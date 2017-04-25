15:51, 25 Nisan 2017 SalÄ±

LÃ¼bnan'da 35 yÄ±llÄ±k emeÄŸin Ã¼rÃ¼nÃ¼: Deniz HayatÄ± MÃ¼zesi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

LÃ¼bnan'Ä±n baÅŸkenti Beyrut'taki Deniz HayatÄ± MÃ¼zesi'nde, toplanmasÄ± 35 yÄ±l sÃ¼ren deniz canlÄ±larÄ± ve yabani hayvanlarÄ±n mumyalarÄ± sergileniyor.

Beyrut'un doÄŸusundaki dÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ Jeita MaÄŸarasÄ±'nÄ±n yanÄ±nda yer alan ve daÄŸÄ±n iÃ§i kazÄ±larak oluÅŸturulan maÄŸara ÅŸeklindeki "Deniz HayatÄ± MÃ¼zesi", gerÃ§ek deniz canlÄ±larÄ± ve yabani hayvanlarÄ±n mumyalarÄ± ile ziyaretÃ§ilerini karÅŸÄ±lÄ±yor.

AA muhabirine konuÅŸan Deniz HayatÄ± MÃ¼zesi MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Linda Yunus, diÅŸ doktoru olan eÅŸi Cemal Yunus'un Ã¶zel ilgisi sayesinde, 35 yÄ±l sÃ¼ren bir Ã§alÄ±ÅŸmanÄ±n sonucu olarak mÃ¼zedeki canlÄ±larÄ±n bir araya getirildiÄŸini sÃ¶yledi. Yunus, 4 bin 500 metrekarelik alana sahip ve dÃ¼nya genelinde insan eliyle yapÄ±lmÄ±ÅŸ en bÃ¼yÃ¼k maÄŸaralardan bir tanesi olan bu mÃ¼zenin inÅŸasÄ±nÄ±n da 11 yÄ±l sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirtti.

Ä°lk olarak 2006 yÄ±lÄ±nda LÃ¼bnan'Ä±n gÃ¼neyindeki sahil ÅŸehirlerinden Sur'da amatÃ¶r olarak aÃ§tÄ±klarÄ± mÃ¼zeyi, 2014 yÄ±lÄ±nda Beyrut'a taÅŸÄ±dÄ±klarÄ±nÄ± aktaran Yunus, "LÃ¼bnanlÄ± balÄ±kÃ§Ä±lardan satÄ±n aldÄ±ÄŸÄ±, kendi gezilerinden topladÄ±ÄŸÄ± deniz canlÄ±larÄ± ve yabani hayvanlarÄ± mumyalayan eÅŸim Cemal, LÃ¼bnan ve OrtadoÄŸu'da tÃ¼rÃ¼nÃ¼n ilk Ã¶rneÄŸi olan ve uzun yÄ±llar hayalini kurduÄŸu bu mÃ¼zeyi aÃ§mayÄ± baÅŸardÄ±." dedi.

Son zamanlarda LÃ¼bnanlÄ±larÄ±n ve yabancÄ± turistlerin uÄŸrak yeri haline gelen mÃ¼zeyi bu hale getirmek iÃ§in Ã§ok Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± vurgulayan Yunus, nesli tÃ¼kenmekte olan bazÄ± hayvanlara ev sahipliÄŸi yapmasÄ± nedeniyle mÃ¼zenin, KÃ¶pek BalÄ±klarÄ±nÄ± Koruma Ã–rgÃ¼tÃ¼ ve Akdeniz'i Koruma Ã–rgÃ¼tÃ¼ gibi uluslararasÄ± Ã§evre Ã¶rgÃ¼tlerinden sertifika aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Yunus, LÃ¼bnan sahilinde Ã§ok az rastlanan bazÄ± okyanus balÄ±klarÄ±nÄ±n da bÃ¶lgeye yanlÄ±ÅŸlÄ±kla geldiÄŸini belirterek, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"MÃ¼zede bulunan 5 metre uzunluÄŸundaki bÃ¼yÃ¼k camgÃ¶z olarak bilinen kÃ¶pek balÄ±ÄŸÄ±, bir Alman gemisinden atÄ±lan yemek artÄ±klarÄ±nÄ± yiyerek LÃ¼bnan yakÄ±nlarÄ±na kadar gelmiÅŸ. EÅŸim, balÄ±kÃ§Ä±lara 5 bin dolar Ã¶dedi ve bu kÃ¶pek balÄ±ÄŸÄ±nÄ± satÄ±n aldÄ±. ZiyaretÃ§ilerin Ã§ok ilgisini Ã§eken bu kÃ¶pek balÄ±ÄŸÄ± da bÃ¶ylece mÃ¼zedeki yerini aldÄ±. Ã‡ok bÃ¼yÃ¼k olan bu kÃ¶pek balÄ±ÄŸÄ±nÄ± mumyalama iÅŸlemi bizi Ã§ok zorladÄ± ve tam 3 gÃ¼n sÃ¼rdÃ¼."

