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04:28, 26 Nisan 2017 Ã‡arÅŸamba
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GÃ¼ncelleme: 03:30, 26 Nisan 2017 Ã‡arÅŸamba

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'SÄ±tma dÃ¼nya genelinde 429 bin can aldÄ±'
'SÄ±tma dÃ¼nya genelinde 429 bin can aldÄ±'

SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± DÃ¼nya SaÄŸlÄ±k Ã–rgÃ¼tÃ¼ verilerine gÃ¶re, dÃ¼nya genelinde 212 milyon kiÅŸi sÄ±tma hastalÄ±ÄŸÄ±na yakalanÄ±rken, bu kiÅŸilerden 429 bini hayatÄ±nÄ± hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± DÃ¼nya SaÄŸlÄ±k Ã–rgÃ¼tÃ¼Â (DSÃ–) verileri, dÃ¼nya genelinde 212 milyon kiÅŸininÂ sÄ±tma hastalÄ±ÄŸÄ±na yakalandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bu kiÅŸilerden 429 bininin ise hastalÄ±k nedeniyle hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini ortaya Ã§Ä±kardÄ±.

YaygÄ±n olarak Afrika kÄ±tasÄ±ndaki 91 Ã¼lkede gÃ¶rÃ¼len, bir enfeksiyon hastalÄ±ÄŸÄ± olan sÄ±tma hakkÄ±nda farkÄ±ndalÄ±k oluÅŸturmak iÃ§in 2007 yÄ±lÄ±nda DÃ¼nya SaÄŸlÄ±k Asamblesine Ã¼ye devletlerce 25 Nisan, "DÃ¼nya SÄ±tma GÃ¼nÃ¼" olarak belirlendi.

SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± DSÃ– verilerinden derlenen bilgiye gÃ¶re, 2015 yÄ±lÄ±nda yÃ¼zde 90'Ä± Afrika bÃ¶lgesi Ã¼lkelerinde olmak Ã¼zere, dÃ¼nya genelinde 212 milyon kiÅŸi sÄ±tma hastalÄ±ÄŸÄ±na yakalanÄ±yor ve bu kiÅŸilerden 429 bini hayatÄ±nÄ± kaybediyor.

SÄ±tma dÃ¼nyada Ã¶nemli bir halk saÄŸlÄ±ÄŸÄ± sorunu olmaya devam etse de DSÃ– Avrupa BÃ¶lge Ofisine baÄŸlÄ± Ã¼lkelerde, 2000'li yÄ±llarÄ±n baÅŸÄ±ndan itibaren vaka sayÄ±larÄ±nda ciddi dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸler izlenmeye baÅŸladÄ±.

SITMA TÃœRKÄ°YE'DE GERÄ°LEDÄ°

2005 yÄ±lÄ±nda DSÃ– Avrupa BÃ¶lge Ofisi'nin Ã¶nderliÄŸinde Ã¼ye devlet temsilcilerinin katÄ±lÄ±mÄ±yla, "Avrupa BÃ¶lgesinde SÄ±tma KontrolÃ¼nden Eliminasyona GeÃ§iÅŸ" baÅŸlÄ±klÄ± TaÅŸkent Deklarasyonu hazÄ±rlandÄ±.

DSÃ– Avrupa BÃ¶lgesinde 2010'da 179 sÄ±tma vakasÄ± bildirilmesine raÄŸmen, 2014'te yerli bulaÅŸ vakalarÄ± sadece Tacikistan'da gÃ¶rÃ¼lÃ¼rken, 2015 yÄ±lÄ±nda ise DSÃ– Avrupa BÃ¶lgesinde yer alan TÃ¼rkiye dahil hiÃ§bir Ã¼lkeden yerli sÄ±tma vakasÄ± bildirimi yapÄ±lmadÄ±.

BakanlÄ±k verilerine gÃ¶re, sÄ±tma TÃ¼rkiye'de geÃ§miÅŸte yaygÄ±n gÃ¶rÃ¼len bir hastalÄ±k iken yÃ¼rÃ¼tÃ¼len Ã§alÄ±ÅŸmalar neticesinde, 2000 yÄ±lÄ±nda gÃ¶rÃ¼len yerli sÄ±tma vakasÄ± 11 bin 378'den, 2005'te 2 bin 36'ya geriledi.

"SITMA ELÄ°MÄ°NASYON PROGRAMI" ETKÄ°LÄ° OLDU

TÃ¼rkiye'de, "SÄ±tma Eliminasyon ProgramÄ±"nÄ±n hayata geÃ§irilmesiyle yerli sÄ±tma bulaÅŸma vakalarÄ± sona erdi, vakalarÄ±n sadece yurt dÄ±ÅŸÄ± kaynaklÄ± olduÄŸu tespit edildi.

Yurt dÄ±ÅŸÄ± kaynaklÄ± vakalarÄ±n gÃ¶rÃ¼lme nedenleri arasÄ±nda, TÃ¼rkiye'de sÄ±tma etkinini nakleden anofel tÃ¼rÃ¼ sivrisineklerin bulunmasÄ±, iklim ve Ã§evresel faktÃ¶rler, bÃ¼yÃ¼k nÃ¼fus hareketleri, sÄ±tmanÄ±n endemik olduÄŸu Ã¼lkelere seyahat edenlerin sayÄ±sÄ±nÄ±n ve ticaret iliÅŸkilerinin artmasÄ± yer alÄ±yor.

Ã–te yandan, DSÃ– Avrupa BÃ¶lgesi'nde sÄ±tma bulaÅŸÄ±nÄ±n yeniden baÅŸlamasÄ±nÄ±n Ã¶nlenmesini hedefleyen "AÅŸkabat Bildirgesi" ise SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Recep AkdaÄŸ tarafÄ±ndan 18 Nisan 2017'de imzalandÄ±.



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