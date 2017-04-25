Tunus IMF'nin 'zor' taleplerini tartÄ±ÅŸÄ±yor

Tunus,Â UluslararasÄ± Para Fonu'nun (IMF)Â Â 2,3 milyar dolarlÄ±k kredi anlaÅŸmasÄ± Ã§erÃ§evesinde talep ettiÄŸi,Â yerel para birimi dinarda devalÃ¼asyon, bÃ¼tÃ§enin sÄ±rtÄ±ndaki kamu maaÅŸÄ± yÃ¼kÃ¼nÃ¼n hafifletilmesi ve kamu kurumlarÄ±nÄ±n Ã¶zelleÅŸtirilmesi gibi kemer sÄ±kma taleplerini tartÄ±ÅŸÄ±yor.
Arap BaharÄ±Â sÃ¼recinin fitilini 2011 yÄ±lÄ±nda ateÅŸleyen Tunus, daha demokratik bir yÃ¶netim biÃ§imini elde etmeyi baÅŸardÄ± ancak devrim ekonomik vaatleri yerine getiremedi. Tunus sokaklarÄ±, halen "daha iyi Ã§alÄ±ÅŸma ÅŸartlarÄ±, kalkÄ±nma, istihdam" gibi ekonomik taleplerle birÃ§ok gÃ¶steriye ve greve sahne oluyor.
Ancak IMF heyeti, yerel para birimi dinarda devalÃ¼asyon, devletin sÄ±rtÄ±ndaki kamu maaÅŸÄ± yÃ¼kÃ¼nÃ¼n hafifletilmesi, Ã¶zelleÅŸtirme ve kemer sÄ±kma gibi zor taleplerini Tunus'a iletti.
IMF'nin talepleri sonrasÄ±nda Maliye BakanÄ± Lamiya ez-Zeribi'nin, dinarda dalgalÄ± kura geÃ§ileceÄŸi demecini, merkez bankasÄ±ndan bu sÃ¼recin "azar azar" olacaÄŸÄ± aÃ§Ä±klamasÄ± takip etti. Piyasalar, ekonominin dÃ¼menindeki isimlerden gelen Ã§aÄŸrÄ±lara tepki gÃ¶sterdi. DÃ¶viz sepeti Tunus dinarÄ± karÅŸÄ±sÄ±nda tarihi rekorunu gÃ¶rerek, avro 2,7 dinara, dolar ise 2,5'e kadar yÃ¼kseldi.
IMF'nin diÄŸer bir talebi de bÃ¼tÃ§enin Ã¼zerindeki kamu maaÅŸÄ± yÃ¼kÃ¼nÃ¼n hafifletilmesi. IMF heyeti son ziyaretinde "gayri safi yurt iÃ§i hasÄ±la (GSYÄ°H) kamu maaÅŸÄ± gideri oranÄ±nÄ±n, dÃ¼nyada en yÃ¼ksek Ã¼lkeler arasÄ±nda yer aldÄ±ÄŸÄ± ve kamu borcunun 2016 yÄ±lÄ± sonunda GSYÄ°H'nin yÃ¼zde atmÄ±ÅŸ Ã¼Ã§Ã¼ne kadar yÃ¼kseldiÄŸine" iÅŸaret etmiÅŸti. IMF, Tunus'tan bÃ¼tÃ§enin sÄ±rtÄ±ndaki kamu maaÅŸÄ± yÃ¼kÃ¼nÃ¼ hafifletmesini kredi ÅŸartÄ± olarak yineledi.
Tunuslu Stratejik YatÄ±rÄ±m DanÄ±ÅŸmanÄ±Â Muhammed SadÄ±k Cebnun yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Ã¼lkede Ã¼retimin durma noktasÄ±na geldiÄŸini ve 2017'nin ilk ayÄ±nda da ithalat nedeniyle cari aÃ§Ä±ÄŸÄ±n geÃ§en yÄ±la gÃ¶re yÃ¼zde 57 oranÄ±nda arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
IMF'nin taleplerine deÄŸinen Cebnun, "IMF'nin taleplerinin uygulanmasÄ±yla birlikte yÃ¼ksek enflasyon oluÅŸacak. Beraberinde Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±n iÅŸten Ã§Ä±karÄ±lmasÄ±, alÄ±m gÃ¼cÃ¼nÃ¼n azalmasÄ± ve piyasada aranan mallarÄ±n bulunamamasÄ±, TunuslularÄ±n yaÅŸam standartlarÄ±nda dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸe yol aÃ§acak. Fakirlik oranlarÄ± yÃ¼kselecek. Bu da sonunda toplumsal tepkilerin artmasÄ±na neden olacak." ifadelerini kullandÄ±.
Tunus'ta, Habib es-SÄ±yd hÃ¼kÃ¼metinin ardÄ±ndan cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan yÃ¼rÃ¼tÃ¼len yeni hÃ¼kÃ¼met kurma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sonucunda 14 Temmuzâ€™da 9 siyasi parti ve 3 STKâ€™dan oluÅŸan katÄ±lÄ±mcÄ± gruplar tarafÄ±ndanÂ Kartaca BelgesiÂ adÄ± verilen bir belge imzalanmÄ±ÅŸtÄ±.
