17:58, 25 Nisan 2017 SalÄ±

Van'da 3. TÃ¼rkiye-Ä°ran Forumu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TÃ¼rkiye Asya Stratejik AraÅŸtÄ±rmalar Merkezinin (TASAM), Ä°ran DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± Politik ve UluslararasÄ± AraÅŸtÄ±rma Merkezi (IPIS), Van ValiliÄŸi ve DoÄŸu Anadolu KalkÄ±nma AjansÄ± (DAKA) iÅŸ birliÄŸiyle Van'da dÃ¼zenlediÄŸi, "3. TÃ¼rkiye-Ä°ran Forumu"nun ilk gÃ¼nkÃ¼ oturumu tamamlandÄ±.

Kentteki bir otelde dÃ¼zenlenen forumun "SÄ±nÄ±r Ticareti ve Lojistik" baÅŸlÄ±klÄ± oturumunda konuÅŸan Van Ticaret ve Sanayi OdasÄ± (TSO) BaÅŸkanÄ± Necdet Takva, sÄ±nÄ±r ticaretini geliÅŸtirmek ve TÃ¼rkiye Ä°ran arasÄ±ndaki ticaret hacmini istenilen dÃ¼zeye taÅŸÄ±mak Ã¼zere bir araya geldiklerini sÃ¶yledi.

Foruma katÄ±lanlarÄ±n Ä°ran ve TÃ¼rkiye vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n huzuru, refahÄ± ve maslahatÄ± iÃ§in bir araya geldiÄŸini anlatan Takva, her iki Ã¼lkenin iliÅŸkilerinin 378 yÄ±llÄ±k bir geÃ§miÅŸe dayandÄ±ÄŸÄ±nÄ± fakat bu sÃ¼rede iliÅŸkilerin istenilen dÃ¼zeye gelmediÄŸini aktardÄ±.

Ä°ki Ã¼lkenin komÅŸu olduÄŸunu anÄ±msatan Takva, "Ä°liÅŸkilerin istenen dÃ¼zeye gelmesi iÃ§in iki Ã¼lkenin samimi bir irade ortaya koymasÄ± gerekiyor." dedi.

Takva, ticaretin Ã¶nÃ¼ndeki engellerin kaldÄ±rÄ±lmasÄ± iÃ§in marjinal bir Ã§alÄ±ÅŸmaya ihtiyaÃ§ olduÄŸunu ifade etti.

"Tek pencere gÃ¼mrÃ¼k uygulamasÄ±" ile ticaretteki hacmin yÃ¼kseltilebileceÄŸini anlatan Takva, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

"Ä°liÅŸkileri istenilen dÃ¼zeye getirmek iÃ§in biraz daha Ã¶zenli bir yaklaÅŸÄ±m gÃ¶stermemiz lazÄ±m. TÃ¼rkiye'nin Ä°ran'a, Ä°ran'Ä±n da TÃ¼rkiye'ye ihtiyacÄ± var. O halde samimiyetle bu sorunlarÄ± Ã§Ã¶zmemiz lazÄ±m. TÃ¼ccar korkaktÄ±r yapamaz ama devletlerin bunu yapacak kudretleri var. Enerjiye baÄŸlÄ± bir Ã¼lkeyiz, enerjiye ihtiyacÄ±mÄ±z var. Bizde de teknoloji ve sanayi var. Peki neden bunlarÄ± yapamÄ±yoruz? Bizim bu sorunlarÄ± aÅŸma yÃ¶nÃ¼nde bir iradeye ihtiyacÄ±mÄ±z var."

SINIR KAPILARI YETERSÄ°Z

Ä°ran Ä°slam Cumhuriyeti Erzurum BaÅŸkonsolosu Hossein Ghassemi de ikili iliÅŸkilerin bÃ¼tÃ¼n alanlarda geliÅŸmesi gerektiÄŸini sÃ¶yledi.

Ä°ki Ã¼lke arasÄ±nda belirlenen 30-50 milyar dolarlÄ±k ticaret hacmi hedefine ulaÅŸmak iÃ§in sÄ±nÄ±r kapÄ±larÄ±nÄ±n yetersiz olduÄŸunu vurgulayan Ghassemi, "Hepimiz biliyoruz ki alÄ±ÅŸveriÅŸimizin birÃ§oÄŸu karayollarÄ± Ã¼zerinden yapÄ±lÄ±yor. Ã–zellikle GÃ¼rbulak SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ± bu anlamÄ±yla Ã¶nemlidir. Ancak bu gÃ¼mrÃ¼k kapÄ±sÄ±nÄ±n durumu Ã§ok iyi deÄŸil. TÄ±r ÅŸofÃ¶rleri iki ay Ã¶ncesinden sÄ±nÄ±rdan geÃ§mek iÃ§in bekliyorlardÄ±. Ancak ne mutlu ki bu sene bu sorunu yaÅŸamadÄ±k." diye konuÅŸtu.

TAÅžIMACILIK UCUZLAMALI

TÃ¼rk-Ä°ran Sanayici ve Ä°ÅŸadamlarÄ± DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Engin Alp da Ä°ran iÅŸ Ã§evreleri ile TÃ¼rk iÅŸ Ã§evreleri arasÄ±ndaki dostluÄŸun ve ortak menfaatin geliÅŸmesini saÄŸlamak, bilgi alÄ±ÅŸveriÅŸi yapmak, iÅŸbirliÄŸini saÄŸlamak ve bÃ¶ylece daha ileri bir toplum dÃ¼zeyine ulaÅŸmak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma yÃ¼rÃ¼ttÃ¼klerini sÃ¶yledi.

Ä°ki Ã¼lke arasÄ±nda taÅŸÄ±macÄ±lÄ±ÄŸÄ±n her zaman sorun olduÄŸunu anlatan Alp, "Ä°hracatta lojistik Ã§ok Ã¶nem arz etmekte ve fiyatlarÄ± etkilemektedir. Bizde taÅŸÄ±ma Ã¼cretleri ticareti olumsuz etkiliyor. Halbuki komÅŸu olmanÄ±n bir Ã¶zelliÄŸi olarak dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼rsek taÅŸÄ±macÄ±lÄ±ÄŸÄ±n daha ucuz olmasÄ± gerekir." diye konuÅŸtu.

Bazergan GÃ¼mrÃ¼k Ofisi Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Ahmad Barkabian Zanjani de 400 personelle hizmet verdikleri Bazergan GÃ¼mrÃ¼k KapÄ±sÄ±'nÄ±n Ä°ran ve TÃ¼rkiye iÃ§in Ã¶nemli olduÄŸunu, sÃ¶z konusu sÄ±nÄ±r kapÄ±sÄ±nda gÃ¼nde bin tÄ±rÄ±n geÃ§iÅŸ yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.

"Turizmin DerinleÅŸtirilmesi ve SÄ±nÄ±r Ä°llerinin RolÃ¼" oturumunda konuÅŸan Van KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Muzaffer AktuÄŸ da iki Ã¼lke arasÄ±ndaki turizm iliÅŸkilerinin geliÅŸmesi iÃ§in birÃ§ok kez Ä°ran'a gittiklerini ve her yÄ±l binlerce Ä°ranlÄ± turisti kentte aÄŸÄ±rladÄ±klarÄ±nÄ± kaydetti.

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