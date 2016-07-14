Netanyahu'dan Alman bakana 'boykot tehdidi'

Ä°srailÂ BaÅŸbakanÄ±Â Binyamin Netanyahu, Ã¼lkesini ziyaret eden Almanya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±Â Sigmar Gabriel'in Ä°srailli insan haklarÄ± Ã¶rgÃ¼tleri SesizliÄŸi Bozma (Breaking the Silence) ve B'tselem'i ziyaret etmesi halinde kendisi ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmeyeceÄŸini sÃ¶yledi.
Ä°srail basÄ±nÄ±nda yer alan haberlere gÃ¶re Netanyahu, Gabriel'in sÃ¶z konusu insan haklarÄ± Ã¶rgÃ¼tlerini ziyaret etmesi durumunda kendisiyle bugÃ¼n yapacaÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmeyi iptal etme tehdidinde bulundu.
SÃ¶z konusu Ä°srailli insan Ã¶rgÃ¼tleriyle gÃ¶rÃ¼ÅŸmesini iptal etmeyeceÄŸini sÃ¶yleyen Alman DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Gabriel ise Netanyahu'nun kendisi ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmeyi reddetmesinin talihsizlik olacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.
Konuyla ilgili Alman televizyon kanalÄ± ZDF'ye konuÅŸan Gabriel, "Ä°srail BaÅŸbakanÄ±'nÄ±n Almanya'yÄ± ziyaret ederek hÃ¼kÃ¼meti eleÅŸtiren kiÅŸilerle gÃ¶rÃ¼ÅŸmek istediÄŸini ve bizim kendisine bunun mÃ¼mkÃ¼n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylediÄŸimizi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼n. BÃ¶yle bir ÅŸey dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lemez. Sadece hÃ¼kÃ¼metin bakanlÄ±klarÄ±nda bulunan kiÅŸilerle gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼rseniz hiÃ§bir Ã¼lkede asla resmin bÃ¼tÃ¼nÃ¼nÃ¼ gÃ¶remezsiniz." deÄŸerlendirmesinde bulundu.
Netanyahu'nun, Ä°srail'in Avrupa'daki en yakÄ±n mÃ¼ttefiki konumundaki Almanya'nÄ±n DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmeyi reddetmesinin iki Ã¼lke arasÄ±nda gerilimi tÄ±rmandÄ±rmasÄ± bekleniyor.
Almanya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Gabriel'in bugÃ¼n Ä°srail CumhurbaÅŸkanÄ± Reuven Rivlin'in ve Filistin BaÅŸbakanÄ± Rami Hamdallah ile bir araya gelmesi bekleniyor.Â
Ã–te yandan aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± bir hÃ¼kÃ¼metin iÅŸ baÅŸÄ±nda olduÄŸu Ä°srail'de faaliyet gÃ¶steren uluslararasÄ± yardÄ±m ve insan haklarÄ± Ã¶rgÃ¼tlerinin yanÄ± sÄ±ra yerel sivil toplum kuruluÅŸlarÄ±na yÃ¶nelik baskÄ±lar da artÄ±yor.
Ä°srail meclisinde geÃ§en yÄ±l Ã§Ä±karÄ±lan "ÅžeffaflÄ±k YasasÄ±" ile onlarca yerel STK'ya, aldÄ±ÄŸÄ± maddi yardÄ±mlarÄ±n kaynaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klama zorunluluÄŸu getirildi. Bununla yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan destek alan insan haklarÄ± Ã¶rgÃ¼tlerinin deÅŸifre edilerek kamuoyunda "vatana ihanet" suÃ§lamasÄ±yla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya bÄ±rakÄ±lmasÄ± ve bÃ¶ylece baskÄ± altÄ±na alÄ±nmasÄ± hedefleniyor.
Ä°srailli insan haklarÄ± Ã¶rgÃ¼tleri "yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan finanse edilerek baÅŸka Ã¼lkeler adÄ±na ajanlÄ±k yaptÄ±klarÄ±" gibi suÃ§lamalara da maruz kalabiliyor.
BirÃ§ok Ä°srailli saÄŸcÄ± siyasetÃ§i de aÃ§Ä±ktan bu STK'larÄ± "vatana ihanet" etmekle suÃ§layarak hedef gÃ¶steriyor. Hedef gÃ¶sterilen Ä°srailli insan haklarÄ± Ã¶rgÃ¼tlerinin baÅŸÄ±nda SesizliÄŸi Bozma (Breaking the Silence), B'tselem, YeÅŸ Adit, ve Peace Now (BarÄ±ÅŸ Åžimdi) gibi kurumlar geliyor.
Filistin direniÅŸ gruplarÄ±, Ä°srail cezaevlerindeki Filistinli mahkumlarla dayanÄ±ÅŸma amacÄ±yla perÅŸembe gÃ¼nÃ¼ iÃ§in genel grev Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±
Deniz HayatÄ± MÃ¼zesi MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Yunus, "LÃ¼bnanlÄ± balÄ±kÃ§Ä±lardan satÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± ve kendi gezilerinden topladÄ±ÄŸÄ± deniz canlÄ±larÄ± ve yabani hayvanlarÄ± mumyalayan eÅŸim Cemal, OrtadoÄŸu'da tÃ¼rÃ¼nÃ¼n ilk Ã¶rneÄŸi olan ve uzun yÄ±llar hayalini kurduÄŸu bu mÃ¼zeyi aÃ§mayÄ± baÅŸardÄ±" dedi
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, AKPM'nin bu haksÄ±z, siyasi ve yanlÄ± kararÄ±na raÄŸmen, TÃ¼rkiye'nin demokratik standartlara, insan haklarÄ±na ve bu alandaki uluslararasÄ± yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼klerine baÄŸlÄ±lÄ±ÄŸÄ±ndan Ã¶dÃ¼n vermeden, vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n hak ve Ã¶zgÃ¼rlÃ¼klerini geliÅŸtirme konusundaki kararlÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼receÄŸini vurguladÄ±.
Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Netanyahu, Alman DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Gabriel'in Ä°srailli insan haklarÄ± Ã¶rgÃ¼tlerine yapacaÄŸÄ± ziyareti iptal etmemesi halinde kendisi ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmeyeceÄŸini sÃ¶yledi
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