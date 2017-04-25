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19:06, 25 Nisan 2017 SalÄ±

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Tunus IMF'nin 'zor' taleplerini tartÄ±ÅŸÄ±yor
Tunus IMF'nin 'zor' taleplerini tartÄ±ÅŸÄ±yor

Tunus, IMF'nin yerel para birimi dinarda devalÃ¼asyon, bÃ¼tÃ§enin sÄ±rtÄ±ndaki kamu maaÅŸÄ± yÃ¼kÃ¼nÃ¼n hafifletilmesi ve kamu kurumlarÄ±nÄ±n Ã¶zelleÅŸtirilmesi gibi kemer sÄ±kma taleplerini tartÄ±ÅŸÄ±yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Tunus,Â UluslararasÄ± Para Fonu'nun (IMF)Â Â 2,3 milyar dolarlÄ±k kredi anlaÅŸmasÄ± Ã§erÃ§evesinde talep ettiÄŸi,Â yerel para birimi dinarda devalÃ¼asyon, bÃ¼tÃ§enin sÄ±rtÄ±ndaki kamu maaÅŸÄ± yÃ¼kÃ¼nÃ¼n hafifletilmesi ve kamu kurumlarÄ±nÄ±n Ã¶zelleÅŸtirilmesi gibi kemer sÄ±kma taleplerini tartÄ±ÅŸÄ±yor.

Arap BaharÄ±Â sÃ¼recinin fitilini 2011 yÄ±lÄ±nda ateÅŸleyen Tunus, daha demokratik bir yÃ¶netim biÃ§imini elde etmeyi baÅŸardÄ± ancak devrim ekonomik vaatleri yerine getiremedi. Tunus sokaklarÄ±, halen "daha iyi Ã§alÄ±ÅŸma ÅŸartlarÄ±, kalkÄ±nma, istihdam" gibi ekonomik taleplerle birÃ§ok gÃ¶steriye ve greve sahne oluyor.

Ancak IMF heyeti, yerel para birimi dinarda devalÃ¼asyon, devletin sÄ±rtÄ±ndaki kamu maaÅŸÄ± yÃ¼kÃ¼nÃ¼n hafifletilmesi, Ã¶zelleÅŸtirme ve kemer sÄ±kma gibi zor taleplerini Tunus'a iletti.

KAMU MAAÅžLARINDAKÄ° KESÄ°NTÄ°

IMF'nin talepleri sonrasÄ±nda Maliye BakanÄ± Lamiya ez-Zeribi'nin, dinarda dalgalÄ± kura geÃ§ileceÄŸi demecini, merkez bankasÄ±ndan bu sÃ¼recin "azar azar" olacaÄŸÄ± aÃ§Ä±klamasÄ± takip etti. Piyasalar, ekonominin dÃ¼menindeki isimlerden gelen Ã§aÄŸrÄ±lara tepki gÃ¶sterdi. DÃ¶viz sepeti Tunus dinarÄ± karÅŸÄ±sÄ±nda tarihi rekorunu gÃ¶rerek, avro 2,7 dinara, dolar ise 2,5'e kadar yÃ¼kseldi.

IMF'nin diÄŸer bir talebi de bÃ¼tÃ§enin Ã¼zerindeki kamu maaÅŸÄ± yÃ¼kÃ¼nÃ¼n hafifletilmesi. IMF heyeti son ziyaretinde "gayri safi yurt iÃ§i hasÄ±la (GSYÄ°H) kamu maaÅŸÄ± gideri oranÄ±nÄ±n, dÃ¼nyada en yÃ¼ksek Ã¼lkeler arasÄ±nda yer aldÄ±ÄŸÄ± ve kamu borcunun 2016 yÄ±lÄ± sonunda GSYÄ°H'nin yÃ¼zde atmÄ±ÅŸ Ã¼Ã§Ã¼ne kadar yÃ¼kseldiÄŸine" iÅŸaret etmiÅŸti. IMF, Tunus'tan bÃ¼tÃ§enin sÄ±rtÄ±ndaki kamu maaÅŸÄ± yÃ¼kÃ¼nÃ¼ hafifletmesini kredi ÅŸartÄ± olarak yineledi.

"IMF'NÄ°N TALEPLERÄ° FAKÄ°RLÄ°K ORANINI YÃœKSELTECEK"

Tunuslu Stratejik YatÄ±rÄ±m DanÄ±ÅŸmanÄ±Â Muhammed SadÄ±k Cebnun yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Ã¼lkede Ã¼retimin durma noktasÄ±na geldiÄŸini ve 2017'nin ilk ayÄ±nda da ithalat nedeniyle cari aÃ§Ä±ÄŸÄ±n geÃ§en yÄ±la gÃ¶re yÃ¼zde 57 oranÄ±nda arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

IMF'nin taleplerine deÄŸinen Cebnun, "IMF'nin taleplerinin uygulanmasÄ±yla birlikte yÃ¼ksek enflasyon oluÅŸacak. Beraberinde Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±n iÅŸten Ã§Ä±karÄ±lmasÄ±, alÄ±m gÃ¼cÃ¼nÃ¼n azalmasÄ± ve piyasada aranan mallarÄ±n bulunamamasÄ±, TunuslularÄ±n yaÅŸam standartlarÄ±nda dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸe yol aÃ§acak. Fakirlik oranlarÄ± yÃ¼kselecek. Bu da sonunda toplumsal tepkilerin artmasÄ±na neden olacak." ifadelerini kullandÄ±.

Ä°ÅžSÄ°ZLÄ°KLE MÃœCADELE

Tunus'ta, Habib es-SÄ±yd hÃ¼kÃ¼metinin ardÄ±ndan cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan yÃ¼rÃ¼tÃ¼len yeni hÃ¼kÃ¼met kurma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sonucunda 14 Temmuzâ€™da 9 siyasi parti ve 3 STKâ€™dan oluÅŸan katÄ±lÄ±mcÄ± gruplar tarafÄ±ndanÂ Kartaca BelgesiÂ adÄ± verilen bir belge imzalanmÄ±ÅŸtÄ±.

Kartaca Belgesi Ã§erÃ§evesinde kurulan Ulusal Birlik HÃ¼kÃ¼meti, Ã¶ncelikleri arasÄ±nda gÃ¼venlik ve sosyal politikalarÄ±n yanÄ± sÄ±ra ekonomik kalkÄ±nma vaadinde bulunmuÅŸtu.

Kartaca AnlaÅŸmasÄ±yla gÃ¶reve gelen Yusuf Åžahid hÃ¼kÃ¼meti 2016 yÄ±lÄ±nÄ±n ikinci Ã§eyreÄŸinde artan iÅŸsizlik rakamlarÄ± ve istihdam talepleriyle mÃ¼cadele ediyor.

Tunus 2017 BÃ¼tÃ§esi onaylanmasÄ±na iliÅŸkin Parlamento oturumunda konuÅŸan Åžahid, "Bizim tercihimiz budur, bu zor bir tercihtir, acÄ±dÄ±r ancak cesur bir tercihtir." ifadelerini kullanarak aÄŸÄ±r ekonomik kararlarÄ±n ilk iÅŸaretini vermiÅŸti. Åžahid, 18 KasÄ±mâ€™daki bÃ¼tÃ§e oturumunda eleÅŸtirilere NazÄ±m Hikmet'in "Ben yanmasam, sen yanmasan, biz yanmasak, nasÄ±l Ã§Ä±kar karanlÄ±klar aydÄ±nlÄ±ÄŸa." dizeleriyle cevap vermiÅŸti.



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