18:49, 25 Nisan 2017 SalÄ±

ÅžimÅŸek'ten Bild'de yer alan iddialara cevap





BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± ÅžimÅŸek, "TÃ¼rkiye'nin Almanya'dan ekonomik yardÄ±m istediÄŸi" iddialarÄ±na iliÅŸkin "Bild gazetesinin bugÃ¼n internet sitelerine yansÄ±yan haberi kesinlikle doÄŸru deÄŸildir. BaÄŸlamÄ±ndan Ã§Ä±karÄ±lmÄ±ÅŸ, Ã§arpÄ±tÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r" ifadesini kullandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mehmet ÅžimÅŸek, "TÃ¼rkiye'ninÂ Almanya'dan ekonomik yardÄ±m istediÄŸi" iddialarÄ±na iliÅŸkin "BildÂ gazetesinin bugÃ¼n internet sitelerine yansÄ±yan haberi kesinlikle doÄŸru deÄŸildir. BaÄŸlamÄ±ndan Ã§Ä±karÄ±lmÄ±ÅŸ, Ã§arpÄ±tÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r" ifadesini kullandÄ±. ÅžimÅŸek, Twitter hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Alman Bild gazetesinin, bugÃ¼n bazÄ± internet sitelerine yansÄ±yan, "TÃ¼rkiye'nin Almanya'danÂ ekonomik yardÄ±mÂ istediÄŸi" iddialarÄ±nÄ± iÃ§eren haberinin, "Kesinlikle doÄŸru olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±" belirtti. Konunun baÄŸlamÄ±ndan Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve Ã§arpÄ±tÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden ÅžimÅŸek, "G20 Zirvesi'nde bir soru Ã¼zerine, Almanya'ya yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ziyarette TÃ¼rkiye'nin yardÄ±m talebinde bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, iÅŸ birliÄŸi Ã¶nerdiÄŸimizi sÃ¶yledim." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.