14:47, 25 Nisan 2017 SalÄ±

Amirallerden darbe giriÅŸimi davasÄ±nda savunma

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

FETÃ–'nÃ¼n 15 Temmuz 2016'daki darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda Deniz Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±ndaki (DKK) eylemlere iliÅŸkin 72 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± dava, sanÄ±k savunmalarÄ±yla devam etti.

Ankara 13. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesince, Sincan Cezaevi KampÃ¼sÃ¼ndeki duruÅŸma salonunda gÃ¶rÃ¼len davada, eski tuÄŸamiraller Hasan KulaÃ§, OÄŸuz Karaman ve Himmet Taner Ã‡engel savunma yaptÄ±.

SanÄ±k eski TuÄŸamiral KulaÃ§, iddianamedeki suÃ§lamalarÄ± reddettiÄŸini belirterek, darbe taraftarÄ± olmasÄ±nÄ±n mÃ¼mkÃ¼n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± savundu. KulaÃ§, hayatÄ± boyunca amirlerinden baÅŸka kimseden emir almadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, hiÃ§bir terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, sempati duymadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, herhangi bir soruÅŸturma geÃ§irmediÄŸini Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼.

15 Temmuz'da DKK Ä°kmal Daire BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revi yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve ilgili komutan izinde olduÄŸu iÃ§in Ä°kmal Lojistik BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na vekalet ettiÄŸini anlatan KulaÃ§, Ä°stanbul'daki eÅŸinin yanÄ±na gitmek iÃ§in o akÅŸam karargahtan ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± savundu.

Bu sÄ±rada sanÄ±k eski TuÄŸamiral Ã–mer Faruk HarmancÄ±k'nÄ±n aradÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve kendisine karargahta herhangi bir ÅŸey olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sorduÄŸunu, ne olduÄŸunu bilmediÄŸi iÃ§in durumdan ÅŸÃ¼phelendiÄŸini, bunun Ã¼zerine birliÄŸe telefon ettiÄŸini belirten KulaÃ§, uÃ§uÅŸlarla ilgili bir kÄ±sÄ±tlama olduÄŸu sÃ¶ylenince Ã¶nce birliÄŸe geÃ§ip ardÄ±ndan Ä°stanbul'a gitmeye karar verdiÄŸini anlattÄ±. KulaÃ§, sivil kÄ±yafetiyle birliÄŸe gittiÄŸini, burada bulunduÄŸu sÄ±rada Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan silah sesleri duyduÄŸunu ama sebebini bilmediÄŸini iddia etti.

Bu sÄ±rada karargahta bulunan TuÄŸamiral Ä°rfan ArabacÄ±'nÄ±n yoÄŸun bir telefon trafiÄŸi iÃ§inde olduÄŸunu dile getiren KulaÃ§, sÃ¼reÃ§te "sÃ¶zde sÄ±kÄ±yÃ¶netim emri" geldiÄŸini, bunun, bir darbe kalkÄ±ÅŸmasÄ± olduÄŸunu ortaya Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

KulaÃ§, bu sÃ¶zde emir karÅŸÄ±sÄ±nda yapÄ±lmasÄ± gereken en iyi harp tarzÄ±nÄ±n, "komutanlÄ±ÄŸÄ± bu iÅŸin dÄ±ÅŸÄ±nda tutmak" olduÄŸunu savunarak, bir ara birlik dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kÄ±p geri dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼nde gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Ä°ddianamede "Yurtta Sulh Konseyi" tarafÄ±ndan yapÄ±lan kendisiyle ilgili atamaya iliÅŸkin ifadeleri de reddeden KulaÃ§, zaten bÃ¶yle bir atamanÄ±n da kendisi iÃ§in tasfiye atamasÄ± hÃ¼kmÃ¼ taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia etti.

KulaÃ§, darbe giriÅŸiminde bulunan FETÃ–/PDY'den ÅŸikayetÃ§i olduÄŸunu belirterek tahliyesini ve beraatini istedi.

