Mostar Neyimiz Olur? Â 

Dr. Mehmet Ali Debre
TÃ¼rkiyeâ€™den gelen ziyaretÃ§ilerin adeta uÄŸrak yeri Mostar, adÄ±na kitaplar ve ÅŸiirler yazÄ±lan, dergiler Ã§Ä±karÄ±lan Â bÃ¼yÃ¼lÃ¼ bir ÅŸehir. Mostar KÃ¶prÃ¼sÃ¼nÃ¼n ihtiÅŸamlÄ± gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼, 16.yÃ¼zyÄ±ldan kalma sokaklarÄ± ve ÅŸehrin iÃ§inden akÄ±p giden Naretna nehrinin manzarasÄ± ile insanÄ± kendine hayran bÄ±rakan eski OsmanlÄ± kasabasÄ±.Â
Peki Mostarâ€™da herÅŸey gerÃ§ekten bu kadar toz pembe mi?
1468â€™de OsmanlÄ± kontrolÃ¼ne giren Mostar ÅŸehri Hersek bÃ¶lgesinin merkezidir. Ã–nceden Dubrovnik PrensliÄŸine baÄŸlÄ± bu ÅŸehir neredeyse Saraybosna ile aynÄ± zamanda OsmanlÄ± topraÄŸÄ± olmuÅŸtur. OsmanlÄ± tarafÄ±ndan yeniden imar edilen ÅŸehrin Ã¶zellikle eski Ã§arÅŸÄ±sÄ± halen yaÅŸamaktadÄ±r. HÄ±zla Ä°slamlaÅŸan ÅŸehrin nÃ¼fusu yaklaÅŸÄ±k 100 sene iÃ§inde aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± olarak MÃ¼slÃ¼manlar tarafÄ±ndan teÅŸekkÃ¼l etmiÅŸtir. Mostar aynÄ± zamanda dÃ¶nemin merkez kadÄ±lÄ±ÄŸÄ± olan FoÃ§a kadÄ±lÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ±dÄ±r (Bkz: FoÃ§a Neyimiz Olur?)
Åžehre kimliÄŸini veren meÅŸhur kÃ¶prÃ¼ Mostar KÃ¶prÃ¼sÃ¼ 1566 senesinde inÅŸa edilmiÅŸtir. Åžehirdeki en Ã¶nemli eÄŸitim kurumu olan KaragÃ¶zbey Medresesi de 1558 senesinde tamamlanmÄ±ÅŸtÄ±r. Yani ÅŸehir OsmanlÄ± kontrolÃ¼ne girdikten yaklaÅŸÄ±k 90 sene sonra ilk bÃ¼yÃ¼k medrese yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Bu durumda Ä°slamlaÅŸmanÄ±n nasÄ±l cereyan ettiÄŸine bir iÅŸaret olabilir.
BÃ¶lgenin arazisi biraz zorludur. 1520â€™lerde inÅŸaa edilen Balagay Tekkesiâ€™nin konumu buna bir Ã¶rnektir. Yine hemen yanÄ± baÅŸÄ±ndakiÂ PoÃ§itel ve Stolac sehirleri Hersek-Neretva bÃ¶lgesinin karakterini gÃ¶sterir. Bu zorlu arazilerde at Ã¼stÃ¼nde Ä°slamâ€™Ä± yaymaya Ã§alÄ±ÅŸmak kolay olmasa gerektir.
