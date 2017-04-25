13:10, 25 Nisan 2017 SalÄ±

Yolculuk belgesi olmayan ArakanlÄ±lara tutuklama





3 RohingyalÄ± genÃ§ Arakanâ€™dan Ã§Ä±kÄ±ÅŸlarÄ± esnasÄ±nda tutuklandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Myanmar polisi, hÃ¼kumetten izinsiz bir ÅŸekilde Arakanâ€™dan Ã§Ä±kmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± suÃ§lamasÄ±yla 3 RohingyalÄ±yÄ± tutukladÄ±. Polis memurunun bildirdiÄŸine gÃ¶re, sÄ±nÄ±r kontrol noktasÄ±nda, baÅŸka Ä±rklardan insanlarla birlikte 3 RohingyalÄ±, hÃ¼kumet tarafÄ±ndan yalnÄ±zca yolculuk iÃ§in verilen izin kartÄ±nÄ± taÅŸÄ±madÄ±klarÄ± gerekÃ§esiyle tutuklandÄ±lar. Myanmar, tÃ¼m vatandaÅŸlar gibi RohingyalÄ± azÄ±nlÄ±ÄŸÄ± da pembe kimlik kartÄ± veya yolculuk iÃ§in kullanÄ±lan izin kartÄ± taÅŸÄ±malarÄ±nÄ± zorunlu tutuyor.

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