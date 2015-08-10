13:53, 25 Nisan 2017 SalÄ±

AKPM'den siyasi denetim kararÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi, TÃ¼rkiye'nin denetim sÃ¼recine alÄ±nmasÄ±nÄ± kabul etti.

AKPM'nin Strazburg'da yapÄ±lan 2017 Bahar DÃ¶nemi Genel Kurulu'nda "TÃ¼rkiyeâ€™de Demokratik KurumlarÄ±n Ä°ÅŸleyiÅŸi" konulu rapor gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lerek, raporun ekindeki karar tasarÄ±sÄ± iÃ§in oylama yapÄ±ldÄ±.Â

TÃ¼rkiye'nin denetim sÃ¼recine alÄ±nmasÄ± 45 aleyhte 113 lehte, 12 Ã§ekimser oyla kabul edildi.

AKPM TÃ¼rkiye raportÃ¶rleri EstonyalÄ± Marianne Mikko ve NorveÃ§li Ingebjorg Godskesen tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan raporda TÃ¼rkiye'de Ã¶zellikle terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸiminden sonra ilan edilen olaÄŸanÃ¼stÃ¼ hal uygulamasÄ± Ã§erÃ§evesinde alÄ±nan karar ve uygulamalar eleÅŸtiriliyor ve demokratik kurumlarÄ±n iÅŸleyiÅŸinin bozulduÄŸu iddia ediliyor.Â

Rapora dair AKPM TÃ¼rk Delegasyonu BaÅŸkanÄ± ve AK Parti Adana Milletvekili Talip KÃ¼Ã§Ã¼kcan'Ä±n kaleme aldÄ±ÄŸÄ± itiraz bildirisinde ise raporun ve karar tasarÄ±sÄ±nÄ±n hatalarla dolu olduÄŸu, TÃ¼rkiye'ye karÅŸÄ± ayrÄ±mcÄ± bir yaklaÅŸÄ±mÄ±n sergilendiÄŸi ve tasarÄ±nÄ±n kabulÃ¼ halinde AKPM'nin TÃ¼rk kamuoyu nazarÄ±nda deÄŸerini kaybedeceÄŸi vurgulandÄ±.

AKPM'nin TÃ¼rkiye'nin terÃ¶re karÅŸÄ± mÃ¼cadelesinde yanÄ±nda olmasÄ± gerektiÄŸini kaydeden KÃ¼Ã§Ã¼kcan, Ã¼lke olarak FETÃ–, PKK ve DEAÅž baÅŸta olmak Ã¼zere sayÄ±sÄ±z terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼yle mÃ¼cadele edildiÄŸini ve getirilen uygulamalarÄ±n bu tehditlere karÅŸÄ± olduÄŸunu belirtti.Â

Karar tasarÄ±sÄ±na yapÄ±lan en son eklerde ise, TÃ¼rkiye'nin idam cezasÄ±nÄ±n yeniden kabul edilmesinin TÃ¼rkiye'nin Avrupa Konseyi Ã¼yeliÄŸi ile baÄŸdaÅŸmadÄ±ÄŸÄ± bildirilerek, YÃ¼ksek SeÃ§im Kurulu'nun cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± hÃ¼kÃ¼met sistemi halkoylamasÄ± ile ilgili bÃ¼tÃ¼n itirazlarÄ± tam anlamÄ±yla incemesi talep edildi.

DiÄŸer taraftan kararda TÃ¼rk delegasyonu ve bazÄ± diÄŸer yabancÄ± milletvekilleri tarafÄ±ndan desteklenen, TÃ¼rkiye'de yapÄ±lacak olasÄ± dÃ¼zenlemeler gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde bulundurularak, denetim sÃ¼recinin baÅŸlatÄ±lmasÄ± konusundaki deÄŸerlendirmenin AKPM'nin 2018 Bahar DÃ¶nemi'ne bÄ±rakÄ±lmasÄ± talebi reddedildi.Â

Raporun gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lmesinden sonra oylanarak kabul edilen karar tasarÄ±sÄ±nda, TÃ¼rkiye'ye Ã§eÅŸitli tavsiyelerde bulunuldu ve AKPM ile TÃ¼rkiye arasÄ±ndaki iÅŸ birliÄŸinin devam etmesi iÃ§in bu tavsiyelerin yerine getirilmesi gerektiÄŸi ifade edildi.

Kararda, olaÄŸanÃ¼stÃ¼ halin mÃ¼mkÃ¼n olan en kÄ±sa zamanda kaldÄ±rÄ±lmasÄ± istendi.

"TÃœRKÄ°YE, AVRUPA'NIN BÄ°R PARÃ‡ASI OLMAYA DEVAM EDECEKTÄ°R"

AKPM TÃ¼rk Heyeti BaÅŸkanÄ± ve Adana Milletvekili Talip KÃ¼Ã§Ã¼kcan oturumda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, "TÃ¼rkiye Avrupa'nÄ±n bir parÃ§asÄ± ve bir parÃ§asÄ± olmaya devam edecektir." dedi.

