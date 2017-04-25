18:17, 25 Nisan 2017 SalÄ±

Filistin'den Almanya'ya 'Ä°srail'e baskÄ± yapÄ±n' Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

FilistinÂ BaÅŸbakanÄ±Â Rami Hamdallah,Â AlmanÂ hÃ¼kÃ¼metine,Â FilistinliÂ tutuklularÄ±nÂ taleplerini yerine getirmesi konusundaÂ Ä°srail'e baskÄ± yapmaÂ Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.

Almanya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Sigmar Gabriel ile BatÄ± Åžeria'nÄ±n Ramallah kentinde bir araya gelen Filistin BaÅŸbakanÄ± Hamdallah, toplantÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klama yaptÄ±.

Ä°srail hapishanelerindeki Filistinli tutuklularÄ±n talepleri konusunda Almanya ve uluslararasÄ± camiayÄ± Ä°srail'e baskÄ± uygulamaya davet eden Hamdallah, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Filistinli tutuklularÄ±n aÃ§lÄ±k grevi ile sadece insani koÅŸullarÄ±nÄ±n iyileÅŸtirilmesi hedefleniyor. Filistinli tutuklular taleplerini uluslararasÄ± kanunlar ve anlaÅŸmalar Ã§erÃ§evesinde Ä°srail'in keyfi uygulamalarÄ±na ve ihlallerine karÅŸÄ± yapmÄ±ÅŸtÄ±r."

Ramallah'tan ayrÄ±lan Gabriel'in bugÃ¼n Ä°srail CumhurbaÅŸkanÄ± Reuven Rivlin ile bir araya gelmesi bekleniyor.

Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Binyamin Netanyahu ise Filistin'i ziyaret eden Almanya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Gabriel'in, Ä°srailli insan haklarÄ± Ã¶rgÃ¼tleri SessizliÄŸi Bozma (Breaking the Silence) ve B'tselem'i ziyaret etmesi halinde kendisi ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmeyeceÄŸini sÃ¶ylemiÅŸti.

SÃ¶z konusu Ä°srailli insan haklarÄ± Ã¶rgÃ¼tleriyle gÃ¶rÃ¼ÅŸmesini iptal etmeyeceÄŸini belirten Gabriel ise Netanyahu'nun kendisi ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmeyi reddetmesinin talihsizlik olacaÄŸÄ±nÄ± dile getirmiÅŸti.

Netanyahu'nun, Ä°srail'in Avrupa'daki en yakÄ±n mÃ¼ttefiki konumundaki Almanya'nÄ±n DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmeyi reddetmesinin iki Ã¼lke arasÄ±nda gerilimi tÄ±rmandÄ±rmasÄ± bekleniyor.

Ä°SRAÄ°L HAPÄ°SHANELERÄ°NDE 7 BÄ°N FÄ°Ä°STÄ°NLÄ° TUTUKLU

Ä°srail hapishanelerindeki yaklaÅŸÄ±k iki bin Filistinli, "Ä°srail'in keyfi uygulamalarÄ± ve hak ihlallerine son verilerek tutukluluk ÅŸartlarÄ±nÄ±n iyileÅŸtirilmesi" iÃ§in geÃ§en hafta aÃ§lÄ±k grevine baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±.

Filistin Esirler Cemiyetinin de aralarÄ±nda bulunduÄŸu kurumlarÄ±n hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± rapora gÃ¶re, Ä°srail hapishanelerinde 481'i iÅŸgal altÄ±ndaki DoÄŸu KudÃ¼s'ten olmak Ã¼zere 57'si kadÄ±n, 300'Ã¼ Ã§ocuk yaklaÅŸÄ±k 7 bin Filistinli tutuklu bulunuyor.