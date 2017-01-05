Ã–SYM'den baÅŸvurusu biten sÄ±navlara bir ÅŸans daha

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ã–SYM BaÅŸkanÄ± Ã–mer Demir, baÅŸvuru tarihleri sona ermiÅŸ olan LYS, ALES, KPSS ve Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± sÄ±navlarÄ±na sÃ¼resi iÃ§inde baÅŸvuru yapmayan adaylara yÃ¶nelik bir karar aldÄ±klarÄ±nÄ± belirterek, "Buna gÃ¶re, LYS adaylarÄ± iÃ§in 28 Nisan'da, ALES adaylarÄ± iÃ§in 27 Nisan'da, KPSS A Grubu ve Ã–ÄŸretmenlik ile KPSS Ã–ÄŸretmenlik Alan Bilgisi sÄ±navlarÄ± iÃ§in 3 MayÄ±s'ta, KPSS A Grubu Alan Bilgisi sÄ±navlarÄ± iÃ§in 4 MayÄ±s'ta, Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± sÄ±navlarÄ± iÃ§in de 17 MayÄ±s'ta bir gÃ¼nlÃ¼k sÃ¼re ile baÅŸvuru sistemini aÃ§acaÄŸÄ±z."Â aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ± yaptÄ±.Â
Demir, baÅŸvurularÄ±nÄ± sÃ¼resi iÃ§inde yapamayan adaylar iÃ§in Ã–SYM YÃ¶netim Kurulunun aldÄ±ÄŸÄ± kararÄ± AA muhabirine aÃ§Ä±kladÄ±.Â
Ã–SYM'nin, sÄ±nav baÅŸvuru sÃ¼relerini, aÃ§Ä±klanan tarihlerde saat 23.59 olarak Ã§ok dakik bir ÅŸekilde belirlendiÄŸine iÅŸaret eden Demir, her sÄ±navdan sonra sÄ±nava baÅŸvuru gÃ¼nÃ¼nÃ¼ kaÃ§Ä±ran adaylarÄ±n olduÄŸunu vurguladÄ±. Ã–SYM'nin aldÄ±ÄŸÄ± kararla bir sistem deÄŸiÅŸikliÄŸi yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildiren Demir, bu kapsamda,Â baÅŸvuru tarihi sona ermiÅŸ ancak henÃ¼z yapÄ±lmamÄ±ÅŸ olan sÄ±navlara iliÅŸkinÂ bir gÃ¼n sÃ¼re ile baÅŸvurularÄ±n alÄ±nmasÄ±na karar verildiÄŸini duyurdu.Â
Ã–mer Demir, ÅŸu bilgileri paylaÅŸtÄ±:
"TÃ¼m sÄ±navlar iÃ§in sÄ±nav baÅŸvurularÄ± bittikten sonra 'geÃ§ baÅŸvuru gÃ¼nÃ¼' adÄ±nda tek gÃ¼nlÃ¼k bir baÅŸvuru gÃ¼nÃ¼ ilan etmeye karar verdik. Bu kapsamda ilk olarak, baÅŸvuru tarihleri sona ermiÅŸ olan LYS, ALES, KPSS ve Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± sÄ±navlarÄ±na sÃ¼resi iÃ§inde baÅŸvuru yapmayan adaylara yÃ¶nelik bir karar aldÄ±k. Buna gÃ¶re, LYS adaylarÄ± iÃ§in 28 Nisan'da, ALES adaylarÄ± iÃ§in 27 Nisan'da, KPSS A Grubu ve Ã–ÄŸretmenlik (genel yetenek-genel kÃ¼ltÃ¼r) ile KPSS Ã–ÄŸretmenlik Alan Bilgisi (Ã–ABT) sÄ±navlarÄ± iÃ§in 3 MayÄ±s'ta, KPSS A Grubu Alan Bilgisi sÄ±navlarÄ± iÃ§in 4 MayÄ±s'ta, Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± sÄ±navlarÄ± iÃ§in de 17 MayÄ±s'ta bir gÃ¼nlÃ¼k sÃ¼re ile baÅŸvuru sistemini aÃ§acaÄŸÄ±z.
SÄ±nav kÄ±lavuzlarÄ±nda belirtilen sÄ±nav Ã¼creti, sadece internet bankacÄ±lÄ±ÄŸÄ± Ã¼zerinden artÄ±rÄ±msÄ±z olarak geÃ§ baÅŸvuru gÃ¼nÃ¼nde saat 23.59'a kadar yatÄ±rÄ±labilecek. Bu sÄ±navlara baÅŸvuru yapan adaylar, tercih ettikleri illerde sÄ±navlara alÄ±nacaklar. Ama bu kural, sadece KPSS, ALES, LYS ve Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± sÄ±navlarÄ± iÃ§in geÃ§erli olacak."
Â TÃ¼m sÄ±navlar iÃ§in "geÃ§ baÅŸvuru gÃ¼nÃ¼" ilan edilecek
Ã–mer Demir, bundan sonra Ã–SYM'nin yapacaÄŸÄ± diÄŸer tÃ¼m sÄ±navlar iÃ§in de "geÃ§ baÅŸvuru gÃ¼nÃ¼" ilan ederek kÄ±lavuzda adaylara duyuracaklarÄ±nÄ± bildirdi.
Belirlenen bu 4 sÄ±nav dÄ±ÅŸÄ±ndaki sÄ±navlara baÅŸvuru yapamayan adaylardan "geÃ§ baÅŸvuru" iÃ§in biraz farklÄ±laÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ bir Ã¼cret alÄ±nacaÄŸÄ±nÄ± kaydeden Demir,Â bu adaylarÄ±n sadece Ankara'da sÄ±nava gireceklerini aÃ§Ä±kladÄ±.Â
Ã‡ok sayÄ±da kiÅŸinin geÃ§ baÅŸvuru gÃ¼nÃ¼ne kalmamasÄ± iÃ§in sÄ±nav Ã¼cretinin normalden bir miktar yÃ¼ksek olmasÄ±na karar verdiklerini belirten Demir, "Bu ilave bir organizasyon gerektirecek. BÃ¶ylelikle baÅŸvuru gÃ¼nÃ¼nÃ¼ kaÃ§Ä±ranlar iÃ§in bir fÄ±rsat oluÅŸsun dÃ¼ÅŸÃ¼ncesindeyiz. Bundan sonraki tÃ¼m sÄ±navlarda, sÄ±nav takvimi ile birlikte geÃ§ baÅŸvuru gÃ¼nÃ¼nÃ¼ adaylara duyuracaÄŸÄ±z. Yani adaylar sÄ±navlara hem son baÅŸvuru tarihini hem de geÃ§ baÅŸvuru tarihini gÃ¶rebilecek. Mazeret aranmaksÄ±zÄ±n geÃ§ baÅŸvuru gÃ¼nÃ¼ne kalan adaylarÄ±n baÅŸvurularÄ±nÄ± kabul ediyor olacaÄŸÄ±z." diye konuÅŸtu.Â
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Ã–SYM olarak baÅŸvuru tarihleri sona ermiÅŸ olan LYS, ALES, KPSS ve Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± sÄ±navlarÄ±na sÃ¼resi iÃ§inde baÅŸvuru yapmayan adaylara yeni bir ÅŸans daha verdi
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