Fransa’daki sığınmacı sorunu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Fransa’nın kuzeyindeki Calais kentinde sığınmacılar arasında çıkan kavgada 11 kişi yaralandı.
Gece yarısı Eritreli ve Etiyopyalı sığınmacılar arasında başlayan, çok sayıda kişinin karıştığı kavgayı ayırmak için polis göz yaşartıcı gaz kullandı.
Valilik, yaralanan 11 kişiden 4'ünün hastaneye kaldırıldığını, polise davranışları nedeniyle 18 yaşın altındaki bir sığınmacının da gözaltına alındığını açıkladı.
BFM kanalı, farklı ülkelerden gelen sığınmacılar arasında gerginliğin her geçen gün giderek arttığını ve polisin kentte sığınmacıların yaşadıkları bölgelerde önlemlerini artırdığını belirtti.
Polis, geçen yıl sonu “Jungle” adı verilen, 5 binden fazla sığınmacının yaşadığı derme çatma sığınmacı kampını dağıtmış, burada yaşayanları tahliye etmişti. Calais kentinde hala çok sayıda sığınmacı zor şartlar altında yaşıyor. Calais liman kenti, sığınmacıların İngiltere’ye geçişi için önemli bir “çıkış kapısı” olarak görülüyor.
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Calais kentinde Eritreli ve Etiyopyalı sığınmacılar arasında çıkan kavgada 11 kişi yaralandı
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