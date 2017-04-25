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PYD/PKK'nın Suriye'deki terör köprüsü: Karaçok
PYD/PKK'nın Suriye'deki terör köprüsü: Karaçok

TSK'nın PKK'ya yönelik operasyon yapıldığını duyurduğu Karaçok Dağı, örgütün Suriye'deki terör faaliyetlerinin planlanması ile Suriye-Irak hattındaki üye ve silah akışının sağlanmasında kullanılıyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

TSK'nın sabah saatlerinde hedef aldığı Karaçok Dağı, Suriye'nin kuzeydoğusunda PYD/PKK'nın kontrolündeki Haseke ilinin Kamışlı ilçesinde, Irak sınırına yakın bir bölgede bulunuyor.

Karaçok'un karşısında, TSK'nın hava saldırısında hedef aldığı, Irak'ın Musul ilinin Sincar Dağı yer alıyor.

PYD/PKK'NIN 2 YILDIR ÜSSÜ 

Kamışlı'daki yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, PYD/PKK, Karaçok Dağını yaklaşık 2 yıldır üs olarak kullanıyor.

İç savaştan önce Beşşar Esed rejiminin Sulama Bakanlığı tesisleri olan tek katlı yapılar, halihazırda PYD/PKK'nın toplantı binaları durumundaydı.

Karaçok, Irak'ın kuzeydoğusundaki Kandil bölgesinden gelen üst düzey üyelerin Suriye'deki terör faaliyetlerinden sorumlu isimlerle buluştuğu nokta olarak biliniyor. Örgüt üyeleri , Suriye'deki operasyonlarının önemli kısmına, bu dağdaki toplantılarda karar veriyor.

ÖRGÜTÜN TELSİZ HABERLEŞMESİNDE DE KİLİT ÖNEME SAHİP

TSK'nın hava saldırısı öncesinde, rejim döneminden kalma bir radyo istasyonu, örgüt tarafından propaganda yayınlarında kullanılıyordu. Karaçok, örgütün telsiz haberleşmesinde de kilit öneme sahipti. Irak tarafına en yakın yükselti olması nedeniyle örgüt için iki ülke topraklarındaki teröristlerin iletişimini kolaylaştırıyordu.

ÖRGÜTÜN SURİYE'DEKİ UNSURLARININ SİNCAR'LA BAĞLANTISINI SAĞLAYAN KÖPRÜ

Dağa giden yolda halen çok sayıda kontrol noktası bulunuyor.

Karaçok, örgütün Suriye'deki unsurlarının, Irak topraklarındaki Sincar'la bağlantısını sağlayan bir köprü işlevi görüyor. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Peşmerge Güçleri Genel Komutanlığı, geçen ay yaptığı açıklamada PKK'nın Suriye topraklarından Musul'un Sincar ilçesine ağır silah sevk ettiğini duyurmuştu.

Diğer taraftan yerel kaynaklar, ABD askerlerinin zaman zaman Karaçok'ta, "SDG" adını kullanan PYD/PKK'nın elebaşlarıyla görüşerek operasyon planlarını değerlendirdiklerini iddia etti.

PKK'nın Suriye uzantısı PYD, elebaşı Abdullah Öcalan'ın 2002'de verdiği talimatla kuruldu. Kasım 2011'den bu yana Kandil'den gelen teröristler örgütün bel kemiğini oluşturuyor. PYD iç tüzüğü, Öcalan’ı “komutan”, PKK’yı “yüksek yasama organı” kabul ediyor. Suriye iç savaşı öncesinde Kandil Dağındaki Şehit Ayhan kampında militan kadrosunu eğiten PYD, artık Halep'in kuzeyindeki Malikiye köyünü kullanıyor.

Sincar, PYD/PKK'nın ilçeye komşu Suriye topraklarından ve Kandil'den kaydırdığı militanlarla Kasım 2015'te örgütün kontrolüne girmişti. Örgüt, Sincar sakinlerinin DEAŞ tehdidinden duyduğu büyük korkuyu fırsat bilerek, silahlı eğitim verdiği Sincarlıları teşkilatlandırdı. Türkiye sınırına yaklaşık 100 kilometre uzaklıktaki Sincar, örgüt için "sınıra yakın ama Türkiye ile tampon topraklar nedeniyle güvende" olan konumuyla "ikinci Kandil" olma tehlikesi arz ediyor. 



İlgili Konular Karaçok pkk pyd
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