EÅŸinin, hayvanlarÄ± mumyalama konusunda gizli bir yÃ¶ntem bulduÄŸuna dikkati Ã§eken Yunus, "Normal hayvanlarÄ± mumyalama iÅŸlemini herkes yapÄ±yor ancak balÄ±klarÄ± mumyalamak Ã§ok zor ve biz bunu yapabileni ÅŸimdiye kadar gÃ¶rmedik. EÅŸim Cemal, balÄ±klarÄ± mumyalarken kullandÄ±ÄŸÄ± gizli yÃ¶ntemini kimseye sÃ¶ylemiyor. Mesela ahtapot ve deniz kalamarÄ±nÄ± mumyalayan ÅŸimdiye kadar hiÃ§ duymadÄ±k. Ama bizim mÃ¼zemizde bunlarÄ±n mumyalanmÄ±ÅŸ halini gÃ¶rebilirsiniz." ifadelerini kullandÄ±.

MÃ¼zede sergilenen balÄ±klarÄ±n Ã§oÄŸunun LÃ¼bnan deniz sahasÄ±nda yakalanan balÄ±klar olduÄŸunu ifade eden Yunus, sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle tamamladÄ±:

"LÃ¼bnanlÄ± balÄ±kÃ§Ä±lar tarafÄ±ndan yakalanan okyanus balÄ±klarÄ±, SÃ¼veyÅŸ KanalÄ±'ndan geÃ§erek LÃ¼bnan sahillerine geliyor. Balon balÄ±ÄŸÄ± ve kedi balÄ±ÄŸÄ± gibi SÃ¼veyÅŸ KanalÄ±'ndan gelen balÄ±klarÄ±n Ã§oÄŸu LÃ¼bnan sahilindeki balÄ±klar iÃ§in Ã§ok tehlikeli. Bu balÄ±klar, genellikle MÄ±sÄ±r ile LÃ¼bnan'Ä±n arasÄ±ndaki bÃ¶lgede yaÅŸÄ±yorlar. MÃ¼zeye gelen ziyaretÃ§iler, karides ve Ä±stakoz gibi kabuklu hayvanlarÄ±, yaklaÅŸÄ±k 40 farklÄ± tÃ¼rde kÃ¶pek balÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve Akdeniz'e Ã¶zgÃ¼ 400 civarÄ±nda deniz kabuÄŸunu gÃ¶rebilirler. AyrÄ±ca 250 Ã§eÅŸit deÄŸerli taÅŸ ve eÅŸimin dÃ¼nyanÄ±n farklÄ± yerlerinden toplamÄ±ÅŸ olduÄŸu deniz yÄ±ldÄ±zlarÄ±, mercanlar ve sÃ¼ngerler de mÃ¼zemizde bulunuyor."

MÃ¼zede, deniz hayvanlarÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra mumyalanmÄ±ÅŸ farklÄ± tÃ¼rlerdeki kuÅŸlar ve yabani hayvanlar da sergileniyor. MÃ¼zenin giriÅŸ kapÄ±sÄ± bÃ¼yÃ¼k bir kÃ¶pek balÄ±ÄŸÄ± ÅŸeklinde inÅŸa edilirken mÃ¼ze Ã¶nÃ¼nde de bÃ¼yÃ¼k bir gemi heykeli yer alÄ±yor.

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