DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
16:03, 25 Nisan 2017 SalÄ±
OrtadoÄŸu
15:51, 25 Nisan 2017 SalÄ±

  • PaylaÅŸ
LÃ¼bnan'da 35 yÄ±llÄ±k emeÄŸin Ã¼rÃ¼nÃ¼: Deniz HayatÄ± MÃ¼zesi
LÃ¼bnan'da 35 yÄ±llÄ±k emeÄŸin Ã¼rÃ¼nÃ¼: Deniz HayatÄ± MÃ¼zesi

Deniz HayatÄ± MÃ¼zesi MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Yunus, "LÃ¼bnanlÄ± balÄ±kÃ§Ä±lardan satÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± ve kendi gezilerinden topladÄ±ÄŸÄ± deniz canlÄ±larÄ± ve yabani hayvanlarÄ± mumyalayan eÅŸim Cemal, OrtadoÄŸu'da tÃ¼rÃ¼nÃ¼n ilk Ã¶rneÄŸi olan ve uzun yÄ±llar hayalini kurduÄŸu bu mÃ¼zeyi aÃ§mayÄ± baÅŸardÄ±" dedi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

LÃ¼bnan'Ä±n baÅŸkenti Beyrut'taki Deniz HayatÄ± MÃ¼zesi'nde, toplanmasÄ± 35 yÄ±l sÃ¼ren deniz canlÄ±larÄ± ve yabani hayvanlarÄ±n mumyalarÄ± sergileniyor.

Beyrut'un doÄŸusundaki dÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ Jeita MaÄŸarasÄ±'nÄ±n yanÄ±nda yer alan ve daÄŸÄ±n iÃ§i kazÄ±larak oluÅŸturulan maÄŸara ÅŸeklindeki "Deniz HayatÄ± MÃ¼zesi", gerÃ§ek deniz canlÄ±larÄ± ve yabani hayvanlarÄ±n mumyalarÄ± ile ziyaretÃ§ilerini karÅŸÄ±lÄ±yor.

AA muhabirine konuÅŸan Deniz HayatÄ± MÃ¼zesi MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Linda Yunus, diÅŸ doktoru olan eÅŸi Cemal Yunus'un Ã¶zel ilgisi sayesinde, 35 yÄ±l sÃ¼ren bir Ã§alÄ±ÅŸmanÄ±n sonucu olarak mÃ¼zedeki canlÄ±larÄ±n bir araya getirildiÄŸini sÃ¶yledi. Yunus, 4 bin 500 metrekarelik alana sahip ve dÃ¼nya genelinde insan eliyle yapÄ±lmÄ±ÅŸ en bÃ¼yÃ¼k maÄŸaralardan bir tanesi olan bu mÃ¼zenin inÅŸasÄ±nÄ±n da 11 yÄ±l sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirtti.

Ä°lk olarak 2006 yÄ±lÄ±nda LÃ¼bnan'Ä±n gÃ¼neyindeki sahil ÅŸehirlerinden Sur'da amatÃ¶r olarak aÃ§tÄ±klarÄ± mÃ¼zeyi, 2014 yÄ±lÄ±nda Beyrut'a taÅŸÄ±dÄ±klarÄ±nÄ± aktaran Yunus, "LÃ¼bnanlÄ± balÄ±kÃ§Ä±lardan satÄ±n aldÄ±ÄŸÄ±, kendi gezilerinden topladÄ±ÄŸÄ± deniz canlÄ±larÄ± ve yabani hayvanlarÄ± mumyalayan eÅŸim Cemal, LÃ¼bnan ve OrtadoÄŸu'da tÃ¼rÃ¼nÃ¼n ilk Ã¶rneÄŸi olan ve uzun yÄ±llar hayalini kurduÄŸu bu mÃ¼zeyi aÃ§mayÄ± baÅŸardÄ±." dedi.