Kartaca Belgesi Ã§erÃ§evesinde kurulan Ulusal Birlik HÃ¼kÃ¼meti, Ã¶ncelikleri arasÄ±nda gÃ¼venlik ve sosyal politikalarÄ±n yanÄ± sÄ±ra ekonomik kalkÄ±nma vaadinde bulunmuÅŸtu.
Kartaca AnlaÅŸmasÄ±yla gÃ¶reve gelen Yusuf Åžahid hÃ¼kÃ¼meti 2016 yÄ±lÄ±nÄ±n ikinci Ã§eyreÄŸinde artan iÅŸsizlik rakamlarÄ± ve istihdam talepleriyle mÃ¼cadele ediyor.
Tunus 2017 BÃ¼tÃ§esi onaylanmasÄ±na iliÅŸkin Parlamento oturumunda konuÅŸan Åžahid, "Bizim tercihimiz budur, bu zor bir tercihtir, acÄ±dÄ±r ancak cesur bir tercihtir." ifadelerini kullanarak aÄŸÄ±r ekonomik kararlarÄ±n ilk iÅŸaretini vermiÅŸti. Åžahid, 18 KasÄ±mâ€™daki bÃ¼tÃ§e oturumunda eleÅŸtirilere NazÄ±m Hikmet'in "Ben yanmasam, sen yanmasan, biz yanmasak, nasÄ±l Ã§Ä±kar karanlÄ±klar aydÄ±nlÄ±ÄŸa." dizeleriyle cevap vermiÅŸti.
Arap BirliÄŸi, BM'yi, Ä°srail hapishanelerindeki Filistinli tutuklularÄ±n maruz kaldÄ±ÄŸÄ± ihlallerin durdurulmasÄ± iÃ§in acil mÃ¼dahale etmeye Ã§aÄŸÄ±rdÄ±
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Tunus, IMF'nin yerel para birimi dinarda devalÃ¼asyon, bÃ¼tÃ§enin sÄ±rtÄ±ndaki kamu maaÅŸÄ± yÃ¼kÃ¼nÃ¼n hafifletilmesi ve kamu kurumlarÄ±nÄ±n Ã¶zelleÅŸtirilmesi gibi kemer sÄ±kma taleplerini tartÄ±ÅŸÄ±yor
Filistin BaÅŸbakanÄ± Hamdallah, Filistinli tutuklularÄ±n taleplerini yerine getirmesi iÃ§in Alman hÃ¼kÃ¼metinin Ä°srail'e baskÄ± yapmasÄ±nÄ± istedi
Suriye'nin Humus ilinde, rejim kuÅŸatmasÄ±ndaki Vaer semtinden ayrÄ±lmak zorunda kalan 360 aileyi taÅŸÄ±yan 6. tahliye konvoyu, Cerablus'taki ZoÄŸara SÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± KampÄ±'na ulaÅŸtÄ±
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Filistin direniÅŸ gruplarÄ±, Ä°srail cezaevlerindeki Filistinli mahkumlarla dayanÄ±ÅŸma amacÄ±yla perÅŸembe gÃ¼nÃ¼ iÃ§in genel grev Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±
Deniz HayatÄ± MÃ¼zesi MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Yunus, "LÃ¼bnanlÄ± balÄ±kÃ§Ä±lardan satÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± ve kendi gezilerinden topladÄ±ÄŸÄ± deniz canlÄ±larÄ± ve yabani hayvanlarÄ± mumyalayan eÅŸim Cemal, OrtadoÄŸu'da tÃ¼rÃ¼nÃ¼n ilk Ã¶rneÄŸi olan ve uzun yÄ±llar hayalini kurduÄŸu bu mÃ¼zeyi aÃ§mayÄ± baÅŸardÄ±" dedi
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, AKPM'nin bu haksÄ±z, siyasi ve yanlÄ± kararÄ±na raÄŸmen, TÃ¼rkiye'nin demokratik standartlara, insan haklarÄ±na ve bu alandaki uluslararasÄ± yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼klerine baÄŸlÄ±lÄ±ÄŸÄ±ndan Ã¶dÃ¼n vermeden, vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n hak ve Ã¶zgÃ¼rlÃ¼klerini geliÅŸtirme konusundaki kararlÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼receÄŸini vurguladÄ±.
Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Netanyahu, Alman DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Gabriel'in Ä°srailli insan haklarÄ± Ã¶rgÃ¼tlerine yapacaÄŸÄ± ziyareti iptal etmemesi halinde kendisi ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmeyeceÄŸini sÃ¶yledi
Calais kentinde Eritreli ve EtiyopyalÄ± sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar arasÄ±nda Ã§Ä±kan kavgada 11 kiÅŸi yaralandÄ±
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3 RohingyalÄ± genÃ§ Arakanâ€™dan Ã§Ä±kÄ±ÅŸlarÄ± esnasÄ±nda tutuklandÄ±
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