TÃ¼rkiye'de 7 Haziran seÃ§imlerinden bu yana 750 vatandaÅŸÄ±n demokrasiyi savunurken Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼, 900'den fazla gÃ¼venlik gÃ¼cÃ¼nÃ¼n yine TÃ¼rkiye'nin ve Avrupa'nÄ±n gÃ¼venliÄŸini saÄŸlamaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirten KÃ¼Ã§Ã¼kcan, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"EÄŸer DEAÅž veya bir baÅŸka terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ sizin ÅŸehirlerinize saldÄ±rsa, sizin kasabalarÄ±nÄ±za saldÄ±rsa, Ã§ocuklarÄ±nÄ±zÄ±, eÅŸlerinizi Ã¶ldÃ¼rse, siz de Ã§eÅŸitli Ã¶nlemler alÄ±rdÄ±nÄ±z. EÄŸer onlar sizin parlamentonuza TÃ¼rkiye'de olduÄŸu gibi saldÄ±rsa siz de Ã§ok gÃ¼Ã§lÃ¼ Ã¶nlemler alarak gÃ¼venliÄŸi saÄŸlamaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±rdÄ±nÄ±z. Bizim TÃ¼rkiye'de yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ve yapmaya devam edeceÄŸimiz ÅŸey de bu."

BunlarÄ± yaparken hukukun Ã§erÃ§evesinde hareket edeceklerini vurgulayan KÃ¼Ã§Ã¼kcan, "TÃ¼rkiye Avrupa Konseyi ile bir arada Ã§alÄ±ÅŸmaktadÄ±r ve yapÄ±cÄ± bir diyalog ortamÄ± oluÅŸturabilirsek baÅŸarÄ±lÄ± olabiliriz." dedi.

AKPM ve Avrupa Konseyi'nin TÃ¼rkiye Ã¼zerindeki etkisi gÃ¶rÃ¼nmek isteniyorsa yapÄ±cÄ± adÄ±mlar atÄ±lmasÄ± gerektiÄŸine iÅŸaret eden KÃ¼Ã§Ã¼kcan, "TÃ¼rkiye iÃ§in denetim sÃ¼recinin tekrar aÃ§Ä±lmasÄ± bu yÃ¶nde bir adÄ±m olmayacaktÄ±r. Bu iliÅŸkilere zarar verecek bir adÄ±m olacaktÄ±r." diye konuÅŸtu.

KÃ¼Ã§Ã¼kcan, denetim sÃ¼recinin tekrar baÅŸlatÄ±lmasÄ±nÄ±n Avrupa Konseyi iÃ§in olgunlaÅŸmamÄ±ÅŸ ve zamanÄ±ndan Ã¶nce atÄ±lmÄ±ÅŸ bir adÄ±m olacaÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

"Ä°NSAN HAKLARI Ä°HLALLERÄ° MESNETSÄ°Z"

AK Parti Sakarya Milletvekili Åžaban DiÅŸli, raporun birÃ§ok yanlÄ± fikri bir araya getirdiÄŸini belirterek, raporda gerÃ§ek tespit ve deÄŸerlendirmeye lÃ¼zum gÃ¶rÃ¼lmediÄŸini kaydetti.

Milletvekillerinin salÄ±verilmesinin talep edilmesinin AÄ°HM kararlarÄ±yla uyuÅŸmadÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§eken DiÅŸli, kamu ve yargÄ±da iÅŸten Ã§Ä±karmalarÄ±n geÃ§miÅŸe yÃ¶nelik cezalandÄ±rma olduÄŸu anlayÄ±ÅŸÄ±nÄ±n yanlÄ±ÅŸ olduÄŸunu, AÄ°HM kararlarÄ±nda ve Venedik Komisyonu kararlarÄ±nda kamu otoritesinin arÄ±ndÄ±rma hakkÄ± olduÄŸunun belirtildiÄŸini vurguladÄ±.

GÃ¼neydoÄŸudaki terÃ¶r eylemleri sÄ±rasÄ±ndaki, "insan haklarÄ± ihlalleri iddialarÄ±nÄ±n mesnetsiz" olduÄŸunu da belirten DiÅŸli, alÄ±nan tÃ¼m Ã¶nlemlerin hukuk devleti ilkeleri ve uluslararasÄ± yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼klerle uyumlu olduÄŸunu sÃ¶yledi.

TÃœRKÄ°YE'NÄ°N AKPM GEÃ‡MÄ°ÅžÄ°

TÃ¼rkiye'nin 1949 yÄ±lÄ±nda kurucu Ã¼ye olarak dahil olduÄŸu AKPM'de 1990'lÄ± yÄ±llarda oluÅŸturulan "denetim sÃ¼reci" Ã¼ye Ã¼lkelerde demokrasi, insan haklarÄ± ve hukukun Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ gibi Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± SÃ¶zleÅŸmesi'nin (AÄ°HS) temel deÄŸerlerini tesis etmeyi amaÃ§lÄ±yor ve uygulanmasÄ±nÄ± denetliyor. 1996'da bu sÃ¼rece dahil edilen TÃ¼rkiye, yapÄ±lan yapÄ±sal deÄŸiÅŸiklikler ve dÃ¼zenlemeler sonrasÄ± 2004'te sÃ¼reÃ§ten Ã§Ä±karÄ±larak "denetim sonrasÄ± izleme sÃ¼recine" dahil edilmiÅŸti.