Son zamanlarda LÃ¼bnanlÄ±larÄ±n ve yabancÄ± turistlerin uÄŸrak yeri haline gelen mÃ¼zeyi bu hale getirmek iÃ§in Ã§ok Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± vurgulayan Yunus, nesli tÃ¼kenmekte olan bazÄ± hayvanlara ev sahipliÄŸi yapmasÄ± nedeniyle mÃ¼zenin, KÃ¶pek BalÄ±klarÄ±nÄ± Koruma Ã–rgÃ¼tÃ¼ ve Akdeniz'i Koruma Ã–rgÃ¼tÃ¼ gibi uluslararasÄ± Ã§evre Ã¶rgÃ¼tlerinden sertifika aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Yunus, LÃ¼bnan sahilinde Ã§ok az rastlanan bazÄ± okyanus balÄ±klarÄ±nÄ±n da bÃ¶lgeye yanlÄ±ÅŸlÄ±kla geldiÄŸini belirterek, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"MÃ¼zede bulunan 5 metre uzunluÄŸundaki bÃ¼yÃ¼k camgÃ¶z olarak bilinen kÃ¶pek balÄ±ÄŸÄ±, bir Alman gemisinden atÄ±lan yemek artÄ±klarÄ±nÄ± yiyerek LÃ¼bnan yakÄ±nlarÄ±na kadar gelmiÅŸ. EÅŸim, balÄ±kÃ§Ä±lara 5 bin dolar Ã¶dedi ve bu kÃ¶pek balÄ±ÄŸÄ±nÄ± satÄ±n aldÄ±. ZiyaretÃ§ilerin Ã§ok ilgisini Ã§eken bu kÃ¶pek balÄ±ÄŸÄ± da bÃ¶ylece mÃ¼zedeki yerini aldÄ±. Ã‡ok bÃ¼yÃ¼k olan bu kÃ¶pek balÄ±ÄŸÄ±nÄ± mumyalama iÅŸlemi bizi Ã§ok zorladÄ± ve tam 3 gÃ¼n sÃ¼rdÃ¼."

EÅŸinin, hayvanlarÄ± mumyalama konusunda gizli bir yÃ¶ntem bulduÄŸuna dikkati Ã§eken Yunus, "Normal hayvanlarÄ± mumyalama iÅŸlemini herkes yapÄ±yor ancak balÄ±klarÄ± mumyalamak Ã§ok zor ve biz bunu yapabileni ÅŸimdiye kadar gÃ¶rmedik. EÅŸim Cemal, balÄ±klarÄ± mumyalarken kullandÄ±ÄŸÄ± gizli yÃ¶ntemini kimseye sÃ¶ylemiyor. Mesela ahtapot ve deniz kalamarÄ±nÄ± mumyalayan ÅŸimdiye kadar hiÃ§ duymadÄ±k. Ama bizim mÃ¼zemizde bunlarÄ±n mumyalanmÄ±ÅŸ halini gÃ¶rebilirsiniz." ifadelerini kullandÄ±.

MÃ¼zede sergilenen balÄ±klarÄ±n Ã§oÄŸunun LÃ¼bnan deniz sahasÄ±nda yakalanan balÄ±klar olduÄŸunu ifade eden Yunus, sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle tamamladÄ±:

