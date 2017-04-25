15:58, 25 Nisan 2017 SalÄ±

Filistinâ€™de genel grev Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Filistin direniÅŸ gruplarÄ±, geÃ§en hafta aÃ§lÄ±k grevi baÅŸlatan Ä°srail hapishanelerindeki Filistinli tutuklularla dayanÄ±ÅŸma amacÄ±yla iÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria ve Gazzeâ€™deki Filistinlilere perÅŸembe gÃ¼nÃ¼ iÃ§in genel grev Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.

Filistinli direniÅŸ gruplarÄ±ndan oluÅŸan "AÃ§lÄ±k Grevindeki Tutuklulara Ulusal Destek Komitesi" tarafÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, "HalkÄ±mÄ±zÄ± perÅŸembe gÃ¼nÃ¼ genel greve davet ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

AÃ§Ä±klamada, greve baÅŸta eÄŸitim birimleri, devlet daireleri, ticaret ve Ã¶zel sektÃ¶r alanlarÄ± olmak Ã¼zere hayatÄ±n tÃ¼m alanlarÄ±nda uyulmasÄ± talep edildi. Halka BatÄ± Åžeria ile Gazzeâ€™nin Ã§eÅŸitli noktalarÄ±nda kurulmuÅŸ olan destek Ã§adÄ±rlarÄ±nda toplanma Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±.

Ä°srail mallarÄ±nÄ±n boykot edilmesinin gerekliliÄŸine vurgu yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Ä°srail askerleri ile temas noktalarÄ±nda direniÅŸ Ã§aÄŸrÄ±sÄ± da yapÄ±ldÄ±.

Ä°srail hapishanelerindeki yaklaÅŸÄ±k iki bin Filistinli, "Ä°srail'in keyfi uygulamalarÄ± ve hak ihlallerine son verilerek tutukluluk ÅŸartlarÄ±nÄ±n iyileÅŸtirilmesi" iÃ§in geÃ§en hafta pazartesi gÃ¼nÃ¼ aÃ§lÄ±k grevine baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±.

Filistin Esirler Cemiyetinin de aralarÄ±nda bulunduÄŸu kurumlarÄ±n hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± rapora gÃ¶re, Ä°srail hapishanelerinde 481'i iÅŸgal altÄ±ndaki DoÄŸu KudÃ¼s'ten olmak Ã¼zere 57'si kadÄ±n, 300'Ã¼ Ã§ocuk yaklaÅŸÄ±k 7 bin Filistinli tutuklu bulunuyor.