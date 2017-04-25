'SÄ±tma dÃ¼nya genelinde 429 bin can aldÄ±'

SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± DÃ¼nya SaÄŸlÄ±k Ã–rgÃ¼tÃ¼Â (DSÃ–) verileri, dÃ¼nya genelinde 212 milyon kiÅŸininÂ sÄ±tma hastalÄ±ÄŸÄ±na yakalandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bu kiÅŸilerden 429 bininin ise hastalÄ±k nedeniyle hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini ortaya Ã§Ä±kardÄ±.
YaygÄ±n olarak Afrika kÄ±tasÄ±ndaki 91 Ã¼lkede gÃ¶rÃ¼len, bir enfeksiyon hastalÄ±ÄŸÄ± olan sÄ±tma hakkÄ±nda farkÄ±ndalÄ±k oluÅŸturmak iÃ§in 2007 yÄ±lÄ±nda DÃ¼nya SaÄŸlÄ±k Asamblesine Ã¼ye devletlerce 25 Nisan, "DÃ¼nya SÄ±tma GÃ¼nÃ¼" olarak belirlendi.
SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± DSÃ– verilerinden derlenen bilgiye gÃ¶re, 2015 yÄ±lÄ±nda yÃ¼zde 90'Ä± Afrika bÃ¶lgesi Ã¼lkelerinde olmak Ã¼zere, dÃ¼nya genelinde 212 milyon kiÅŸi sÄ±tma hastalÄ±ÄŸÄ±na yakalanÄ±yor ve bu kiÅŸilerden 429 bini hayatÄ±nÄ± kaybediyor.
SÄ±tma dÃ¼nyada Ã¶nemli bir halk saÄŸlÄ±ÄŸÄ± sorunu olmaya devam etse de DSÃ– Avrupa BÃ¶lge Ofisine baÄŸlÄ± Ã¼lkelerde, 2000'li yÄ±llarÄ±n baÅŸÄ±ndan itibaren vaka sayÄ±larÄ±nda ciddi dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸler izlenmeye baÅŸladÄ±.
2005 yÄ±lÄ±nda DSÃ– Avrupa BÃ¶lge Ofisi'nin Ã¶nderliÄŸinde Ã¼ye devlet temsilcilerinin katÄ±lÄ±mÄ±yla, "Avrupa BÃ¶lgesinde SÄ±tma KontrolÃ¼nden Eliminasyona GeÃ§iÅŸ" baÅŸlÄ±klÄ± TaÅŸkent Deklarasyonu hazÄ±rlandÄ±.
DSÃ– Avrupa BÃ¶lgesinde 2010'da 179 sÄ±tma vakasÄ± bildirilmesine raÄŸmen, 2014'te yerli bulaÅŸ vakalarÄ± sadece Tacikistan'da gÃ¶rÃ¼lÃ¼rken, 2015 yÄ±lÄ±nda ise DSÃ– Avrupa BÃ¶lgesinde yer alan TÃ¼rkiye dahil hiÃ§bir Ã¼lkeden yerli sÄ±tma vakasÄ± bildirimi yapÄ±lmadÄ±.
BakanlÄ±k verilerine gÃ¶re, sÄ±tma TÃ¼rkiye'de geÃ§miÅŸte yaygÄ±n gÃ¶rÃ¼len bir hastalÄ±k iken yÃ¼rÃ¼tÃ¼len Ã§alÄ±ÅŸmalar neticesinde, 2000 yÄ±lÄ±nda gÃ¶rÃ¼len yerli sÄ±tma vakasÄ± 11 bin 378'den, 2005'te 2 bin 36'ya geriledi.
TÃ¼rkiye'de, "SÄ±tma Eliminasyon ProgramÄ±"nÄ±n hayata geÃ§irilmesiyle yerli sÄ±tma bulaÅŸma vakalarÄ± sona erdi, vakalarÄ±n sadece yurt dÄ±ÅŸÄ± kaynaklÄ± olduÄŸu tespit edildi.
Yurt dÄ±ÅŸÄ± kaynaklÄ± vakalarÄ±n gÃ¶rÃ¼lme nedenleri arasÄ±nda, TÃ¼rkiye'de sÄ±tma etkinini nakleden anofel tÃ¼rÃ¼ sivrisineklerin bulunmasÄ±, iklim ve Ã§evresel faktÃ¶rler, bÃ¼yÃ¼k nÃ¼fus hareketleri, sÄ±tmanÄ±n endemik olduÄŸu Ã¼lkelere seyahat edenlerin sayÄ±sÄ±nÄ±n ve ticaret iliÅŸkilerinin artmasÄ± yer alÄ±yor.
Ã–te yandan, DSÃ– Avrupa BÃ¶lgesi'nde sÄ±tma bulaÅŸÄ±nÄ±n yeniden baÅŸlamasÄ±nÄ±n Ã¶nlenmesini hedefleyen "AÅŸkabat Bildirgesi" ise SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Recep AkdaÄŸ tarafÄ±ndan 18 Nisan 2017'de imzalandÄ±.
SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± DÃ¼nya SaÄŸlÄ±k Ã–rgÃ¼tÃ¼ verilerine gÃ¶re, dÃ¼nya genelinde 212 milyon kiÅŸi sÄ±tma hastalÄ±ÄŸÄ±na yakalanÄ±rken, bu kiÅŸilerden 429 bini hayatÄ±nÄ± hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±
Ã‡ocuk baÅŸarÄ±lÄ± olamadÄ±ÄŸÄ±nda hemen bir kiÅŸilik Ã¶zelliÄŸi iliÅŸtirilir; tembellik. HÃ¢lbuki sorun, etkili Ã§alÄ±ÅŸma tekniklerini bilmemektendir.
Adana'da aynÄ± aileden Ã¼Ã§ kiÅŸinin domates konservesi yedikten sonra hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi iddialarÄ± Ã¼zerine uzmanlar ev yapÄ±mÄ± sebze konservelerinin saÄŸlÄ±k aÃ§Ä±sÄ±ndan tehlikeli olabileceÄŸine dikkati Ã§ekti
SaldÄ±rganlÄ±k ve Ã§ekingenlik dÄ±ÅŸÄ±nda insanÄ± iletiÅŸimde saÄŸlÄ±klÄ± kÄ±lacak Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ yol vardÄ±r ki bu da atÄ±lganlÄ±ktÄ±r.
Ã‡ocuÄŸun sorumluluÄŸu Ã¶ÄŸrenmeye baÅŸlayacaÄŸÄ± yaÅŸlar Ã§ok kÃ¼Ã§Ã¼k yaÅŸlardÄ±r.
Uzun sÃ¼reli gÃ¶z seÄŸirmesi ÅŸikayetinin altÄ±nda daha ciddi nedenler, gÃ¶z ya da sinir sistemine baÄŸlÄ± hastalÄ±klar yatÄ±yor olabilir
Ã‡ocuk yemeyi Ã¶ÄŸrenir yeter ki baskÄ±cÄ±, Ä±srarcÄ±, kontrolcÃ¼ bir Ã§atÄ±ÅŸma iÃ§ine girilmesin.
Kanser hastalarÄ±nÄ±n tÄ±bbi tedaviden en iyi faydayÄ± elde etmelerinde ve hastalÄ±k sÃ¼recinde yaÅŸanan psikososyal sorunlarÄ± en aza indirmelerinde sosyal desteÄŸin Ã¶nemli bir role sahip olduÄŸu belirtildi
Televizyon, gÃ¼nlÃ¼k yaÅŸantÄ±mÄ±zda en Ã§ok kullandÄ±ÄŸÄ±mÄ±z, yaygÄ±n etkisi Ã§ok fazla olan bir iletiÅŸim aracÄ±.
YapÄ±lan araÅŸtÄ±rmalarda sÄ±nav heyecanÄ± ve kaygÄ±sÄ±nÄ±n yÃ¼zde 30 oranÄ±nda baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±ÄŸa sebep olduÄŸu tespit edilmiÅŸtir.
KBB ve BaÅŸ Boyun Cerrahisi UzmanÄ± Ulusoy, "Polen alerjisi olan Ã§ocuklarda, burun ve geniz tÄ±kanÄ±klÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± Ã¶staki tÃ¼pÃ¼ de tÄ±kanarak, kulakta sÄ±vÄ± birikimlerine ve nihayetinde iÅŸitme kayÄ±plarÄ±na neden olabilir. Bu biriken sÄ±vÄ±, yapÄ±ÅŸkan kÄ±vamÄ±nda olup, orta kulakta Ã§Ã¶kme sonucunda ileride kulak zarÄ±nda delinme ve kalÄ±cÄ± iÅŸitme kayÄ±plarÄ± yapabiliyor" dedi
TÃ¼rk BÃ¶brek VakfÄ± BaÅŸkanÄ± Erk, gÃ¼nlÃ¼k 50 gram ÅŸeker tÃ¼ketiminin yeterli olduÄŸunu, ancak TÃ¼rkiye'de bu miktarÄ±n ortalama 150 gramÄ± bulduÄŸunu ifade ederek, "120 grama dÃ¼ÅŸÃ¼rebilirsek Ã§ok iyi olacak" dedi
Ã‡ocuklara yaklaÅŸÄ±mlarÄ±mÄ±z gÃ¶nÃ¼llerinde gÃ¼zel izler bÄ±rakacak ÅŸekillerde olmalÄ±.
Kentlerde ÅŸizofreni hastalÄ±ÄŸÄ± sÄ±klÄ±ÄŸÄ±nÄ±n kÄ±rsal alana gÃ¶re daha fazla olduÄŸu belirtildi
Ã‡ocuklarÄ±mÄ±za vermemiz gereken temel kavramlar neler olmalÄ±? SaÄŸlÄ±klÄ± bireyler, gÃ¼zel nesiller yetiÅŸtirebilmemiz iÃ§in Ã¶nemli bir Ã§aba, ebeveyn ve eÄŸitimciler iÃ§in kaÃ§Ä±nÄ±lmazdÄ±r.
Anne ve kÃ¼Ã§Ã¼k bebek arasÄ±ndaki baÄŸÄ± ve duygularÄ±n karÅŸÄ± tarafta yarattÄ±ÄŸÄ± etkiyi anlamak iÃ§in yapÄ±lan deney izleyenleri ÅŸaÅŸÄ±rtÄ±yor.