"LÃ¼bnanlÄ± balÄ±kÃ§Ä±lar tarafÄ±ndan yakalanan okyanus balÄ±klarÄ±, SÃ¼veyÅŸ KanalÄ±'ndan geÃ§erek LÃ¼bnan sahillerine geliyor. Balon balÄ±ÄŸÄ± ve kedi balÄ±ÄŸÄ± gibi SÃ¼veyÅŸ KanalÄ±'ndan gelen balÄ±klarÄ±n Ã§oÄŸu LÃ¼bnan sahilindeki balÄ±klar iÃ§in Ã§ok tehlikeli. Bu balÄ±klar, genellikle MÄ±sÄ±r ile LÃ¼bnan'Ä±n arasÄ±ndaki bÃ¶lgede yaÅŸÄ±yorlar. MÃ¼zeye gelen ziyaretÃ§iler, karides ve Ä±stakoz gibi kabuklu hayvanlarÄ±, yaklaÅŸÄ±k 40 farklÄ± tÃ¼rde kÃ¶pek balÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve Akdeniz'e Ã¶zgÃ¼ 400 civarÄ±nda deniz kabuÄŸunu gÃ¶rebilirler. AyrÄ±ca 250 Ã§eÅŸit deÄŸerli taÅŸ ve eÅŸimin dÃ¼nyanÄ±n farklÄ± yerlerinden toplamÄ±ÅŸ olduÄŸu deniz yÄ±ldÄ±zlarÄ±, mercanlar ve sÃ¼ngerler de mÃ¼zemizde bulunuyor."

MÃ¼zede, deniz hayvanlarÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra mumyalanmÄ±ÅŸ farklÄ± tÃ¼rlerdeki kuÅŸlar ve yabani hayvanlar da sergileniyor. MÃ¼zenin giriÅŸ kapÄ±sÄ± bÃ¼yÃ¼k bir kÃ¶pek balÄ±ÄŸÄ± ÅŸeklinde inÅŸa edilirken mÃ¼ze Ã¶nÃ¼nde de bÃ¼yÃ¼k bir gemi heykeli yer alÄ±yor.

Â 



Ä°lgili Konular LÃ¼bnan Deniz HayatÄ± MÃ¼zesi
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

OrtadoÄŸu Haberleri
Filistin de genel grev Ã§aÄŸrÄ±sÄ±
Filistinâ€™de genel grev Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

Filistin direniÅŸ gruplarÄ±, Ä°srail cezaevlerindeki Filistinli mahkumlarla dayanÄ±ÅŸma amacÄ±yla perÅŸembe gÃ¼nÃ¼ iÃ§in genel grev Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±
LÃ¼bnan'da 35 yÄ±llÄ±k emeÄŸin Ã¼rÃ¼nÃ¼ Deniz HayatÄ± MÃ¼zesi
LÃ¼bnan'da 35 yÄ±llÄ±k emeÄŸin Ã¼rÃ¼nÃ¼: Deniz HayatÄ± MÃ¼zesi

Deniz HayatÄ± MÃ¼zesi MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Yunus, "LÃ¼bnanlÄ± balÄ±kÃ§Ä±lardan satÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± ve kendi gezilerinden topladÄ±ÄŸÄ± deniz canlÄ±larÄ± ve yabani hayvanlarÄ± mumyalayan eÅŸim Cemal, OrtadoÄŸu'da tÃ¼rÃ¼nÃ¼n ilk Ã¶rneÄŸi olan ve uzun yÄ±llar hayalini kurduÄŸu bu mÃ¼zeyi aÃ§mayÄ± baÅŸardÄ±" dedi
DÄ±ÅŸiÅŸleri'nden AKPM kararÄ±na tepki
DÄ±ÅŸiÅŸleri'nden AKPM kararÄ±na tepki

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, AKPM'nin bu haksÄ±z, siyasi ve yanlÄ± kararÄ±na raÄŸmen, TÃ¼rkiye'nin demokratik standartlara, insan haklarÄ±na ve bu alandaki uluslararasÄ± yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼klerine baÄŸlÄ±lÄ±ÄŸÄ±ndan Ã¶dÃ¼n vermeden, vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n hak ve Ã¶zgÃ¼rlÃ¼klerini geliÅŸtirme konusundaki kararlÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼receÄŸini vurguladÄ±.
Netanyahu'dan Alman bakana 'boykot tehdidi'
Netanyahu'dan Alman bakana 'boykot tehdidi'

Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Netanyahu, Alman DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Gabriel'in Ä°srailli insan haklarÄ± Ã¶rgÃ¼tlerine yapacaÄŸÄ± ziyareti iptal etmemesi halinde kendisi ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmeyeceÄŸini sÃ¶yledi
Fransa daki sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± sorunu
Fransaâ€™daki sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± sorunu

Calais kentinde Eritreli ve EtiyopyalÄ± sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar arasÄ±nda Ã§Ä±kan kavgada 11 kiÅŸi yaralandÄ±
Ä°srail'de dini mahkemeye MÃ¼slÃ¼man kadÄ±n hakim atamasÄ±
Ä°srail'de dini mahkemeye MÃ¼slÃ¼man kadÄ±n hakim atamasÄ±

Ä°srail YargÄ± Komitesi, MÃ¼slÃ¼man bir kadÄ±n aile avukatÄ± olan Hana Khatib'i Åžeriat mahkemesinde hakim olarak gÃ¶revlendirilmek Ã¼zere atadÄ±
Yolculuk belgesi olmayan ArakanlÄ±lara tutuklama
Yolculuk belgesi olmayan ArakanlÄ±lara tutuklama

3 RohingyalÄ± genÃ§ Arakanâ€™dan Ã§Ä±kÄ±ÅŸlarÄ± esnasÄ±nda tutuklandÄ±
Ä°srail askerleri 17 Filistinliyi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±
Ä°srail askerleri 17 Filistinliyi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±

Ä°srail askerlerinin BatÄ± Åžeria'nÄ±n Ã§eÅŸitli bÃ¶lgelerinde 17 Filistinliyi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Irak'ta Tenek bÃ¶lgesi DEAÅž'tan kurtarÄ±ldÄ±
Irak'ta Tenek bÃ¶lgesi DEAÅž'tan kurtarÄ±ldÄ±

Irak gÃ¼Ã§lerinin Musul'un batÄ±sÄ±ndaki Tenek bÃ¶lgesinde kontrolÃ¼ saÄŸladÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Sudan'da KarikatÃ¼rist Osman Turhan'Ä±n sergisi aÃ§Ä±ldÄ±
Sudan'da KarikatÃ¼rist Osman Turhan'Ä±n sergisi aÃ§Ä±ldÄ±

KarikatÃ¼rist ve illÃ¼stratÃ¶r Osman Turhan'Ä±n "SÃ¼kÃ»t Ã§izginin mÃ¼rekkebidir" adlÄ± sergisi, Sudan'Ä±n baÅŸkenti Hartum'da aÃ§Ä±ldÄ±.
Kuzey Kore'den gerÃ§ek mermi ile tatbikat
Kuzey Kore'den gerÃ§ek mermi ile tatbikat

Kuzey Kore, ordusunun kuruluÅŸunun 85. yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nÃ¼ Ã¼lkenin doÄŸu kÄ±yÄ±sÄ±nda Wonsan kentinde gerÃ§ek silahlarÄ±n kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tatbikatla kutladÄ±
Paraguay'da 'yÃ¼zyÄ±lÄ±n soygunu'
Paraguay'da 'yÃ¼zyÄ±lÄ±n soygunu'

GÃ¼ney Amerika Ã¼lkesi Paraguay'da zÄ±rhlÄ± araba firmasÄ±na yÃ¶nelik yaklaÅŸÄ±k 80 kiÅŸinin karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± soygunda patlayÄ±cÄ±lar kullanÄ±ldÄ±, soygunda 1 polis memuru hayatÄ±nÄ± kaybetti
Suriye'de hastaneye hava saldÄ±rÄ±sÄ± En az 15 Ã¶lÃ¼
Suriye'de hastaneye hava saldÄ±rÄ±sÄ±: En az 15 Ã¶lÃ¼

