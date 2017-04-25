DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ä°stanbul Milli EÄŸitim MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, "SÃ¶zlÃ¼k Ã–zgÃ¼rlÃ¼ktÃ¼r" sloganÄ±yla hayata geÃ§irdiÄŸi SÃ¶zlÃ¼k Okuma Projesi'ni tanÄ±ttÄ±.
BahÃ§elievler MÃ¼mtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesinde gerÃ§ekleÅŸtirilen tanÄ±tÄ±m toplantÄ±sÄ±nda konuÅŸan Ä°stanbul Milli EÄŸitim MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Ã–mer Faruk Yelkenci, amaÃ§larÄ±nÄ±n Ã¶ÄŸrencilerin kelime, kavram bilgilerini geliÅŸtirmek, dil Ã¶ÄŸrenme becerilerine ve kitap okuma alÄ±ÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n oluÅŸmasÄ±na katkÄ±da bulunmak olduÄŸunu sÃ¶yledi.
Proje Ã¼zerine 6 aydÄ±r Ã§alÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Yelkenci, projeye dair detaylarÄ± da paylaÅŸarak, ÅŸÃ¶yle devam etti:
"TÃ¼m ilÃ§elerimiz, ilk-orta-lise tÃ¼m okullarÄ±mÄ±z ve Ã¶ÄŸretmenlerimiz, SÃ¶zlÃ¼k Okuma Proje Koordinasyon Birimi'ne hangi etkinliÄŸe/etkinliklere katÄ±lacaklarÄ±nÄ±n bilgisini vererek, projeye dahil olabilecek. DÃ¶nem ve eÄŸitim yÄ±lÄ± sonunda yapÄ±lan etkinlikler ve ne kadar mesafe kat edildiÄŸi hakkÄ±nda bir deÄŸerlendirme yapÄ±lacak. Bu projeyle Ã¶ÄŸrencilerimiz, Åžeyh Galip'in, Fuzuli'nin, Yunus Emre'nin, Mehmet Akif'in, Yahya Kemal'in, Sezai KarakoÃ§'un, Cemil MeriÃ§'in ve daha birÃ§ok mÃ¼tefekkirimizin kelimelerini anlayacak, onlarÄ±n fikir dÃ¼nyalarÄ±nÄ±n iÃ§ine girebilecektir."
Yelkenci, projenin Ã§eÅŸitli etkinliklerle de destekleneceÄŸi ve zenginleÅŸtirileceÄŸini kaydederek, "Okul kÃ¼tÃ¼phanesinde sÃ¶zlÃ¼k sohbetleri, sÄ±nÄ±ftan baÅŸlayÄ±p tÃ¼m Ä°stanbul Ã§apÄ±na kadar sÃ¶zlÃ¼k kullanma bilincini teÅŸvik edici, kademeli yarÄ±ÅŸmalar dÃ¼zenlenecek. Okullarda toplu ve kuÅŸatÄ±cÄ± etkinliklerin yanÄ± sÄ±ra ders iÃ§i etkinliklere de yer verilecek. Ä°lkokul 1. sÄ±nÄ±ftan 12. sÄ±nÄ±fa kadar, her sÄ±nÄ±f iÃ§in ayrÄ± ayrÄ± hazÄ±rlanmÄ±ÅŸ ders iÃ§i etkinlikler yapÄ±lacak." ifadelerini kullandÄ±.
KLASÄ°K TEMEL ESERLER DERS KÄ°TABI OLABÄ°LECEK
"SÃ¶zlÃ¼k Ã–zgÃ¼rlÃ¼ktÃ¼r" projesi kapsamÄ±nda Ã¶ÄŸrencilerin klasik eserlerle buluÅŸacaklarÄ±nÄ± dile getiren Yelkenci, "Yunus Emre DivanÄ±, Safahat gibi klasikleri, arzu eden sÄ±nÄ±flarÄ±mÄ±z ders kitabÄ± olarak okuyabilecek. Mesela, milli ÅŸairimiz Mehmet Akif'in ÅŸaheseri Safahat'Ä±n, 'Safahat Dersi' baÅŸlÄ±ÄŸÄ± altÄ±nda haftada bir ders saati olarak sayfa sayfa okunarak bilinmesi ve anlaÅŸÄ±lmasÄ± saÄŸlanacak. SÃ¶zlÃ¼k kullanÄ±mÄ±nÄ± artÄ±rmaya yÃ¶nelik belirlediÄŸimiz pilot temel eserler, ders olarak okunabilecek. Pilot eser olarak belirlediÄŸimiz kitaplardan biri seÃ§ilerek, 'Okuma Saatleri' etkinliÄŸinde, haftada bir ders saati okunacak ve bu sÃ¼reÃ§ kitabÄ±n bitimine deÄŸin devam edecek. SeÃ§ilen kitap, hem okunacak hem de tahlil edilecek. Metin okunurken bilinmeyen kelimeler, sÃ¶zlÃ¼klerden bakÄ±larak irdelenecek, Ã¶ÄŸrenilecek." diye konuÅŸtu.
SÃ–ZLÃœK OKUMA DERSÄ°
Yelkenci, sÃ¶zlÃ¼k disiplini oluÅŸturmak iÃ§in haftada bir veya yarÄ±m dersin "SÃ¶zlÃ¼k okuma dersi" olarak belirleneceÄŸini aktardÄ±.
OsmanlÄ±ca'nÄ±n okullarda okutulmasÄ±yla ilgili tartÄ±ÅŸmalara deÄŸinen Yelkenci, "OsmanlÄ±ca dersinin gelmesinin sebebi kelime, kavram bilgisini geliÅŸtirmek ve dil becerilerini artÄ±rmaktÄ±. Ãœniversite yÄ±llarÄ±nda OsmanlÄ±ca eÄŸitimi almÄ±ÅŸ bir tarihÃ§i olarak OsmanlÄ±ca'nÄ±n bÃ¼tÃ¼n okullarda zorunlu olarak okutulmasÄ±nÄ±n pratikte karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± olmamakla beraber bÃ¶yle Ã§alÄ±ÅŸmalarla asÄ±l kastedilen OsmanlÄ±ca'daki o zengin kelime ve kavram hazinesine ulaÅŸÄ±labileceÄŸini belirtmek isterim." deÄŸerlendirmesinde bulundu.
ToplantÄ±ya, ilÃ§e milli eÄŸitim mÃ¼dÃ¼rleri, diÄŸer yetkililer ve Ã¶ÄŸrenciler katÄ±ldÄ±.
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