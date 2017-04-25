GÃ¼ncelleme: 09:00, 26 Nisan 2017 Ã‡arÅŸamba

Mostar Neyimiz Olur? Â

Dr. Mehmet Ali Debre

TÃ¼rkiyeâ€™den gelen ziyaretÃ§ilerin adeta uÄŸrak yeri Mostar, adÄ±na kitaplar ve ÅŸiirler yazÄ±lan, dergiler Ã§Ä±karÄ±lan Â bÃ¼yÃ¼lÃ¼ bir ÅŸehir. Mostar KÃ¶prÃ¼sÃ¼nÃ¼n ihtiÅŸamlÄ± gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼, 16.yÃ¼zyÄ±ldan kalma sokaklarÄ± ve ÅŸehrin iÃ§inden akÄ±p giden Naretna nehrinin manzarasÄ± ile insanÄ± kendine hayran bÄ±rakan eski OsmanlÄ± kasabasÄ±.Â

Peki Mostarâ€™da herÅŸey gerÃ§ekten bu kadar toz pembe mi?

1468â€™de OsmanlÄ± kontrolÃ¼ne giren Mostar ÅŸehri Hersek bÃ¶lgesinin merkezidir. Ã–nceden Dubrovnik PrensliÄŸine baÄŸlÄ± bu ÅŸehir neredeyse Saraybosna ile aynÄ± zamanda OsmanlÄ± topraÄŸÄ± olmuÅŸtur. OsmanlÄ± tarafÄ±ndan yeniden imar edilen ÅŸehrin Ã¶zellikle eski Ã§arÅŸÄ±sÄ± halen yaÅŸamaktadÄ±r. HÄ±zla Ä°slamlaÅŸan ÅŸehrin nÃ¼fusu yaklaÅŸÄ±k 100 sene iÃ§inde aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± olarak MÃ¼slÃ¼manlar tarafÄ±ndan teÅŸekkÃ¼l etmiÅŸtir. Mostar aynÄ± zamanda dÃ¶nemin merkez kadÄ±lÄ±ÄŸÄ± olan FoÃ§a kadÄ±lÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ±dÄ±r (Bkz: FoÃ§a Neyimiz Olur?)

Åžehre kimliÄŸini veren meÅŸhur kÃ¶prÃ¼ Mostar KÃ¶prÃ¼sÃ¼ 1566 senesinde inÅŸa edilmiÅŸtir. Åžehirdeki en Ã¶nemli eÄŸitim kurumu olan KaragÃ¶zbey Medresesi de 1558 senesinde tamamlanmÄ±ÅŸtÄ±r. Yani ÅŸehir OsmanlÄ± kontrolÃ¼ne girdikten yaklaÅŸÄ±k 90 sene sonra ilk bÃ¼yÃ¼k medrese yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Bu durumda Ä°slamlaÅŸmanÄ±n nasÄ±l cereyan ettiÄŸine bir iÅŸaret olabilir.

BÃ¶lgenin arazisi biraz zorludur. 1520â€™lerde inÅŸaa edilen Balagay Tekkesiâ€™nin konumu buna bir Ã¶rnektir. Yine hemen yanÄ± baÅŸÄ±ndakiÂ PoÃ§itel ve Stolac sehirleri Hersek-Neretva bÃ¶lgesinin karakterini gÃ¶sterir. Bu zorlu arazilerde at Ã¼stÃ¼nde Ä°slamâ€™Ä± yaymaya Ã§alÄ±ÅŸmak kolay olmasa gerektir.

Evliya Ã‡elebiâ€™nin seyahatnamesine gÃ¶re Mostarâ€™da 45 camiÂ vardÄ±r. Daha sonraki kayÄ±tlar da bu rakama yakÄ±n bilgi verir. Yani 17. YÃ¼zyÄ±lda ÅŸehirdeki MÃ¼slÃ¼man nufus iyice baskÄ±n hale gelmiÅŸtir. Mostarâ€™Ä±n enteresan bir yÃ¶nÃ¼ 1876â€™da OsmanlÄ± kontrolÃ¼ sona erdiÄŸinde en Ã§ok direnÃ§ gÃ¶steren ÅŸehir olmasÄ±dÄ±r. Mostarâ€™da Saraybosnaâ€™dan bile daha Ã§ok nÃ¼mayiÅŸ yaÅŸanmÄ±ÅŸtÄ±r. KÃ¼ltÃ¼rel otonomi taraftarlarÄ±nÄ±n merkezi olan Mostarâ€™da yaÅŸayan MÃ¼ftÃ¼ Ali Fehmi Cabic aÃ§Ä±kÃ§a OsmanlÄ± taraftarÄ± olduÄŸunu ilan etmiÅŸtir. Avusturya-Macaristan yÃ¶netimi ile 20 seneye yakÄ±n bir kriz yaÅŸanmÄ±ÅŸtÄ±r ve bir Ä°stanbul ziyareti esnasÄ±nda Ali Fehmi Cabicâ€™in Bosnaâ€™ya giriÅŸi yasaklanÄ±r. Mostar MÃ¼ftÃ¼sÃ¼ Ali Fehmi Cabic 1900â€™den vefatÄ± 1918â€™e kadar olan sÃ¼reyi Ä°stanbul ve Sakaryaâ€™da geÃ§irmek zorunda kalÄ±r. Erken Cumhuriyet dÃ¶nemi profesorlerinden Ekrem Akurgal, Ali Fehmi Cabicâ€™in yeÄŸenidir.

