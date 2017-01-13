14:32, 25 Nisan 2017 SalÄ±

Yunanistan darbeci askerleri TÃ¼rkiye'ye iade etmeyecek





Yunanistan'daki Atina Temyiz Mahkemesi, TÃ¼rkiye'nin darbeci 3 askerin iadesine iliÅŸkin talebini reddetti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimi sonrasÄ±Â Yunanistan'a kaÃ§anÂ darbeciÂ sekizÂ askerden SÃ¼leyman Ã–zkaynakÃ§Ä±, Feridun Ã‡oban ve Abdullah Yetik, TÃ¼rkiye'nin yeniÂ iadeÂ talebi Ã¼zerine hakim karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±karÄ±ldÄ±.Â Darbeci askerlerin savunmalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan sÃ¶z alan savcÄ± Ourania Stathea, TÃ¼rkiye'nin sunduÄŸu yeni delillerin inandÄ±rÄ±cÄ± bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia ederek, iade talebinin reddedilmesini istedi.Â Darbeci Ã¼Ã§ askerin TÃ¼rkiye'ye iadesinin reddedilmesine karar veren mahkeme, gÃ¶zaltÄ±nda tutulan darbecilerin serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±nda mahsur gÃ¶rÃ¼lmediÄŸini kaydetti. Darbeci askerlerden diÄŸer beÅŸine iliÅŸkin henÃ¼z bir duruÅŸma tarihi belirlenmedi. Â

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