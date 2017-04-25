13:17, 25 Nisan 2017 SalÄ±

Ä°srail'de dini mahkemeye MÃ¼slÃ¼man kadÄ±n hakim atamasÄ±





Ä°srail YargÄ± Komitesi, MÃ¼slÃ¼man bir kadÄ±n aile avukatÄ± olan Hana Khatib'i Åžeriat mahkemesinde hakim olarak gÃ¶revlendirilmek Ã¼zere atadÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°srail tarihinde ilk defa MÃ¼slÃ¼man bir kadÄ±n aile avukatÄ±, dini bir mahkemede hakimlik yapmak Ã¼zere atandÄ±. Kuzeydeki Tamra kasabasÄ±nda aile avukatÄ± olan Hana Khatib'in, bugÃ¼n tÃ¼m Ä°srail mahkemelerine hakim atamasÄ± yapanÂ YargÄ± GÃ¶revlendirme Komitesi tarafÄ±ndan dini mahkemede hakim olarak gÃ¶revlendirilmek Ã¼zere atamasÄ± yapÄ±ldÄ±. Komitenin dokuz Ã¼yesi, ultra-Ortodoks Åžas partisinden birkaÃ§Ä± da dahil olmak Ã¼zere, atanmasÄ± iÃ§in lehte oy kullandÄ±. Khatib'in atamasÄ±, yalnÄ±zca Arap kadÄ±nlarÄ± iÃ§in deÄŸil, aynÄ± zamanda dini mahkemelerde hakim gÃ¶revi yapmalarÄ±Â yasaklanan Yahudi kadÄ±nlar iÃ§in de emsal niteliÄŸi taÅŸÄ±yor. Ä°srail'de evlilik ve boÅŸanma konularÄ± dini mahkemelerin yetkisine giriyor. Â

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