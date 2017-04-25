BahÃ§eli: TÃ¼rkiyeâ€™yi dÄ±ÅŸlamanÄ±n Avrupaâ€™ya aÄŸÄ±r bir faturasÄ± olacak

MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet BahÃ§eli,Â AKPM'nin 'siyasi denetim' kararÄ± ile ilgili olarak, "TÃ¼rkiyeâ€™ninÂ AvrupaÂ ile iliÅŸkilerini her yÃ¶nÃ¼yle gÃ¶zden geÃ§ireceÄŸi stratejik bir kavÅŸak noktasÄ±na gelinmiÅŸtir. TÃ¼rkiyeâ€™yi dÄ±ÅŸlamanÄ±n ve haksÄ±z yere suÃ§lamanÄ±n karÅŸÄ±lÄ±ksÄ±z kalmayacaÄŸÄ± veÂ Avrupaâ€™ya aÄŸÄ±r bir faturasÄ± olacaÄŸÄ± kuÅŸkusuzdur." ifadelerini kullandÄ±.
AKPM'de kabul edilen rapor ve karar tasarÄ±sÄ±ndaki maddelerin TÃ¼rkiye'nin aleyhine deÄŸiÅŸtirilmesi yÃ¶nÃ¼nde Ã¶nerge veren isimler olarak PKK ile iliÅŸkisi olduÄŸu bilinen Ã¼yeler Villumsen, Hunko ve Fornarve dikkati Ã§ekti
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± ÅžimÅŸek, "TÃ¼rkiye'nin Almanya'dan ekonomik yardÄ±m istediÄŸi" iddialarÄ±na iliÅŸkin "Bild gazetesinin bugÃ¼n internet sitelerine yansÄ±yan haberi kesinlikle doÄŸru deÄŸildir. BaÄŸlamÄ±ndan Ã§Ä±karÄ±lmÄ±ÅŸ, Ã§arpÄ±tÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r" ifadesini kullandÄ±
TÅžOF BaÅŸkanÄ± ApaydÄ±n, "Yeni mÃ¼hÃ¼rle amacÄ±mÄ±z, sahte ve ikiz plakayla terÃ¶r ve hÄ±rsÄ±zlÄ±k olaylarÄ±na karÄ±ÅŸan plakalarÄ± men etmek." dedi
MHP Genel BaÅŸkanÄ± BahÃ§eli, AKPM'nin 'siyasi denetim' kararÄ±na dair, "TÃ¼rkiyeâ€™yi dÄ±ÅŸlamanÄ±n ve haksÄ±z yere suÃ§lamanÄ±n karÅŸÄ±lÄ±ksÄ±z kalmayacaÄŸÄ± ve Avrupaâ€™ya aÄŸÄ±r bir faturasÄ± olacaÄŸÄ± kuÅŸkusuzdur" dedi
Van'da gerÃ§ekleÅŸtirilen ve TÃ¼rkiye ile Ä°ran arasÄ±ndaki ekonomik iliÅŸkilerin ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± 3. TÃ¼rkiye-Ä°ran Forumu'nun ilk gÃ¼nkÃ¼ oturumu sona erdi
Ä°stanbul Milli EÄŸitim MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n, Ã¶ÄŸrencilerin kelime, kavram bilgisini geliÅŸtirmek ve dil becerilerini artÄ±rmak amacÄ±yla hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± projenin detaylarÄ± paylaÅŸÄ±ldÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n davetine icabetle Somali CumhurbaÅŸkanÄ± Muhammed, TÃ¼rkiye'ye resmi ziyarette bulunuyor
Benzinin litre fiyatÄ±nda bu gece yarÄ±sÄ±ndan geÃ§erli olmak Ã¼zere 14 kuruÅŸ indirim yapÄ±ldÄ±.
Ã–SYM olarak baÅŸvuru tarihleri sona ermiÅŸ olan LYS, ALES, KPSS ve Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± sÄ±navlarÄ±na sÃ¼resi iÃ§inde baÅŸvuru yapmayan adaylara yeni bir ÅŸans daha verdi
Vatan Partisi Genel BaÅŸkanÄ± PerinÃ§ek, "TÃ¼rkiye'yi denetleyecek uluslararasÄ± bir kurum yoktur. HiÃ§bir ÅŸekilde kabul etmiyoruz" dedi
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Kaynak, "EÄŸer biz yangÄ±nÄ± orada (Yemen'de) sÃ¶ndÃ¼rmeyi baÅŸaramazsak yarÄ±n Ã§ok geÃ§ olabilir. Bu yangÄ±n Ã¶nce Yemen'i, sonra bÃ¶lgeyi ve en son bÃ¼tÃ¼n uygar dÃ¼nyayÄ± tehdit edebilir." dedi
ÅžÄ±rnakâ€™Ä±n Uludere Ä°lÃ§esi Åženoba Beldesi kÄ±rsalÄ±nda el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±nÄ±n infilak ettirilmesi sonucu 2 asker ÅŸehit oldu.
TSK'nÄ±n PKK'ya yÃ¶nelik operasyon yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurduÄŸu KaraÃ§ok DaÄŸÄ±, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n Suriye'deki terÃ¶r faaliyetlerinin planlanmasÄ± ile Suriye-Irak hattÄ±ndaki Ã¼ye ve silah akÄ±ÅŸÄ±nÄ±n saÄŸlanmasÄ±nda kullanÄ±lÄ±yor
FETÃ–'nÃ¼n 15 Temmuz darbe giriÅŸiminde Deniz Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±ndaki eylemlere iliÅŸkin 72 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n gÃ¶rÃ¼lmesine, sanÄ±k ifadelerinin dinlenmesiyle devam edildi
Yunanistan'daki Atina Temyiz Mahkemesi, TÃ¼rkiye'nin darbeci 3 askerin iadesine iliÅŸkin talebini reddetti
Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi, TÃ¼rkiye'nin denetim sÃ¼recine alÄ±nmasÄ±nÄ± kabul etti