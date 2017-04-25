18:54, 25 Nisan 2017 SalÄ±

AKPM'nin kararÄ±nda PKK sempatizanÄ± Ã¼yeler Ã¶ne Ã§Ä±ktÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Strazburg'da devam eden Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Bahar DÃ¶nemi Genel Kurulu'nda TÃ¼rkiye RaportÃ¶rleri EstonyalÄ± Marianne Mikko ve NorveÃ§li Ingebjorg Godskesen tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan rapor ve rapora iliÅŸkin karar tasarÄ±sÄ± ele alÄ±ndÄ±.

TÃ¼rkiye'nin yeniden denetim sÃ¼recine alÄ±nmasÄ±nÄ±n kabul edildiÄŸi tasarÄ±, 45'e karÅŸÄ± 113 oyla kabul edildi. Oylamada, 12 Ã¼ye de Ã§ekimser oy verdi.Â

AKPM TÃ¼rk heyetinde bulunan AK Parti, CHP ve MHP milletvekilleri ret oyu verirken, HDPli ErtuÄŸrul KÃ¼rkÃ§Ã¼ ve Filiz KerestecioÄŸlu Demir kabul oyu kullandÄ±.

TasarÄ±nÄ±n maddeleri hakkÄ±nda verilen 62 deÄŸiÅŸiklik Ã¶nergesinden 10'u yapÄ±lan oylamada kabul edildi.

Raporun tamamÄ±nÄ±n oylanmasÄ± Ã¶ncesi TÃ¼rkiye karÅŸÄ±tÄ± grubun verdiÄŸi deÄŸiÅŸiklik Ã¶nergelerinin bÃ¼yÃ¼k bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼ kabul gÃ¶rÃ¼rken, "TÃ¼rkiye'de OHAL'in mÃ¼mkÃ¼n olan en kÄ±sa zamanda kaldÄ±rÄ±lmasÄ±" ifadesinin "derhal kaldÄ±rÄ±lmasÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmesine iliÅŸkin Ã¶nerge reddedildi.

ADI PKK Ä°LE ANILAN VEKÄ°LLERÂ

Karar tasarÄ±sÄ±ndaki maddelerin TÃ¼rkiye'nin aleyhine deÄŸiÅŸtirilmesi yÃ¶nÃ¼nde Ã¶nerge veren Ã¼yeler arasÄ±nda terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼Â PKK ile iliÅŸkisi olduÄŸu bilinen DanimarkalÄ±Â Nikolaj Villumsen, AlmanÂ Andrej HunkoÂ ve Ä°sveÃ§liÂ Lotta Johnsson FornarveÂ de yer aldÄ±.

Ã‡ok sayÄ±da Ã¶nergenin savunmasÄ±nÄ± DanimarkalÄ± Ã¼ye Villumsen sÃ¶z alarak Ã¼stlendi.

Villumsen ve Hunko, 16 Nisan'da yapÄ±lan halk oylamasÄ±na, AGÄ°T/AKPM gÃ¶zlemcisi olarak gÃ¶nderilmiÅŸ ve PKKÂ ile baÄŸlarÄ±nÄ±n ortaya Ã§Ä±kmasÄ± Ã¼zerine bÃ¼yÃ¼k tepki almÄ±ÅŸlardÄ±.

FETÃ–/PDY VE PKK Ã–NERGELERÄ°NE RET

AKPM TÃ¼rk delegasyonu Ã¼yeleri Markar Eseyan, Åžaban DiÅŸli, Suat Ã–nal, Mehmet KasÄ±m GÃ¼lpÄ±nar, Emine Nur GÃ¼nay, Serap YaÅŸar, Burhanettin Uysal ve Salih FÄ±rat tarafÄ±ndan verilen deÄŸiÅŸiklik Ã¶nergesinde, tasarÄ±da 15 Temmuz darbe giriÅŸiminin arkasÄ±nda "GÃ¼len hareketinin olduÄŸu" ÅŸeklindeki ifadenin "Fetullah GÃ¼len TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼/Paralel Devlet YapÄ±lanmasÄ± (FETÃ–/PDY)" olarak deÄŸiÅŸtirilmesi istendi.

DeÄŸiÅŸiklik Ã¶nergesi hakkÄ±nda yapÄ±lan oylamaya 148 Ã¼ye katÄ±lÄ±rken, 45 Ã¼ye deÄŸiÅŸikliÄŸin kabulÃ¼, 84 Ã¼ye ise reddi yÃ¶nÃ¼nde oy verdi. 19 Ã¼ye ise Ã§ekimser kaldÄ±.

Yine TÃ¼rk delegasyonun tasarÄ±da "TÃ¼rkiye'nin halkÄ±nÄ± ve demokratik kurumlarÄ±nÄ± koruma amacÄ±yla her tÃ¼rlÃ¼ gÃ¼venlik Ã¶nlemlerini alma ve terÃ¶rle mÃ¼cadele etme hakkÄ± ve gÃ¶revinin olduÄŸu" ÅŸeklinde baÅŸlayan maddeye getirilmesini istediÄŸi deÄŸiÅŸiklik kabul edilmedi.

TÃ¼rk tarafÄ±nÄ±n, PKK'nÄ±n TÃ¼rkiye iÃ§in olduÄŸu kadar Avrupa iÃ§in de tehdit oluÅŸturduÄŸuna, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n son zamanlarda Avrupa iÃ§inde para toplama, destekÃ§i bulma ve propaganda faaliyetlerinde artÄ±ÅŸ olduÄŸuna ve bunun Ã¶nÃ¼ne geÃ§ilmesine dair deÄŸiÅŸiklik Ã¶nergesi de reddedildi.

DENETÄ°M SÃœRECÄ°

TÃ¼rkiye'nin 1949 yÄ±lÄ±nda kurucu Ã¼ye olarak dahil olduÄŸu AKPM'de 1990'lÄ± yÄ±llarda oluÅŸturulan "denetim sÃ¼reci", Ã¼ye Ã¼lkelerde demokrasi, insan haklarÄ± ve hukukun Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ gibi Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± SÃ¶zleÅŸmesi'nin (AÄ°HS) temel deÄŸerlerini tesis etmeyi amaÃ§lÄ±yor ve uygulanmasÄ±nÄ± denetliyor. 1996'da bu sÃ¼rece dahil edilen TÃ¼rkiye, yapÄ±lan yapÄ±sal deÄŸiÅŸiklikler ve dÃ¼zenlemeler sonrasÄ± 2004'te sÃ¼reÃ§ten Ã§Ä±karÄ±larak "denetim sonrasÄ± izleme sÃ¼recine" dahil edilmiÅŸti.

Denetim sÃ¼recinde, Avrupa Konseyiâ€™nin kurucu Ã¼lkelerinden TÃ¼rkiyeâ€™nin yanÄ± sÄ±ra Arnavutluk, Azerbaycan, Bosna Hersek, Ermenistan, GÃ¼rcistan, Moldova, Rusya, SÄ±rbistan ve Ukrayna yer alÄ±yor. Bulgaristan, KaradaÄŸ ve Makedonya ise denetim sonrasÄ± diyalog sÃ¼recinde bulunuyor.