18:30, 25 Nisan 2017 SalÄ±

Sahte plakayÄ± Ã¶nleyecek yeni mÃ¼hÃ¼rler daÄŸÄ±tÄ±lÄ±yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TÃ¼rkiye ÅžofÃ¶rler ve Otomobilciler FederasyonuÂ (TÅžOF)Â BaÅŸkanÄ± Fevzi ApaydÄ±n,Â Mersin ÅžofÃ¶rlerÂ ve Otomobilciler OdasÄ±'nda dÃ¼zenlenen tÃ¶rende,Â araÃ§ plakalarÄ±Â iÃ§in yaptÄ±rÄ±lanÂ yeni damga mÃ¼hÃ¼rleriniÂ yetkili oda temsilcilerine daÄŸÄ±ttÄ±.Â

Gazetecilere aÃ§Ä±klamalarda bulunan ApaydÄ±n, sahte plakayla mÃ¼cadeleyi geliÅŸtirmek iÃ§in federasyon tarafÄ±ndan plaka basÄ±mÄ±nda kullanÄ±lan mÃ¼hÃ¼rlerin kendine Ã¶zgÃ¼ olmasÄ±nÄ± saÄŸlamak, sahte mÃ¼hÃ¼r basÄ±mÄ±nÄ± engellemek amacÄ±yla Darphane ve Damga MatbaasÄ± Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nde bastÄ±rÄ±lmasÄ±na karar verildiÄŸini ifade ederek, "Yeni mÃ¼hÃ¼rle amacÄ±mÄ±z, sahte, ikiz plakayla terÃ¶r ve hÄ±rsÄ±zlÄ±k olaylarÄ±na karÄ±ÅŸan plakalarÄ± men etmek." dedi.Â

YapÄ±mÄ± tamamlanan yeni mÃ¼hÃ¼rlerin yetkili odalara daÄŸÄ±tÄ±mÄ±nÄ±n sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aktaran ApaydÄ±n, sÃ¼reci en kÄ±sa zamanda tamamlamayÄ± hedeflediklerini aktardÄ±.Â

ApaydÄ±n, Ã§alÄ±ÅŸmanÄ±n, emniyet ve jandarma gibi gÃ¼venlik birimleriyle ortak hareket edilerek gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸini ifade ederek, "Bu sahte plakalarÄ± ve yÃ¶netmeliÄŸe uygun olmayan plakalarÄ± takan araÃ§lar 1 Temmuz'dan itibaren, fenni muayenelerini yaptÄ±ramayacaklar. O zamana kadar bunlara bir imkan tanÄ±yoruz ancak yasal plakasÄ± olup da Ã¼zerinde hala oda mÃ¼hÃ¼rleri olanlar ilerde deÄŸiÅŸtirmek suretiyle geÃ§erli olacak." diye konuÅŸtu.

PLAKALARA YENÄ° BANT RENGÄ° VE SERÄ° NUMARA DA GELECEK

Ankara'da gerÃ§ekleÅŸtirilen 2 terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nda da kullanÄ±lan araÃ§larda ikiz plaka olarak bilinen sahte plakalar olduÄŸuna vurgu yapan ApaydÄ±n, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"Korsan plakaÂ yapanlar, merdiven altÄ±nda plaka basanlar, hiÃ§ kimliÄŸine bakmadan plaka yaparlardÄ±, Ä±smarlama plaka yaparlardÄ±. Åžimdi bu plakalar gÃ¶rsel olarak daha Ã§ok incelenecek. Åžu anda plakalarÄ±n kenarÄ±nda mavi birÂ bantÂ var. Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼yle beraber yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z Ã§alÄ±ÅŸma neticesinde, o bandÄ±n yanÄ±nda takriben 7-8 milimetre geniÅŸliÄŸindeÂ sarÄ± renkte bir bantÂ daha olacak. Bu bandÄ±n Ã¼zerinde Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n kÄ±saltmasÄ± olan EGM yazacak ve plakanÄ±n altÄ±nda birÂ seri numaraÂ olacak. Bunun iÃ§in bÃ¼yÃ¼k uÄŸraÅŸ veriyoruz, emniyet teÅŸkilatÄ±mÄ±zla gece gÃ¼ndÃ¼z bu iÅŸe yoÄŸunlaÅŸÄ±yoruz. Bunu en kÄ±sa zamanda yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe koyacaÄŸÄ±z. Bu plakanÄ±n Ã¶rneÄŸini Almanya'da yaptÄ±rdÄ±k ve Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼zÃ¼n trafikle ilgilenen birimine verdik. Onlar bunun Ã¼zerinde bir Ã§alÄ±ÅŸma yapÄ±yorlar. BakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zdan izin Ã§Ä±karsa o plakalarÄ± basmaya devam edeceÄŸiz. BÃ¶ylece bir nebze terÃ¶rÃ¼, hÄ±rsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±, gasbÄ± Ã¶nlemiÅŸ olacaÄŸÄ±z."