AKPM'nin kararÄ±nda PKK sempatizanÄ± Ã¼yeler Ã¶ne Ã§Ä±ktÄ±

Strazburg'da devam eden Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Bahar DÃ¶nemi Genel Kurulu'nda TÃ¼rkiye RaportÃ¶rleri EstonyalÄ± Marianne Mikko ve NorveÃ§li Ingebjorg Godskesen tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan rapor ve rapora iliÅŸkin karar tasarÄ±sÄ± ele alÄ±ndÄ±.
TÃ¼rkiye'nin yeniden denetim sÃ¼recine alÄ±nmasÄ±nÄ±n kabul edildiÄŸi tasarÄ±, 45'e karÅŸÄ± 113 oyla kabul edildi. Oylamada, 12 Ã¼ye de Ã§ekimser oy verdi.Â
AKPM TÃ¼rk heyetinde bulunan AK Parti, CHP ve MHP milletvekilleri ret oyu verirken, HDPli ErtuÄŸrul KÃ¼rkÃ§Ã¼ ve Filiz KerestecioÄŸlu Demir kabul oyu kullandÄ±.
TasarÄ±nÄ±n maddeleri hakkÄ±nda verilen 62 deÄŸiÅŸiklik Ã¶nergesinden 10'u yapÄ±lan oylamada kabul edildi.
Raporun tamamÄ±nÄ±n oylanmasÄ± Ã¶ncesi TÃ¼rkiye karÅŸÄ±tÄ± grubun verdiÄŸi deÄŸiÅŸiklik Ã¶nergelerinin bÃ¼yÃ¼k bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼ kabul gÃ¶rÃ¼rken, "TÃ¼rkiye'de OHAL'in mÃ¼mkÃ¼n olan en kÄ±sa zamanda kaldÄ±rÄ±lmasÄ±" ifadesinin "derhal kaldÄ±rÄ±lmasÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmesine iliÅŸkin Ã¶nerge reddedildi.
Karar tasarÄ±sÄ±ndaki maddelerin TÃ¼rkiye'nin aleyhine deÄŸiÅŸtirilmesi yÃ¶nÃ¼nde Ã¶nerge veren Ã¼yeler arasÄ±nda terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼Â PKK ile iliÅŸkisi olduÄŸu bilinen DanimarkalÄ±Â Nikolaj Villumsen, AlmanÂ Andrej HunkoÂ ve Ä°sveÃ§liÂ Lotta Johnsson FornarveÂ de yer aldÄ±.
Ã‡ok sayÄ±da Ã¶nergenin savunmasÄ±nÄ± DanimarkalÄ± Ã¼ye Villumsen sÃ¶z alarak Ã¼stlendi.
Villumsen ve Hunko, 16 Nisan'da yapÄ±lan halk oylamasÄ±na, AGÄ°T/AKPM gÃ¶zlemcisi olarak gÃ¶nderilmiÅŸ ve PKKÂ ile baÄŸlarÄ±nÄ±n ortaya Ã§Ä±kmasÄ± Ã¼zerine bÃ¼yÃ¼k tepki almÄ±ÅŸlardÄ±.
AKPM TÃ¼rk delegasyonu Ã¼yeleri Markar Eseyan, Åžaban DiÅŸli, Suat Ã–nal, Mehmet KasÄ±m GÃ¼lpÄ±nar, Emine Nur GÃ¼nay, Serap YaÅŸar, Burhanettin Uysal ve Salih FÄ±rat tarafÄ±ndan verilen deÄŸiÅŸiklik Ã¶nergesinde, tasarÄ±da 15 Temmuz darbe giriÅŸiminin arkasÄ±nda "GÃ¼len hareketinin olduÄŸu" ÅŸeklindeki ifadenin "Fetullah GÃ¼len TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼/Paralel Devlet YapÄ±lanmasÄ± (FETÃ–/PDY)" olarak deÄŸiÅŸtirilmesi istendi.
