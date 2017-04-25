18:23, 25 Nisan 2017 SalÄ±

BahÃ§eli: TÃ¼rkiyeâ€™yi dÄ±ÅŸlamanÄ±n Avrupaâ€™ya aÄŸÄ±r bir faturasÄ± olacak





MHP Genel BaÅŸkanÄ± BahÃ§eli, AKPM'nin 'siyasi denetim' kararÄ±na dair, "TÃ¼rkiyeâ€™yi dÄ±ÅŸlamanÄ±n ve haksÄ±z yere suÃ§lamanÄ±n karÅŸÄ±lÄ±ksÄ±z kalmayacaÄŸÄ± ve Avrupaâ€™ya aÄŸÄ±r bir faturasÄ± olacaÄŸÄ± kuÅŸkusuzdur" dedi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet BahÃ§eli,Â AKPM'nin 'siyasi denetim' kararÄ± ile ilgili olarak, "TÃ¼rkiyeâ€™ninÂ AvrupaÂ ile iliÅŸkilerini her yÃ¶nÃ¼yle gÃ¶zden geÃ§ireceÄŸi stratejik bir kavÅŸak noktasÄ±na gelinmiÅŸtir. TÃ¼rkiyeâ€™yi dÄ±ÅŸlamanÄ±n ve haksÄ±z yere suÃ§lamanÄ±n karÅŸÄ±lÄ±ksÄ±z kalmayacaÄŸÄ± veÂ Avrupaâ€™ya aÄŸÄ±r bir faturasÄ± olacaÄŸÄ± kuÅŸkusuzdur." ifadelerini kullandÄ±.

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