17:39, 25 Nisan 2017 SalÄ±

Rejim kuÅŸatmasÄ±ndaki Vaer'den tahliyeler sÃ¼rÃ¼yor





Suriye'nin Humus ilinde, rejim kuÅŸatmasÄ±ndaki Vaer semtinden ayrÄ±lmak zorunda kalan 360 aileyi taÅŸÄ±yan 6. tahliye konvoyu, Cerablus'taki ZoÄŸara SÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± KampÄ±'na ulaÅŸtÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Suriye'nin Humus kentinde, BeÅŸÅŸar Esed rejimi kuÅŸatmasÄ±ndaki Vaer semtinden ayrÄ±lmak zorunda kalan sivil ve askeri unsurlarÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± 6. tahliye konvoyu, Cerablus ilÃ§esine ulaÅŸtÄ±. Tahliye bÃ¶lgesindeki Ä°nsan Hak ve HÃ¼rriyetler (Ä°HH) Ä°nsani YardÄ±m VakfÄ± yetkililerinden alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, Vaer'den dÃ¼n akÅŸam saatlerinde yola Ã§Ä±kan 360 aile, FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž'tan temizlenen Cerablus'a vardÄ±. Vaerli sivillerin yanÄ± sÄ±ra askeri muhalifler ile ailelerinin de yer aldÄ±ÄŸÄ± konvoydakiler, ilÃ§edeki ZoÄŸara KampÄ±'na yerleÅŸtirildi. Kampa ulaÅŸan aileleri karÅŸÄ±layan Ä°HH gÃ¶revlileri, baÅŸta gÄ±da ve su olmak Ã¼zere temel ihtiyaÃ§ malzemeleri daÄŸÄ±ttÄ±. Bu arada, Ä°HH saÄŸlÄ±k ekipleri, ambulanslarla tahliye edilen hastalara ilk mÃ¼dahaleyi gerÃ§ekleÅŸtirdi. Konvoyda 8 engelli ve 40 aÄŸÄ±r hasta bulunuyordu. Vaer'den mart ayÄ±nda baÅŸlayan tahliyeler ile ayrÄ±lmak zorunda kalan ilk iki kafile, TÃ¼rkiye sÄ±nÄ±rÄ±nda, Halep'in Cerablus ilÃ§esinde kurulan kamplara gÃ¶tÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼. 3. kafile, Ä°dlib kÄ±rsalÄ±ndaki geÃ§ici barÄ±nma merkezlerine, 4 ve 5. kafileler Cerablus'taki ZoÄŸara KampÄ±'na yerleÅŸtirilmiÅŸti. Humus yerel koordinasyon merkezinden alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, rejim, semtten gÃ¼venli bÃ¶lgelere Ã§Ä±kmak iÃ§in baÅŸvuru yapan 22 bin kiÅŸiden, 15 bininin baÅŸvurusunu kabul etmiÅŸti. BaÅŸvurusu kabul edilmeyenler ise rejim bÃ¶lgelerine daÄŸÄ±tÄ±lacak. Rejim gÃ¼Ã§lerinin uzun sÃ¼ren saldÄ±rÄ± ve kuÅŸatmasÄ±nda kalan Vaer'den ÅŸimdiye kadar 12 binden fazla kiÅŸi ayrÄ±lmak zorunda kalÄ±rken, gelecek haftalarda 3 bine yakÄ±n kiÅŸinin daha tahliyesi planlanÄ±yor.

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.