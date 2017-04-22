15:07, 25 Nisan 2017 SalÄ±

Uludere'de hain tuzak: 2 ÅŸehit



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ÅžÄ±rnakâ€™Ä±n Uludere Ä°lÃ§esi Åženoba Beldesi kÄ±rsalÄ±nda el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±nÄ±n infilak ettirilmesi sonucu 2 asker ÅŸehit oldu.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi ÅžÄ±rnak'Ä±n Uludere ilÃ§esinde PKK'lÄ±larÄ±n tuzakladÄ±ÄŸÄ± el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±nÄ±n infilak etmesi sonucu 2 asker ÅŸehit oldu. GÃ¼venlik kaynaklarÄ±ndan alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, AndaÃ§ KÃ¶yÃ¼ NezirkÄ±na kÄ±rsalÄ±nda gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin arazi arama tarama faaliyeti sÄ±rasÄ±nda PKK'lÄ±larca Ã¶nceden tuzaklanmÄ±ÅŸ el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± infilak etti. Patlamada 2 asker aÄŸÄ±r yaralandÄ±. Helikopterle ÅžÄ±rnak Devlet Hastanesine kaldÄ±rÄ±lan askerler, kurtarÄ±lamadÄ±. BÃ¶lgede hava destekli operasyon sÃ¼rÃ¼yor. KARS'TA Â 1 ÅžEHÄ°T Karsâ€™Ä±n KaÄŸÄ±zman ilÃ§esi Ã‡emÃ§e DaÄŸÄ± mevkiinde sÃ¼rdÃ¼rÃ¼len operasyon esnasÄ±nda PKKâ€™lÄ±larca tarafÄ±ndan yola dÃ¶ÅŸenen mayÄ±n patladÄ±. Patlamada, 1 asker ÅŸehit oldu, 1 asker de yaralandÄ±. YaralÄ± asker hastaneye kaldÄ±rÄ±lÄ±rken bÃ¶lgede operasyon sÃ¼rÃ¼yor.

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