15:32, 25 Nisan 2017 SalÄ±

AKPM'nin "siyasi denetim" kararÄ±na PerinÃ§ek'ten tepki





Vatan Partisi Genel BaÅŸkanÄ± PerinÃ§ek, "TÃ¼rkiye'yi denetleyecek uluslararasÄ± bir kurum yoktur. HiÃ§bir ÅŸekilde kabul etmiyoruz" dedi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Vatan Partisi Genel BaÅŸkanÄ± DoÄŸu PerinÃ§ek, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinin (AKPM), TÃ¼rkiye'ye yÃ¶nelik "siyasi denetim" kararÄ±na iliÅŸkin, "TÃ¼rkiye'yi denetleyecek uluslararasÄ± bir kurum yoktur. HiÃ§bir ÅŸekilde kabul etmiyoruz." deÄŸerlendirmesinde bulundu. PerinÃ§ek, yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, AKPM'nin TÃ¼rkiye'nin siyasi denetime alÄ±nmasÄ± kararÄ±na deÄŸinerek, bÃ¶yle bir kararÄ±n olamayacaÄŸÄ±nÄ± belirtti. TÃ¼rkiye'nin baÄŸÄ±msÄ±z, egemen bir devlet olduÄŸunu vurgulayan PerinÃ§ek, "Devlet egemenliÄŸi demek, onun Ã¼zerinde baÅŸka bir otoritenin, kurumun olmamasÄ± demektir. TÃ¼rkiye'yi denetleyecek uluslararasÄ± bir kurum yoktur. HiÃ§bir ÅŸekilde kabul etmiyoruz. EÄŸer hÃ¼kÃ¼met bu denetimleri aÃ§arsa, o hÃ¼kÃ¼metle de mÃ¼cadele edeceÄŸiz." ifadelerini kullandÄ±. Â

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