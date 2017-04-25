Yolculuk belgesi olmayan ArakanlÄ±lara tutuklama

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Myanmar polisi, hÃ¼kumetten izinsiz bir ÅŸekilde Arakanâ€™dan Ã§Ä±kmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± suÃ§lamasÄ±yla 3 RohingyalÄ±yÄ± tutukladÄ±.
Polis memurunun bildirdiÄŸine gÃ¶re, sÄ±nÄ±r kontrol noktasÄ±nda, baÅŸka Ä±rklardan insanlarla birlikte 3 RohingyalÄ±, hÃ¼kumet tarafÄ±ndan yalnÄ±zca yolculuk iÃ§in verilen izin kartÄ±nÄ± taÅŸÄ±madÄ±klarÄ± gerekÃ§esiyle tutuklandÄ±lar.
Myanmar, tÃ¼m vatandaÅŸlar gibi RohingyalÄ± azÄ±nlÄ±ÄŸÄ± da pembe kimlik kartÄ± veya yolculuk iÃ§in kullanÄ±lan izin kartÄ± taÅŸÄ±malarÄ±nÄ± zorunlu tutuyor.
Filistin direniÅŸ gruplarÄ±, Ä°srail cezaevlerindeki Filistinli mahkumlarla dayanÄ±ÅŸma amacÄ±yla perÅŸembe gÃ¼nÃ¼ iÃ§in genel grev Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±
Deniz HayatÄ± MÃ¼zesi MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Yunus, "LÃ¼bnanlÄ± balÄ±kÃ§Ä±lardan satÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± ve kendi gezilerinden topladÄ±ÄŸÄ± deniz canlÄ±larÄ± ve yabani hayvanlarÄ± mumyalayan eÅŸim Cemal, OrtadoÄŸu'da tÃ¼rÃ¼nÃ¼n ilk Ã¶rneÄŸi olan ve uzun yÄ±llar hayalini kurduÄŸu bu mÃ¼zeyi aÃ§mayÄ± baÅŸardÄ±" dedi
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, AKPM'nin bu haksÄ±z, siyasi ve yanlÄ± kararÄ±na raÄŸmen, TÃ¼rkiye'nin demokratik standartlara, insan haklarÄ±na ve bu alandaki uluslararasÄ± yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼klerine baÄŸlÄ±lÄ±ÄŸÄ±ndan Ã¶dÃ¼n vermeden, vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n hak ve Ã¶zgÃ¼rlÃ¼klerini geliÅŸtirme konusundaki kararlÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼receÄŸini vurguladÄ±.
Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Netanyahu, Alman DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Gabriel'in Ä°srailli insan haklarÄ± Ã¶rgÃ¼tlerine yapacaÄŸÄ± ziyareti iptal etmemesi halinde kendisi ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmeyeceÄŸini sÃ¶yledi
Calais kentinde Eritreli ve EtiyopyalÄ± sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar arasÄ±nda Ã§Ä±kan kavgada 11 kiÅŸi yaralandÄ±
Ä°srail YargÄ± Komitesi, MÃ¼slÃ¼man bir kadÄ±n aile avukatÄ± olan Hana Khatib'i Åžeriat mahkemesinde hakim olarak gÃ¶revlendirilmek Ã¼zere atadÄ±
3 RohingyalÄ± genÃ§ Arakanâ€™dan Ã§Ä±kÄ±ÅŸlarÄ± esnasÄ±nda tutuklandÄ±
Ä°srail askerlerinin BatÄ± Åžeria'nÄ±n Ã§eÅŸitli bÃ¶lgelerinde 17 Filistinliyi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Irak gÃ¼Ã§lerinin Musul'un batÄ±sÄ±ndaki Tenek bÃ¶lgesinde kontrolÃ¼ saÄŸladÄ±ÄŸÄ± bildirildi
KarikatÃ¼rist ve illÃ¼stratÃ¶r Osman Turhan'Ä±n "SÃ¼kÃ»t Ã§izginin mÃ¼rekkebidir" adlÄ± sergisi, Sudan'Ä±n baÅŸkenti Hartum'da aÃ§Ä±ldÄ±.
Kuzey Kore, ordusunun kuruluÅŸunun 85. yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nÃ¼ Ã¼lkenin doÄŸu kÄ±yÄ±sÄ±nda Wonsan kentinde gerÃ§ek silahlarÄ±n kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tatbikatla kutladÄ±
GÃ¼ney Amerika Ã¼lkesi Paraguay'da zÄ±rhlÄ± araba firmasÄ±na yÃ¶nelik yaklaÅŸÄ±k 80 kiÅŸinin karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± soygunda patlayÄ±cÄ±lar kullanÄ±ldÄ±, soygunda 1 polis memuru hayatÄ±nÄ± kaybetti
Suriye'nin Ä°dlib ilinin Kefer Teharim ilÃ§esinde bir hastaneye ve kÃ¶ye hava saldÄ±rÄ±larÄ± dÃ¼zenlendi. SaldÄ±rÄ±larda en az 15 sivil Ã¶ldÃ¼, 8'i yaralandÄ±
Ä°ngiliz milletvekilleri Esed'in eÅŸinin Ä°ngiliz vatandaÅŸlÄ±ÄŸÄ±ndan Ã§Ä±karÄ±lmasÄ±nÄ± istedi
Kenya'da otobÃ¼sle kamyonun Ã§arpÄ±ÅŸmasÄ± sonucu 27 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼
Ekonomik ÅŸartlarÄ±n kÃ¶tÃ¼leÅŸtiÄŸi Ã¼lkede, kÄ±rmÄ±zÄ± etin pahalÄ±laÅŸmasÄ± nedeniyle eÅŸek etinin gizlice piyasaya sÃ¼rÃ¼lÃ¼yor olmasÄ± tartÄ±ÅŸmalara yol aÃ§tÄ±