyiz Mahkemesi, TÃ¼rkiye'nin darbeci 3 askerin iadesine iliÅŸkin talebini reddetti
AKPM'den siyasi denetim kararÄ±
AKPM'den siyasi denetim kararÄ±

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi, TÃ¼rkiye'nin denetim sÃ¼recine alÄ±nmasÄ±nÄ± kabul etti
DanÄ±ÅŸtay'dan CHP'ye ret
DanÄ±ÅŸtay'dan CHP'ye ret

DanÄ±ÅŸtay 10. Dairesi, YÃ¼ksek SeÃ§im Kurulunun "mÃ¼hÃ¼rsÃ¼z oylarÄ±n geÃ§erli sayÄ±lmasÄ±"na iliÅŸkin kararÄ±nÄ±n iptali ve yÃ¼rÃ¼tmesinin durdurulmasÄ± istemiyle CHP'nin yaptÄ±ÄŸÄ± baÅŸvuruyu oy Ã§okluÄŸuyla reddetti
Ã–kÃ¼z Ã¶ldÃ¼ren' soÄŸuklar sona eriyor
'Ã–kÃ¼z Ã¶ldÃ¼ren' soÄŸuklar sona eriyor

TÃ¼rk MÃ¼hendis ve Mimar OdalarÄ± BirliÄŸi Meteoroloji MÃ¼hendisleri OdasÄ± BaÅŸkanÄ± Ahmet KÃ¶se, halk arasÄ±nda "Ã¶kÃ¼z Ã¶ldÃ¼ren" olarak tanÄ±mlanan ve 21-26 Nisan tarihlerine denk gelen altÄ± gÃ¼nlÃ¼k soÄŸuk havanÄ±n sona ereceÄŸini bildirdi
Torunu Mehmet Akif Ersoy'un Almanya'daki ses kayÄ±tlarÄ±nÄ± arÄ±yor
Torunu, Mehmet Akif Ersoy'un Almanya'daki ses kayÄ±tlarÄ±nÄ± arÄ±yor

Ä°stiklal ÅŸairi Mehmet Akif Ersoy'un torunu Argon, "Dedem, Almanya'da Hintli MÃ¼slÃ¼manlara vaaz vermesi iÃ§in Ã§aÄŸrÄ±lmÄ±ÅŸ. KulaÄŸÄ±mÄ±za geldi ve mÃ¼racaat ettik, bu vaazlara ait plaklarÄ±n nerede olduÄŸunu Ã¶ÄŸrenelim dedik" dedi
TÃ¼rkiye VarlÄ±k Fonu nun faydalarÄ±
TÃ¼rkiye VarlÄ±k Fonuâ€™nun faydalarÄ±

Birlik VakfÄ± Bursa Åžubesinin Cuma Meclisine konuk olan Gazi Ãœniversitesi Ä°Ä°BF Maliye BÃ¶lÃ¼mÃ¼ Ã–ÄŸretim Ãœyesi Duran BÃ¼lbÃ¼l, Ã§ok teknik bir konu olan TÃ¼rkiye VarlÄ±k Fonuâ€™nu (TVF) avantajlÄ± ve dezavantajlÄ± yÃ¶nleriyle anlaÅŸÄ±lÄ±r bir ÅŸekilde dinleyicilere aktardÄ±
Ä°zmir'de 98 gÃ¶Ã§men yakalandÄ±
Ä°zmir'de 98 gÃ¶Ã§men yakalandÄ±

Urla ve Dikili ilÃ§elerinde 98 yabancÄ± uyruklu yakalandÄ±, organizatÃ¶r olduklarÄ± iddia edilen 5 zanlÄ± gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
TSK'dan Sincar'a gece yarÄ±sÄ± hava harekatÄ±
TSK'dan Sincar'a gece yarÄ±sÄ± hava harekatÄ±

TÃ¼rkiye, PKK'nÄ±n Irak'Ä±n Sincar bÃ¶lgesinde Ã¼s yapÄ±lanmasÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na ilk tepkisini verdi. TÃ¼rk savaÅŸ uÃ§aklarÄ± ilk kez Sincar'daki PKK hedeflerine yÃ¶nelik hava harekatÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdi. AyrÄ±ca Suriye'nin kuzeydoÄŸusundaki KaraÃ§ok DaÄŸÄ± bÃ¶lgelerine de hava harekatÄ± dÃ¼zenlendi
Topraktaki gÃ¶kkuÅŸaÄŸÄ±' gÃ¶renleri hayran bÄ±rakÄ±yor FOTO
'Topraktaki gÃ¶kkuÅŸaÄŸÄ±' gÃ¶renleri hayran bÄ±rakÄ±yor | FOTO

Konya'da bir firma tarafÄ±ndan 80 Ã§eÅŸit lalenin Ã¼retildiÄŸi, 40 futbol sahasÄ± bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ndeki lale tarlasÄ±, gÃ¶kkuÅŸaÄŸÄ±nÄ± andÄ±ran renk demetiyle gÃ¶rsel ÅŸÃ¶len sunuyor
Manisa'daki FETÃ– soruÅŸturmasÄ±nda 13 tutuklama
Manisa'daki FETÃ– soruÅŸturmasÄ±nda 13 tutuklama

Manisa'da FETÃ–/PDY soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda mahkemeye sevk edilen 24 kiÅŸiden 13'Ã¼ tutuklandÄ±, 11'i adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±
TÃ¼rkiye'den ABD'ye '1915 olaylarÄ±' tepkisi
TÃ¼rkiye'den ABD'ye '1915 olaylarÄ±' tepkisi

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Trumpâ€™Ä±n '1915 OlaylarÄ±' hakkÄ±ndaki sÃ¶zlerine iliÅŸkin, "TÃ¼m taraflarÄ±n acÄ±larÄ±nÄ± dikkate alan bir yaklaÅŸÄ±m benimsemesini bekliyoruz." ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.

Haberler

"KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu kampanyadaymÄ±ÅŸ gibi algÄ± operasyonunda"

CHP'nin DanÄ±ÅŸtay'a baÅŸvurusuna YÄ±ldÄ±rÄ±m'dan ilk yorum
CHP'nin DanÄ±ÅŸtay'a baÅŸvurusuna YÄ±ldÄ±rÄ±m'dan ilk yorum

CHP DanÄ±ÅŸtay'a gidiyor
CHP DanÄ±ÅŸtay'a gidiyor

YSK ret gerekÃ§esini bir iki gÃ¼n iÃ§erisinde aÃ§Ä±klayacak
YSK ret gerekÃ§esini bir iki gÃ¼n iÃ§erisinde aÃ§Ä±klayacak

ErdoÄŸan'dan YSK'nÄ±n 'referandum iptalini reddine' ilk yorum
ErdoÄŸan'dan YSK'nÄ±n 'referandum iptalini reddine' ilk yorum

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan El-Cezire'ye konuÅŸtu
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan El-Cezire'ye konuÅŸtu

AvrupalÄ± TÃ¼rklere baskÄ±lar 'Evet' olarak dÃ¶ndÃ¼ | ANALÄ°Z
AvrupalÄ± TÃ¼rklere baskÄ±lar 'Evet' olarak dÃ¶ndÃ¼ ANALÄ°Z

CHP'den YSK'nÄ±n ret kararÄ±na ilk yorum
CHP'den YSK'nÄ±n ret kararÄ±na ilk yorum






TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k
EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden
TÃ¼rkiye ve DÃ¼nya gÃ¼ndemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplÄ±k
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
DÃ¼nyada Ramazan
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 