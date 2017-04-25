DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ä°sviÃ§re Konfederasyon BaÅŸkanÄ± Doris Leuthard, sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± krizinde Ã¼lkesinin insani yardÄ±m sÃ¼recine dahil olduÄŸunu belirterek, "Avrupa BirliÄŸi (AB) ve NATO, BatÄ± Balkan Ã¼lkelerinin Ã¼yelik sÃ¼recine daha fazla odaklanmalÄ±." dedi.
Leuthard, HÄ±rvatistan'Ä±n baÅŸkenti Zagreb'deki temaslarÄ± kapsamÄ±nda CumhurbaÅŸkanÄ± Kolinda Grabar Kitarovic ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.
CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± binasÄ±nda yapÄ±lan gÃ¶rÃ¼ÅŸmede, Ä°ngiltere'nin AB'den ayrÄ±lmasÄ± (Brexit), Ä°sviÃ§re-AB iliÅŸkileri, sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n gÃ¼neydoÄŸu Avrupa'daki istikrara etkisi ve sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± geÃ§iÅŸlerinde Ã¶nemli rol oynayan TÃ¼rkiye ve diÄŸer Ã¼lkelerle yapÄ±cÄ± iliÅŸkilerin devam ettirilmesi konularÄ± ele alÄ±ndÄ±.
GÃ–Ã‡ Ã–NLEMÄ° Ä°Ã‡Ä°N AFRÄ°KA'YA YATIRIM
Leuthard, gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin ardÄ±ndan dÃ¼zenlenen ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, Ä°sviÃ§re'nin AB'nin sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ± korumayÄ± hedeflediÄŸini belirterek, Kuzey Afrika Ã¼lkeleriyle iÅŸ birliÄŸi ve yatÄ±rÄ±mlarÄ±n arttÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n gÃ¶Ã§Ã¼n Ã¶nÃ¼ne geÃ§eceÄŸini sÃ¶yledi.
SÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± krizinde Ä°sviÃ§re'nin insani yardÄ±mlar ile sÃ¼rece dahil olduÄŸunu ve olmaya devam edeceÄŸini dile getiren Leuthard, "GÃ¼neydoÄŸu Avrupa Ã¼lkelerinin iliÅŸkilerini ve karÅŸÄ±laÅŸtÄ±klarÄ± sorunlarÄ± da ele aldÄ±k. AB ve NATO, BatÄ± Balkan Ã¼lkelerinin Ã¼yelik sÃ¼recine daha fazla odaklanmalÄ±." diye konuÅŸtu.
Leuthard, HÄ±rvat mevkidaÅŸÄ± Kitarovic ile Ä°sviÃ§re'deki HÄ±rvat azÄ±nlÄ±ÄŸÄ±n konumunu ve Schengen bÃ¶lgesine dahil olan ancak AB Ã¼yesi olmayan Ä°sviÃ§re'de serbest dolaÅŸÄ±m haklarÄ±nÄ± da ele aldÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶zlerine ekledi.
Kitarovic de yÃ¼ksek teknoloji ve turizm alanlarÄ±nda Ä°sviÃ§re ile daha fazla iÅŸ birliÄŸi yapacaklarÄ±nÄ± ifade ederek, geÃ§en yÄ±l HÄ±rvatistan'a 250 binden fazla Ä°sviÃ§relinin geldiÄŸini belirtti.
Leuthard, HÄ±rvatistan ziyareti Ã§erÃ§evesinde BaÅŸbakan Andrej Plenkovic ile de bir araya gelecek.
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Ä°sviÃ§re Konfederasyon BaÅŸkanÄ± Leuthard, "AB ve NATO, BatÄ± Balkan Ã¼lkelerinin Ã¼yelik sÃ¼recine daha fazla odaklanmalÄ±" dedi
Filistin direniÅŸ gruplarÄ±, Ä°srail cezaevlerindeki Filistinli mahkumlarla dayanÄ±ÅŸma amacÄ±yla perÅŸembe gÃ¼nÃ¼ iÃ§in genel grev Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±
Deniz HayatÄ± MÃ¼zesi MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Yunus, "LÃ¼bnanlÄ± balÄ±kÃ§Ä±lardan satÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± ve kendi gezilerinden topladÄ±ÄŸÄ± deniz canlÄ±larÄ± ve yabani hayvanlarÄ± mumyalayan eÅŸim Cemal, OrtadoÄŸu'da tÃ¼rÃ¼nÃ¼n ilk Ã¶rneÄŸi olan ve uzun yÄ±llar hayalini kurduÄŸu bu mÃ¼zeyi aÃ§mayÄ± baÅŸardÄ±" dedi
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, AKPM'nin bu haksÄ±z, siyasi ve yanlÄ± kararÄ±na raÄŸmen, TÃ¼rkiye'nin demokratik standartlara, insan haklarÄ±na ve bu alandaki uluslararasÄ± yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼klerine baÄŸlÄ±lÄ±ÄŸÄ±ndan Ã¶dÃ¼n vermeden, vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n hak ve Ã¶zgÃ¼rlÃ¼klerini geliÅŸtirme konusundaki kararlÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼receÄŸini vurguladÄ±.
Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Netanyahu, Alman DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Gabriel'in Ä°srailli insan haklarÄ± Ã¶rgÃ¼tlerine yapacaÄŸÄ± ziyareti iptal etmemesi halinde kendisi ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmeyeceÄŸini sÃ¶yledi
Calais kentinde Eritreli ve EtiyopyalÄ± sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar arasÄ±nda Ã§Ä±kan kavgada 11 kiÅŸi yaralandÄ±
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3 RohingyalÄ± genÃ§ Arakanâ€™dan Ã§Ä±kÄ±ÅŸlarÄ± esnasÄ±nda tutuklandÄ±
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Suriye'nin Ä°dlib ilinin Kefer Teharim ilÃ§esinde bir hastaneye ve kÃ¶ye hava saldÄ±rÄ±larÄ± dÃ¼zenlendi. SaldÄ±rÄ±larda en az 15 sivil Ã¶ldÃ¼, 8'i yaralandÄ±