Yani Mostar belki de OsmanlÄ±â€™ya en sadakatli ÅŸehirdir demek yanlÄ±ÅŸ olmaz.

Peki 1918â€™den sonra neler olur? Ã–ncelikle ÅŸehir Ã¼zerindeki HÄ±rvat etkisi giderek artmaktadÄ±r. Â AslÄ±nda bu sayede ÅŸehirdeki MÃ¼slÃ¼manlar II.DÃ¼nya SavaÅŸÄ± esnasÄ±nda biraz da olsun SÄ±rplarÄ±n katliamlarÄ±ndan korunmuÅŸ olurlar. Tito yÃ¶netimi zamanÄ±nda Mostar Ã¶nemli bir kÃ¼ltÃ¼r ve ticaret merkezi olmaya devam eder. YapÄ±lan nufus sayÄ±mlarÄ±na gÃ¶re ÅŸehrin yuzde 45â€™i MÃ¼slÃ¼man, yÃ¼zde 45â€™i HÄ±rvat yÃ¼zde 10â€™u da SÄ±rp olarak kaydedilir.

Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Ancak 1992â€™de baÅŸlayan savaÅŸ esnasÄ±nda ÅŸehre yoÄŸun bir HÄ±rvat taaruzu gerÃ§ekleÅŸir ve bilindiÄŸi Ã¼zere Mostar kÃ¶prÃ¼sÃ¼ HÄ±rvat toplarÄ±yla yÄ±kÄ±lÄ±r. Åžehir fiilen ikiye ayrÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. HÄ±rvat nufus ÅŸehrin bir yakasÄ±nda, MÃ¼slÃ¼man nÃ¼fus ise daha ziyade eski ÅŸehir tarafÄ±nda kalÄ±r. Fiiliyata yaÅŸanan bu ayrÄ±ÅŸma MÃ¼slÃ¼man ve HÄ±rvat ordularÄ± birleÅŸse de devam eder. SavaÅŸ sonrasÄ± Ã§izilen haritada Mostar HÄ±rvatlar iÃ§in Ã¶zel bir Ã¶neme sahip olmuÅŸtur. AslÄ±nda giderek azalan HÄ±rvat nufusuna raÄŸmen adeta HÄ±rvatlarÄ±n Bosna Ã¼zerindeki tek iddiasÄ± Mostar olmuÅŸtur. Nitekim halen ÅŸehirde seÃ§imler yapÄ±lamamaktadÄ±r. MÃ¼slÃ¼manlar ile HÄ±rvatlar ÅŸehri kimin yÃ¶neteceÄŸi konusunda karar verememektedirler.

Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â BugÃ¼n itibariyle Mostarâ€™daki asÄ±l soru iÅŸareti HÄ±rvatlarÄ±n siyasi gÃ¼ndeminden ziyade ÅŸehrin bozulan Ä°slami kimliÄŸidir. Åžehir bugÃ¼n tamamiyle turizme dayalÄ± bir hayatÄ± benimsemiÅŸ, genÃ§ nÃ¼fusu dÄ±ÅŸarÄ±ya kaÃ§maya meyyal, camiileri turizm materyali olarak gÃ¶ren bir anlayÄ±ÅŸ ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya. Camiilerde cemaat olmadÄ±ÄŸÄ± gibi ÅŸehrin MÃ¼slÃ¼man toplumu da bu durumu kanÄ±ksamÄ±ÅŸ durumda. Bosna-Hersekâ€™in genelindeki tablo Mostar Ã¶zelinde daha da ÅŸiddetle hissedilmekte. BatÄ± kÃ¼ltÃ¼rÃ¼nÃ¼n baskÄ±nlÄ±ÄŸÄ±, turizm sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n getirdiÄŸi hayat tarzÄ± ile Mostar ticari ve kÃ¼ltÃ¼rel kimliÄŸini neredeyse tamamen kaybetmiÅŸ durumda. Ã–yle ki Balagay Tekkesiâ€™nin yanÄ± baÅŸÄ± bile iÃ§kili restoranlardan geÃ§ilmez bir halde. Gerekli Ã§alÄ±ÅŸmalar yapÄ±lmazsa yakÄ±n zamanda Mostarâ€™Ä±n siyasi statÃ¼sÃ¼ de bu sosyal duruma uyumlu bir ÅŸekilde deÄŸiÅŸecektir.