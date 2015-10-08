19:10, 25 Nisan 2017 Salı

İstihbaratçı şüphelilerin müşterek planı: Dink cinayeti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Hrant Dink cinayeti soruşturması kapsamında, aralarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ve eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler ve jandarma görevlilerinin de bulunduğu 51 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede, "Coşgun İğci'den, Yasin Hayal'in Dink'i öldürmeyi planladığı bilgisini alan Trabzon Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlilerinin, kontak kurdukları İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlisi şüphelilerle, cinayetin planlanması ve icrası noktasında müşterek hareket ettikleri" belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Gökalp Kökçü'nün hazırladığı iddianamede, Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürüldüğü 19 Ocak 2007 tarihinde, şüphelilerin görevlerinin ne olduğu belirtildi.

İĞCİ VASITASIYLA ULAŞILAN "HAYAL'İN DİNK'İ ÖLDÜRECEĞİ" BİLGİSİ

"Hrant Dink cinayetinin planlanması ve gerçekleştirilmesi aşamalarında aktif rol oynayan Trabzon ve İstanbul Jandarma İstihbarat görevlilerinin üzerinde üst amir olarak Hamza Celepoğlu bulunmaktadır.” denilen iddianamede, şüpheli Metin Yıldız’ın da Dink cinayetinin planlandığı ve sonucunda icra edildiği tarihlerde, Trabzon Jandarma İstihbarat Şube Müdürü olarak görev yaptığı kaydedildi.

Trabzon Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlileri olan şüpheliler Okan Şimşek ve Veysel Şahin'in, "Hrant Dink'in Yasin Hayal tarafından öldürüleceğinin planlandığı" bilgisine haber elemanı olan Yasin Hayal’in akrabası Coşgun İğci vasıtasıyla 2006 yılı Temmuz ayında ulaştığı bilgisi verilen iddianamede, "Trabzon Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlilerince, İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlisi şüphelilerle bu noktada kontak kurularak, cinayetin planlanması ve icrası noktasında müşterek hareket etmişlerdir." denildi.

SAMAST'IN TELEFONUNDA "KOMUTAN" DİYE KAYITLI

Trabzon Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü haber elemanı olan Coşgun İğci’nin, silah ve para arayışı içine girerek, Hrant Dink cinayetini planlayan akrabası Yasin Hayal’in faaliyetlerini, irtibatlı olduğu Trabzon Jandarma İstihbarat Müdürlüğü görevlileri Veysel Şahin, Okan Şimşek ve Volkan Şahin'e bildirdiği, bu bilginin Trabzon Jandarma İstihbarat Şube Müdürü Yüzbaşı Metin Yıldız ile paylaşıldığı anlatılan iddianamede, şu bilgiler yer aldı:

Trabzon Jandarma görevlisi Ünsal Gürel ile Resul Kütükoğlu'nun, 15 Kasım 2006 tarihinde cinayetin tetikçisi Ogün Samast ile telefon irtibatlarının bulunduğu tespit edilmiştir. Trabzon Jandarma Komutanlığında görevli Ahmet Faruk Aydoğdu'nun kullanımındaki telefon numarasının Ogün Samast’ın telefon rehberinde 'komutan' olarak kayıtlı olduğu, bu görevlilerin Samast ile 15 Kasım 2006 tarihinde gece saat 00.04'de Karadeniz Teknik Üniversitesi çevresinde buluşma gerçekleştirdikleri, HTS kayıtları ile tespit edilmiştir."

2013'TEKİ İHBAR DEĞERLENDİRİLMEMİŞ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğüne Galip Taşkın isimli bir şahıs tarafından, 14 Ocak 2013 tarihinde e-postayla ihbar gönderildiği, ihbar dilekçesinin soruşturma dosyasına gereği için gönderilmediği ve hiçbir işlem yapılmadan bekletildiğinin kolluk görevlilerince tespit edildiği anlatılan iddianamede, tanık Galip Taşkın'ın SEGBİS aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 2 Ağustos 2016'da ifadesinin alındığı ve ifadesinde 14 Ocak 2013 tarihli İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Elektronik Şube Müdürlüğüne e-posta ihbar hattına gönderdiği ihbar metni içeriğini tekrarladığı hatırlatıldı.

DİNK'İN KONUTU VE İŞ YERİNDEKİ KEŞİF

Hrant Dink'in konutu ve iş yeri çevresinde yapılan keşif faaliyetinin ise soruşturmanın ileri evresinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan HTS, baz ve sinyal bilgilerine ilişkin Telekomünikasyon İletişim Başkanlığından, mahkeme kararına istinaden elde edilen verilerin uzun süren analizi sonucu tespit edilebildiği aktarılan iddianamede, "Hrant Dink cinayetinde kamu görevlilerinin sorumluluğu ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen iddianame ile açılan kamu davası, halen İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinin 2016/32 esas sayısı ile derdest olup, bu davanın sanıklarından Engin Dinç ile şüpheli Metin Yıldız’ın Hrant Dink cinayetinin işlendiği 19 Ocak 2007 tarihinde saat 11.44 (307 saniye) ve saat 11.51'de (219 saniye) iki adet telefon irtibatı bulunmaktadır. Şüpheliler Metin Yıldız, Gazi Günay, Ali Öz, Veysel Şahin, Okan Şimşek ve Ergün Yorulmaz'ın Hrant Dink cinayeti ile ilgili bütün detay bilgilere cinayet öncesi vakıf oldukları anlaşılmaktadır." ifadesi yer buldu.