Evliya Ã‡elebiâ€™nin seyahatnamesine gÃ¶re Mostarâ€™da 45 camiÂ vardÄ±r. Daha sonraki kayÄ±tlar da bu rakama yakÄ±n bilgi verir. Yani 17. YÃ¼zyÄ±lda ÅŸehirdeki MÃ¼slÃ¼man nufus iyice baskÄ±n hale gelmiÅŸtir. Mostarâ€™Ä±n enteresan bir yÃ¶nÃ¼ 1876â€™da OsmanlÄ± kontrolÃ¼ sona erdiÄŸinde en Ã§ok direnÃ§ gÃ¶steren ÅŸehir olmasÄ±dÄ±r. Mostarâ€™da Saraybosnaâ€™dan bile daha Ã§ok nÃ¼mayiÅŸ yaÅŸanmÄ±ÅŸtÄ±r. KÃ¼ltÃ¼rel otonomi taraftarlarÄ±nÄ±n merkezi olan Mostarâ€™da yaÅŸayan MÃ¼ftÃ¼ Ali Fehmi Cabic aÃ§Ä±kÃ§a OsmanlÄ± taraftarÄ± olduÄŸunu ilan etmiÅŸtir. Avusturya-Macaristan yÃ¶netimi ile 20 seneye yakÄ±n bir kriz yaÅŸanmÄ±ÅŸtÄ±r ve bir Ä°stanbul ziyareti esnasÄ±nda Ali Fehmi Cabicâ€™in Bosnaâ€™ya giriÅŸi yasaklanÄ±r. Mostar MÃ¼ftÃ¼sÃ¼ Ali Fehmi Cabic 1900â€™den vefatÄ± 1918â€™e kadar olan sÃ¼reyi Ä°stanbul ve Sakaryaâ€™da geÃ§irmek zorunda kalÄ±r. Erken Cumhuriyet dÃ¶nemi profesorlerinden Ekrem Akurgal, Ali Fehmi Cabicâ€™in yeÄŸenidir.
Yani Mostar belki de OsmanlÄ±â€™ya en sadakatli ÅŸehirdir demek yanlÄ±ÅŸ olmaz.
Peki 1918â€™den sonra neler olur? Ã–ncelikle ÅŸehir Ã¼zerindeki HÄ±rvat etkisi giderek artmaktadÄ±r. Â AslÄ±nda bu sayede ÅŸehirdeki MÃ¼slÃ¼manlar II.DÃ¼nya SavaÅŸÄ± esnasÄ±nda biraz da olsun SÄ±rplarÄ±n katliamlarÄ±ndan korunmuÅŸ olurlar. Tito yÃ¶netimi zamanÄ±nda Mostar Ã¶nemli bir kÃ¼ltÃ¼r ve ticaret merkezi olmaya devam eder. YapÄ±lan nufus sayÄ±mlarÄ±na gÃ¶re ÅŸehrin yuzde 45â€™i MÃ¼slÃ¼man, yÃ¼zde 45â€™i HÄ±rvat yÃ¼zde 10â€™u da SÄ±rp olarak kaydedilir.
Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Ancak 1992â€™de baÅŸlayan savaÅŸ esnasÄ±nda ÅŸehre yoÄŸun bir HÄ±rvat taaruzu gerÃ§ekleÅŸir ve bilindiÄŸi Ã¼zere Mostar kÃ¶prÃ¼sÃ¼ HÄ±rvat toplarÄ±yla yÄ±kÄ±lÄ±r. Åžehir fiilen ikiye ayrÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. HÄ±rvat nufus ÅŸehrin bir yakasÄ±nda, MÃ¼slÃ¼man nÃ¼fus ise daha ziyade eski ÅŸehir tarafÄ±nda kalÄ±r. Fiiliyata yaÅŸanan bu ayrÄ±ÅŸma MÃ¼slÃ¼man ve HÄ±rvat ordularÄ± birleÅŸse de devam eder. SavaÅŸ sonrasÄ± Ã§izilen haritada Mostar HÄ±rvatlar iÃ§in Ã¶zel bir Ã¶neme sahip olmuÅŸtur. AslÄ±nda giderek azalan HÄ±rvat nufusuna raÄŸmen adeta HÄ±rvatlarÄ±n Bosna Ã¼zerindeki tek iddiasÄ± Mostar olmuÅŸtur. Nitekim halen ÅŸehirde seÃ§imler yapÄ±lamamaktadÄ±r. MÃ¼slÃ¼manlar ile HÄ±rvatlar ÅŸehri kimin yÃ¶neteceÄŸi konusunda karar verememektedirler.
Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â BugÃ¼n itibariyle Mostarâ€™daki asÄ±l soru iÅŸareti HÄ±rvatlarÄ±n siyasi gÃ¼ndeminden ziyade ÅŸehrin bozulan Ä°slami kimliÄŸidir. Åžehir bugÃ¼n tamamiyle turizme dayalÄ± bir hayatÄ± benimsemiÅŸ, genÃ§ nÃ¼fusu dÄ±ÅŸarÄ±ya kaÃ§maya meyyal, camiileri turizm materyali olarak gÃ¶ren bir anlayÄ±ÅŸ ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya. Camiilerde cemaat olmadÄ±ÄŸÄ± gibi ÅŸehrin MÃ¼slÃ¼man toplumu da bu durumu kanÄ±ksamÄ±ÅŸ durumda. Bosna-Hersekâ€™in genelindeki tablo Mostar Ã¶zelinde daha da ÅŸiddetle hissedilmekte. BatÄ± kÃ¼ltÃ¼rÃ¼nÃ¼n baskÄ±nlÄ±ÄŸÄ±, turizm sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n getirdiÄŸi hayat tarzÄ± ile Mostar ticari ve kÃ¼ltÃ¼rel kimliÄŸini neredeyse tamamen kaybetmiÅŸ durumda. Ã–yle ki Balagay Tekkesiâ€™nin yanÄ± baÅŸÄ± bile iÃ§kili restoranlardan geÃ§ilmez bir halde. Gerekli Ã§alÄ±ÅŸmalar yapÄ±lmazsa yakÄ±n zamanda Mostarâ€™Ä±n siyasi statÃ¼sÃ¼ de bu sosyal duruma uyumlu bir ÅŸekilde deÄŸiÅŸecektir.
AdÄ±na kitaplar ve ÅŸiirler yazÄ±lan, dergiler Ã§Ä±karÄ±lan bÃ¼yÃ¼lÃ¼ ÅŸehir Mostarâ€™daki asÄ±l soru iÅŸareti ÅŸehrin siyasi gÃ¼ndeminden ziyade bozulan Ä°slami kimliÄŸidir.
Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki dÃ¶nemde Suudi Arabistan, MÄ±sÄ±r yÃ¶netimi ile SuveyÅŸ KanalÄ±, Kuzey Sahili, Gardaka ve Åžarm eÅŸ-Åžeyh'teki projelerin yanÄ± sÄ±ra, enerji alanÄ±nda da iÅŸbirliÄŸi yapacak.
24 Nisan 1915 tarihinde gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸi iddia edilen sÃ¶zde Ermeni soykÄ±rÄ±mÄ±nÄ±n yÃ¼zÃ¼ncÃ¼ yÄ±lÄ± dolayÄ±sÄ±yla 2015 yÄ±lÄ±nda bir yazÄ± kalem almÄ±ÅŸ ve Dunya BÃ¼lteni'nde yayÄ±nlamÄ±ÅŸtÄ±k. MezkÃ¼r olayÄ±n 102'nci yÄ±lÄ± hasebiyle ve konunun Ã¶nemine binaen aynÄ± yazÄ±yÄ± (kÃ¼Ã§Ã¼k deÄŸiÅŸikliklerle) tekrar yayÄ±nlÄ±yoruz
Nisan ayÄ±, TÃ¼rkiye ile Endonezya arasÄ±nda siyasi iliÅŸkilerin baÅŸlamasÄ±nÄ±n altmÄ±ÅŸÄ±ncÄ± yÄ±lÄ±na tekabÃ¼l ederken, birbiriyle ilintili olduÄŸuna kuÅŸku olmayan bazÄ± hususlarÄ± dile getirerek altmÄ±ÅŸ yÄ±la dair kÄ±sa bir deÄŸerlendirme yapmakta fayda var...
ViÅŸegrad Bosna Hersek'de bir dÃ¶nem OsmanlÄ± hakimiyetinde iken MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n Ã§oÄŸunlukta olduÄŸu bir ÅŸehirdi. Bu gÃ¼n ise ÅŸehirde hemen hemen MÃ¼slÃ¼man'a rastlamak mÃ¼mkÃ¼n deÄŸil
KerkÃ¼k'te yÃ¼kselen tansiyon, Kuzey Irak'taki iÃ§ siyasi dinamiklerin yapÄ±sÄ±, merkezi yÃ¶netim ile federe bÃ¶lge(ler) arasÄ±ndaki iliÅŸkinin mekaniÄŸi ve DEAÅž sonrasÄ± yaÅŸanan demografik ve siyasi deÄŸiÅŸim faktÃ¶rlerinin birleÅŸmesinin sonucu
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Serbest ticaretin ve korumacÄ± politikalara karÅŸÄ± eylemlerin, G20â€™nin adeta mottolarÄ± hÃ¢line gelmiÅŸ olduÄŸu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nde bu seneki bildirge yeni bir dÃ¶neme iÅŸaret ediyor da denebilir.