DeÄŸiÅŸiklik Ã¶nergesi hakkÄ±nda yapÄ±lan oylamaya 148 Ã¼ye katÄ±lÄ±rken, 45 Ã¼ye deÄŸiÅŸikliÄŸin kabulÃ¼, 84 Ã¼ye ise reddi yÃ¶nÃ¼nde oy verdi. 19 Ã¼ye ise Ã§ekimser kaldÄ±.
Yine TÃ¼rk delegasyonun tasarÄ±da "TÃ¼rkiye'nin halkÄ±nÄ± ve demokratik kurumlarÄ±nÄ± koruma amacÄ±yla her tÃ¼rlÃ¼ gÃ¼venlik Ã¶nlemlerini alma ve terÃ¶rle mÃ¼cadele etme hakkÄ± ve gÃ¶revinin olduÄŸu" ÅŸeklinde baÅŸlayan maddeye getirilmesini istediÄŸi deÄŸiÅŸiklik kabul edilmedi.
TÃ¼rk tarafÄ±nÄ±n, PKK'nÄ±n TÃ¼rkiye iÃ§in olduÄŸu kadar Avrupa iÃ§in de tehdit oluÅŸturduÄŸuna, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n son zamanlarda Avrupa iÃ§inde para toplama, destekÃ§i bulma ve propaganda faaliyetlerinde artÄ±ÅŸ olduÄŸuna ve bunun Ã¶nÃ¼ne geÃ§ilmesine dair deÄŸiÅŸiklik Ã¶nergesi de reddedildi.
TÃ¼rkiye'nin 1949 yÄ±lÄ±nda kurucu Ã¼ye olarak dahil olduÄŸu AKPM'de 1990'lÄ± yÄ±llarda oluÅŸturulan "denetim sÃ¼reci", Ã¼ye Ã¼lkelerde demokrasi, insan haklarÄ± ve hukukun Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ gibi Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± SÃ¶zleÅŸmesi'nin (AÄ°HS) temel deÄŸerlerini tesis etmeyi amaÃ§lÄ±yor ve uygulanmasÄ±nÄ± denetliyor. 1996'da bu sÃ¼rece dahil edilen TÃ¼rkiye, yapÄ±lan yapÄ±sal deÄŸiÅŸiklikler ve dÃ¼zenlemeler sonrasÄ± 2004'te sÃ¼reÃ§ten Ã§Ä±karÄ±larak "denetim sonrasÄ± izleme sÃ¼recine" dahil edilmiÅŸti.
Denetim sÃ¼recinde, Avrupa Konseyiâ€™nin kurucu Ã¼lkelerinden TÃ¼rkiyeâ€™nin yanÄ± sÄ±ra Arnavutluk, Azerbaycan, Bosna Hersek, Ermenistan, GÃ¼rcistan, Moldova, Rusya, SÄ±rbistan ve Ukrayna yer alÄ±yor. Bulgaristan, KaradaÄŸ ve Makedonya ise denetim sonrasÄ± diyalog sÃ¼recinde bulunuyor.
