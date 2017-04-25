DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

16:11, 25 Nisan 2017 SalÄ±

"AB ve NATO, BatÄ± Balkanlar'a odaklanmalÄ±"

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°sviÃ§re Konfederasyon BaÅŸkanÄ± Doris Leuthard, sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± krizinde Ã¼lkesinin insani yardÄ±m sÃ¼recine dahil olduÄŸunu belirterek, "Avrupa BirliÄŸi (AB) ve NATO, BatÄ± Balkan Ã¼lkelerinin Ã¼yelik sÃ¼recine daha fazla odaklanmalÄ±." dedi.

Leuthard, HÄ±rvatistan'Ä±n baÅŸkenti Zagreb'deki temaslarÄ± kapsamÄ±nda CumhurbaÅŸkanÄ± Kolinda Grabar Kitarovic ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± binasÄ±nda yapÄ±lan gÃ¶rÃ¼ÅŸmede, Ä°ngiltere'nin AB'den ayrÄ±lmasÄ± (Brexit), Ä°sviÃ§re-AB iliÅŸkileri, sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n gÃ¼neydoÄŸu Avrupa'daki istikrara etkisi ve sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± geÃ§iÅŸlerinde Ã¶nemli rol oynayan TÃ¼rkiye ve diÄŸer Ã¼lkelerle yapÄ±cÄ± iliÅŸkilerin devam ettirilmesi konularÄ± ele alÄ±ndÄ±.

GÃ–Ã‡ Ã–NLEMÄ° Ä°Ã‡Ä°N AFRÄ°KA'YA YATIRIM

Leuthard, gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin ardÄ±ndan dÃ¼zenlenen ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, Ä°sviÃ§re'nin AB'nin sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ± korumayÄ± hedeflediÄŸini belirterek, Kuzey Afrika Ã¼lkeleriyle iÅŸ birliÄŸi ve yatÄ±rÄ±mlarÄ±n arttÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n gÃ¶Ã§Ã¼n Ã¶nÃ¼ne geÃ§eceÄŸini sÃ¶yledi.

SÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± krizinde Ä°sviÃ§re'nin insani yardÄ±mlar ile sÃ¼rece dahil olduÄŸunu ve olmaya devam edeceÄŸini dile getiren Leuthard, "GÃ¼neydoÄŸu Avrupa Ã¼lkelerinin iliÅŸkilerini ve karÅŸÄ±laÅŸtÄ±klarÄ± sorunlarÄ± da ele aldÄ±k. AB ve NATO, BatÄ± Balkan Ã¼lkelerinin Ã¼yelik sÃ¼recine daha fazla odaklanmalÄ±." diye konuÅŸtu.

Leuthard, HÄ±rvat mevkidaÅŸÄ± Kitarovic ile Ä°sviÃ§re'deki HÄ±rvat azÄ±nlÄ±ÄŸÄ±n konumunu ve Schengen bÃ¶lgesine dahil olan ancak AB Ã¼yesi olmayan Ä°sviÃ§re'de serbest dolaÅŸÄ±m haklarÄ±nÄ± da ele aldÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶zlerine ekledi.

Kitarovic de yÃ¼ksek teknoloji ve turizm alanlarÄ±nda Ä°sviÃ§re ile daha fazla iÅŸ birliÄŸi yapacaklarÄ±nÄ± ifade ederek, geÃ§en yÄ±l HÄ±rvatistan'a 250 binden fazla Ä°sviÃ§relinin geldiÄŸini belirtti.

Leuthard, HÄ±rvatistan ziyareti Ã§erÃ§evesinde BaÅŸbakan Andrej Plenkovic ile de bir araya gelecek.