Bosna Hersek'in ikinci en bÃ¼yÃ¼k kenti Banja Luka'nÄ±n tarihi hakkÄ±ndaki detaylÄ± bilgileri incelediÄŸimizde, OsmanlÄ± Rumelisine duyduÄŸumuz Ã¶zlemin devam ederken geride kalan mazi hepimizi hÃ¼zÃ¼nlendiriyor.
Ä°kinci DÃ¼nya SavaÅŸÄ±'ndan bu yana, dÃ¼nyanÄ±n gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ en ÅŸiddetli insani kriz olarak dÃ¼nyanÄ±n aÃ§lÄ±k krizinin eÅŸiÄŸinde olduÄŸu belirtildi
ABD BaÅŸkanÄ± Trump ile Ã‡in Devlet BaÅŸkanÄ± Cinpingâ€™in buluÅŸmasÄ± dÃ¼nya genelinde etkileri merakla beklenen bir geliÅŸmeydi. GÃ¶rÃ¼ÅŸme Ã¶ncesi ve esnasÄ±nda â€˜askeri alandaâ€™ tanÄ±k olunan hareketliliÄŸin, gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin seyrinde belirleyici olduÄŸu anlaÅŸÄ±lÄ±yor.
Varil bombalarÄ±, hastane, okul ve pazar gibi sivillerin yoÄŸunlukta olduÄŸu yerlerin bombalanmasÄ±, iÅŸkence ve yargÄ±sÄ±z infazlar dÃ¼nyanÄ±n gÃ¶zleri Ã¶nÃ¼nde gerÃ§ekleÅŸiyor
Mitolojilerle yÃ¼klÃ¼ inanÃ§ yapÄ±larÄ±, kitaplÄ± dinlerin uzun dÃ¶nemli varlÄ±ÄŸÄ± Asya-Pasifik bÃ¶lgesinde dini devlet ve hÃ¼kÃ¼met politikalarÄ±ndan azede kÄ±lmak yerine, tam da siyaset ve toplum iliÅŸkilerinde baÅŸat bir yere taÅŸÄ±yor
TÃ¼rkiye-AB iliÅŸkilerinde bugÃ¼n yaÅŸanan kriz, 1997â€™den farklÄ± olarak, siyasi-ekonomik, kÃ¼ltÃ¼rel-idari boyutlarÄ±n tÃ¼mÃ¼nÃ¼ kapsayan ve geri dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼ Ã§ok zor olabilecek 'bÃ¼yÃ¼k ve bÃ¼tÃ¼nsel kriz' riskini taÅŸÄ±yor
AB'nin hafta sonu Roma'da kabul ettiÄŸi sonuÃ§ bildirgesinde yer alan "Avrupa bizim ortak geleceÄŸimiz" ifadesinin aksine Kant'Ä±n tasavvur ettiÄŸi Avrupa'dan Ã§ok Hobbes'cu bir Avrupa olma yolunda
MÃ¼slÃ¼man KardeÅŸler ve Selefi hareketler gibi Ä°slami referanslÄ± siyasi oluÅŸumlarÄ±n iyice bastÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, 25 Ocak Devrimi'nde aktif rol Ã¼stlenen 6 Nisan Hareketi gibi devrim ve deÄŸiÅŸim yanlÄ±sÄ± hareketlerin ÅŸeytanlaÅŸtÄ±rÄ±larak illegalleÅŸtirildiÄŸi bir ortamda, MÃ¼barek ve oÄŸullarÄ±nÄ±n tekrar siyasete dÃ¶nmesinin Ã¶nÃ¼nde ciddi bir engel bulunmuyor