AKPM'de kabul edilen rapor ve karar tasarÄ±sÄ±ndaki maddelerin TÃ¼rkiye'nin aleyhine deÄŸiÅŸtirilmesi yÃ¶nÃ¼nde Ã¶nerge veren isimler olarak PKK ile iliÅŸkisi olduÄŸu bilinen Ã¼yeler Villumsen, Hunko ve Fornarve dikkati Ã§ekti
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± ÅžimÅŸek, "TÃ¼rkiye'nin Almanya'dan ekonomik yardÄ±m istediÄŸi" iddialarÄ±na iliÅŸkin "Bild gazetesinin bugÃ¼n internet sitelerine yansÄ±yan haberi kesinlikle doÄŸru deÄŸildir. BaÄŸlamÄ±ndan Ã§Ä±karÄ±lmÄ±ÅŸ, Ã§arpÄ±tÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r" ifadesini kullandÄ±
TÅžOF BaÅŸkanÄ± ApaydÄ±n, "Yeni mÃ¼hÃ¼rle amacÄ±mÄ±z, sahte ve ikiz plakayla terÃ¶r ve hÄ±rsÄ±zlÄ±k olaylarÄ±na karÄ±ÅŸan plakalarÄ± men etmek." dedi
MHP Genel BaÅŸkanÄ± BahÃ§eli, AKPM'nin 'siyasi denetim' kararÄ±na dair, "TÃ¼rkiyeâ€™yi dÄ±ÅŸlamanÄ±n ve haksÄ±z yere suÃ§lamanÄ±n karÅŸÄ±lÄ±ksÄ±z kalmayacaÄŸÄ± ve Avrupaâ€™ya aÄŸÄ±r bir faturasÄ± olacaÄŸÄ± kuÅŸkusuzdur" dedi
Van'da gerÃ§ekleÅŸtirilen ve TÃ¼rkiye ile Ä°ran arasÄ±ndaki ekonomik iliÅŸkilerin ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± 3. TÃ¼rkiye-Ä°ran Forumu'nun ilk gÃ¼nkÃ¼ oturumu sona erdi
Ä°stanbul Milli EÄŸitim MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n, Ã¶ÄŸrencilerin kelime, kavram bilgisini geliÅŸtirmek ve dil becerilerini artÄ±rmak amacÄ±yla hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± projenin detaylarÄ± paylaÅŸÄ±ldÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n davetine icabetle Somali CumhurbaÅŸkanÄ± Muhammed, TÃ¼rkiye'ye resmi ziyarette bulunuyor
Benzinin litre fiyatÄ±nda bu gece yarÄ±sÄ±ndan geÃ§erli olmak Ã¼zere 14 kuruÅŸ indirim yapÄ±ldÄ±.
Ã–SYM olarak baÅŸvuru tarihleri sona ermiÅŸ olan LYS, ALES, KPSS ve Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± sÄ±navlarÄ±na sÃ¼resi iÃ§inde baÅŸvuru yapmayan adaylara yeni bir ÅŸans daha verdi
Vatan Partisi Genel BaÅŸkanÄ± PerinÃ§ek, "TÃ¼rkiye'yi denetleyecek uluslararasÄ± bir kurum yoktur. HiÃ§bir ÅŸekilde kabul etmiyoruz" dedi
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Kaynak, "EÄŸer biz yangÄ±nÄ± orada (Yemen'de) sÃ¶ndÃ¼rmeyi baÅŸaramazsak yarÄ±n Ã§ok geÃ§ olabilir. Bu yangÄ±n Ã¶nce Yemen'i, sonra bÃ¶lgeyi ve en son bÃ¼tÃ¼n uygar dÃ¼nyayÄ± tehdit edebilir." dedi
ÅžÄ±rnakâ€™Ä±n Uludere Ä°lÃ§esi Åženoba Beldesi kÄ±rsalÄ±nda el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±nÄ±n infilak ettirilmesi sonucu 2 asker ÅŸehit oldu.
TSK'nÄ±n PKK'ya yÃ¶nelik operasyon yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurduÄŸu KaraÃ§ok DaÄŸÄ±, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n Suriye'deki terÃ¶r faaliyetlerinin planlanmasÄ± ile Suriye-Irak hattÄ±ndaki Ã¼ye ve silah akÄ±ÅŸÄ±nÄ±n saÄŸlanmasÄ±nda kullanÄ±lÄ±yor
FETÃ–'nÃ¼n 15 Temmuz darbe giriÅŸiminde Deniz Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±ndaki eylemlere iliÅŸkin 72 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n gÃ¶rÃ¼lmesine, sanÄ±k ifadelerinin dinlenmesiyle devam edildi
Yunanistan'daki Atina Temyiz Mahkemesi, TÃ¼rkiye'nin darbeci 3 askerin iadesine iliÅŸkin talebini reddetti
Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi, TÃ¼rkiye'nin denetim sÃ¼recine alÄ±nmasÄ±nÄ± kabul etti