Suriye'nin Ä°dlib ilinin Kefer Teharim ilÃ§esinde bir hastaneye ve kÃ¶ye hava saldÄ±rÄ±larÄ± dÃ¼zenlendi. SaldÄ±rÄ±larda en az 15 sivil Ã¶ldÃ¼, 8'i yaralandÄ±
Ä°ngiltere'de Esed'in eÅŸinin vatandaÅŸlÄ±ktan Ã§Ä±karÄ±lmasÄ± teklifi
Ä°ngiltere'de Esed'in eÅŸinin vatandaÅŸlÄ±ktan Ã§Ä±karÄ±lmasÄ± teklifi

Ä°ngiliz milletvekilleri Esed'in eÅŸinin Ä°ngiliz vatandaÅŸlÄ±ÄŸÄ±ndan Ã§Ä±karÄ±lmasÄ±nÄ± istedi
Kenya'daki trafik kazasÄ± 27 Ã¶lÃ¼
Kenya'daki trafik kazasÄ±: 27 Ã¶lÃ¼

Kenya'da otobÃ¼sle kamyonun Ã§arpÄ±ÅŸmasÄ± sonucu 27 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼
MÄ±sÄ±rlÄ±lara quot eÅŸek eti quot yedirildi
MÄ±sÄ±rlÄ±lara "eÅŸek eti" yedirildi

Ekonomik ÅŸartlarÄ±n kÃ¶tÃ¼leÅŸtiÄŸi Ã¼lkede, kÄ±rmÄ±zÄ± etin pahalÄ±laÅŸmasÄ± nedeniyle eÅŸek etinin gizlice piyasaya sÃ¼rÃ¼lÃ¼yor olmasÄ± tartÄ±ÅŸmalara yol aÃ§tÄ±

Haberler

LÃ¼bnan'da Ã‡aÄŸdaÅŸ TÃ¼rk Åžiiri KonferansÄ±
LÃ¼bnan'da Ã‡aÄŸdaÅŸ TÃ¼rk Åžiiri KonferansÄ±

Ä°srail LÃ¼bnan sÄ±nÄ±rÄ±nda gÃ¼venlik Ã¶nlemlerini artÄ±rÄ±yor | FOTO
Ä°srail LÃ¼bnan sÄ±nÄ±rÄ±nda gÃ¼venlik Ã¶nlemlerini artÄ±rÄ±yor FOTO

LÃ¼bnan'da kanlÄ± iÃ§ savaÅŸÄ±n 42. yÄ±lÄ±
LÃ¼bnan'da kanlÄ± iÃ§ savaÅŸÄ±n 42 yÄ±lÄ±

LÃ¼bnan'da Filistinli mÃ¼lteci kampÄ±ndaki Ã§atÄ±ÅŸma 5'inci gÃ¼nÃ¼nde
LÃ¼bnan'da Filistinli mÃ¼lteci kampÄ±ndaki Ã§atÄ±ÅŸma 5'inci gÃ¼nÃ¼nde

LÃ¼bnan'dan Esed rejiminin kimyasal silah saldÄ±rÄ±sÄ±na tepki
LÃ¼bnan'dan Esed rejiminin kimyasal silah saldÄ±rÄ±sÄ±na tepki

'Ä°srail, LÃ¼bnan'a savaÅŸ aÃ§ma niyetinde'
Ä°srail LÃ¼bnan'a savaÅŸ aÃ§ma niyetinde'

LÃ¼bnan'Ä±n son "ahÅŸap tekne" ustasÄ±
LÃ¼bnan'Ä±n son quot ahÅŸap tekne quot ustasÄ±

"Ä°srail'in kararÄ± LÃ¼bnan'a savaÅŸ ilanÄ±yla aynÄ± anlamda"
quot Ä°srail'in kararÄ± LÃ¼bnan'a savaÅŸ ilanÄ±yla aynÄ± anlamda quot






TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k
EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden
TÃ¼rkiye ve DÃ¼nya gÃ¼ndemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplÄ±k
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
DÃ¼nyada Ramazan
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 