15 TEMMUZ'DA SEMÄ°NER Ä°Ã‡Ä°N ABD'DEYMÄ°Åž

Eski TuÄŸamiral Himmet Taner Ã‡engel de iddianamedeki suÃ§lamalarÄ± reddetti. FETÃ–/PDY ile bir baÄŸÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Ã¶rgÃ¼tÃ¼ tasvip etmediÄŸini anlatan Ã‡engel, darbe giriÅŸiminin yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± 15 Temmuz'da bir seminere katÄ±lmak iÃ§in yurt dÄ±ÅŸÄ±nda bulunduÄŸunu ifade etti.

ABD'de katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± seminerin Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n da onayÄ±yla gerÃ§ekleÅŸtiÄŸini Ã¶ne sÃ¼ren Ã‡engel, 16 Temmuz'da TÃ¼rkiye'ye dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yledi.

Ã‡engel, ABD'den dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼n Ã¶rgÃ¼t Ã¼yesi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n en bÃ¼yÃ¼k kanÄ±tÄ± sayÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini iddia ederek, Deniz Kuvvetleri bÃ¼nyesinde FETÃ–/PDY'nin kadrolaÅŸmasÄ±na katkÄ± saÄŸladÄ±ÄŸÄ± yÃ¶nÃ¼ndeki iddialarÄ± da kabul etmediÄŸini belirtti.

AtamalarÄ±n, gÃ¶rev yaptÄ±ÄŸÄ± birimde yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, hatta emrindeki ÅŸube mÃ¼dÃ¼rlerinin tayininden bile haberdar olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunan Ã‡engel, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n haberleÅŸme programÄ± ByLock'u kullanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia etti.

"FETÃ– Ä°LE Ä°RTÄ°BATIM YOK"

SanÄ±k eski TuÄŸamiral OÄŸuz Karaman da AtatÃ¼rk, vatan, bayrak ve millet sevgisiyle bÃ¼yÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ifade ederek, FETÃ–/PDY ile hiÃ§bir irtibatÄ±nÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± savundu.

"YaÅŸadÄ±ÄŸÄ±m sÃ¼rece, mensubu olmaya devam edeceÄŸim tek kuruluÅŸ TSK'dÄ±r." diyen Karaman, darbeci anlayÄ±ÅŸa her zaman nefretle baktÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia etti.

Karaman, olay gÃ¼nÃ¼ karargahtaki faaliyetlerin rutin olduÄŸunu, kendisinin de mesai bitiminde evine gittiÄŸini savundu.

Ancak TuÄŸamiral ArabacÄ±'nÄ±n telefonla arayarak endiÅŸeli bir ses tonuyla "terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ± ÅŸÃ¼phesi" bulunduÄŸu yÃ¶nÃ¼nde bilgilendirmesi Ã¼zerine buna kayÄ±tsÄ±z kalmayÄ±p karargaha gittiÄŸini ifade eden Karaman, ilerleyen saatlerde ise BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m ve CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n aÃ§Ä±klamalarÄ±nÄ± takip ettiÄŸini bildirdi.

Karaman, darbenin taraftarÄ± olunamayacaÄŸÄ±, karargahÄ±n emniyetinin saÄŸlanmasÄ±, Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Ã¶nÃ¼ndeki halkla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelinmemesini telkin ettiÄŸini iddia ederek, bu konuda yapÄ±lmasÄ± gereken her ÅŸeyin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yledi.

Â "KARARGAH HÄ°Ã‡BÄ°R ZAMAN KANUNSUZ KONTROL ALTINA ALINMAMIÅžTIR"

DoÄŸrudan bir gÃ¶revi olmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in gecenin bÃ¼yÃ¼k bir kÄ±smÄ±nÄ± odasÄ±nda geÃ§irdiÄŸini ve Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Ã¶nÃ¼nde darbecilere karÅŸÄ± direnen halkÄ± penceresinden izlediÄŸini bildiren Karaman, "Karargah hiÃ§bir zaman kanunsuz olarak kontrol altÄ±na alÄ±nmamÄ±ÅŸtÄ±r. O gece karargahta bulunanlar gecesini gÃ¼ndÃ¼zÃ¼ne katan Deniz Kuvvetlerinin personelidir." dedi.