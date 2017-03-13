14:58, 25 Nisan 2017 SalÄ±

DÄ±ÅŸiÅŸleri'nden AKPM kararÄ±na tepki





DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, AKPM'nin bu haksÄ±z, siyasi ve yanlÄ± kararÄ±na raÄŸmen, TÃ¼rkiye'nin demokratik standartlara, insan haklarÄ±na ve bu alandaki uluslararasÄ± yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼klerine baÄŸlÄ±lÄ±ÄŸÄ±ndan Ã¶dÃ¼n vermeden, vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n hak ve Ã¶zgÃ¼rlÃ¼klerini geliÅŸtirme konusundaki kararlÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼receÄŸini vurguladÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±: "TÃ¼rkiye AKPMâ€™de bu kararÄ± alan Parlamenterleri Ã¶ncelikle aklÄ± selime, ardÄ±ndan ilkeli bir tutum benimseyerek dÃ¼nyanÄ±n ortak belasÄ± olan terÃ¶r tehditiyle mÃ¼cadele etmek Ã¼zere mÃ¼ÅŸterek tedbirler almaya, yÃ¼kselen yabancÄ± dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ±, Ä±rkÃ§Ä±lÄ±k ve Ä°slamofobi sorunlarÄ±yla samimi ÅŸekilde mÃ¼cadele etmeye, iltica ve gÃ¶Ã§ yÃ¶netimi konularÄ±nda insan haklarÄ±nÄ± gÃ¶zeten sorumlu bir duruÅŸ sergilemeye davet eder."

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