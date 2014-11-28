16:38, 25 Nisan 2017 SalÄ±

Benzinde 14 kuruÅŸ indirim





Benzinin litre fiyatÄ±nda bu gece yarÄ±sÄ±ndan geÃ§erli olmak Ã¼zere 14 kuruÅŸ indirim yapÄ±ldÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ankara'da litresi ortalama 5,40 liradan satÄ±lan benzinin litre fiyatÄ± 5,26 lira olacak. Benzinin litresi Ä°stanbul'da 5,35 liradan 5,21 liraya, Ä°zmir'de 5,38 liradan 5,24 liraya dÃ¼ÅŸecek. DaÄŸÄ±tÄ±m firmalarÄ±nÄ±n belirlediÄŸi fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle ÅŸirketler ve kentlere gÃ¶re kÃ¼Ã§Ã¼k Ã§aplÄ± deÄŸiÅŸiklikler gÃ¶steriyor. Benzinin litre fiyatÄ±na en son 10 Nisan'da 10 kuruÅŸ zam yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

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