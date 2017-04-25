17:12, 25 Nisan 2017 SalÄ±

Somali CumhurbaÅŸkanÄ± Muhammed TÃ¼rkiye'de





CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n davetine icabetle Somali CumhurbaÅŸkanÄ± Muhammed, TÃ¼rkiye'ye resmi ziyarette bulunuyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n davetine icabetle Somali Federal Cumhuriyeti CumhurbaÅŸkanÄ± Muhammed Abdullah Muhammed, TÃ¼rkiye'yi ziyaret ediyor. CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± BasÄ±n Merkezinden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, ErdoÄŸan'Ä±n davetiyle Somali CumhurbaÅŸkanÄ± Muhammed, 3 gÃ¼n resmi ziyaretlerde bulunacak. Konuk CumhurbaÅŸkanÄ± Muhammed, yarÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ile baÅŸ baÅŸa gÃ¶rÃ¼ÅŸecek ve heyetler arasÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmelere katÄ±lacak. GÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde, ikili iliÅŸkilerle gÃ¼ndemdeki bÃ¶lgesel ve uluslararasÄ± konular ele alÄ±nacak. Ziyaret, ÅŸubat ayÄ±nda gÃ¶reve baÅŸlayan Somali CumhurbaÅŸkanÄ± Muhammed'in, TÃ¼rkiye'ye yapacaÄŸÄ± ilk resmi ziyaret olma Ã¶zelliÄŸi taÅŸÄ±yor. CumhurbaÅŸkanÄ± Muhammed'in, Ankara'daki resmi temaslarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, 27-28 Nisan tarihlerinde Antalya'da dÃ¼zenlenecek "TÃ¼rkiye-Afrika TarÄ±m BakanlarÄ± I. ToplantÄ±sÄ± ve TarÄ±m Ä°ÅŸ Forumu"na iÅŸtirak etmesi de Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. Â

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