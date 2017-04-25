GÃ¼ncelleme: 02:24, 26 Nisan 2017 Ã‡arÅŸamba

TÃ¼rkiye'den Somali'ye insani yardÄ±m ataÄŸÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Somali 2011'deki bÃ¼yÃ¼k kuraklÄ±ÄŸÄ±n ardÄ±ndan yenidenÂ aÃ§lÄ±k krizinin penÃ§esinde.

YaklaÅŸÄ±k 12 milyonluk nÃ¼fusunun neredeyse 6 milyonu kuraklÄ±ÄŸÄ±n etkisi altÄ±nda olan Somali'de halk hayatta kalabilmek iÃ§in uluslararasÄ± toplumdan gelecek yardÄ±mÄ± bekliyor.

TÃ¼rk KÄ±zÄ±layÄ±, TÃ¼rkiye Diyanet VakfÄ± (TDV) ve Ä°nsan Hak ve HÃ¼rriyetleri (Ä°HH) Ä°nsani YardÄ±m VakfÄ± yetkililerinden aldÄ±ÄŸÄ± bilgiye gÃ¶re, Somali'deki kuraklÄ±k ve kÄ±tlÄ±kla mÃ¼cadele Ã§erÃ§evesinde TÃ¼rk yardÄ±m kuruluÅŸlarÄ± Ã¶nemli giriÅŸimlerde bulunuluyor.

TÃ¼rk KÄ±zÄ±layÄ±, Ã¼lkede, 11 AÄŸustos 2011'de insani yardÄ±m operasyonuna baÅŸlayarak hava ve deniz yoluyla bÃ¶lgeye toplamda 20 sevkiyat dÃ¼zenledi. 70 bin ton insani yardÄ±m malzemesini Somali'ye sevk eden TÃ¼rk KÄ±zÄ±layÄ±, 30 bin kiÅŸilik sÄ±ÄŸÄ±nma kampÄ± kurdu.

TÃœRK KIZILAYININ YARDIMLARI HIZ KESMÄ°YOR

Somali halkÄ±nÄ±n gÄ±da ihtiyacÄ±nÄ± da karÅŸÄ±layan TÃ¼rk KÄ±zÄ±layÄ±, mobil fÄ±rÄ±nda yaklaÅŸÄ±k 13 milyon ekmek Ã¼retti ve daÄŸÄ±ttÄ±. AyrÄ±ca mobil mutfakta yaklaÅŸÄ±k 14 milyon kap yemek hazÄ±rlayan KÄ±zÄ±lay, mart ayÄ±nda ise uÃ§akla 1 ton bebek mamasÄ± ve mutfak setini bÃ¶lgeye ulaÅŸtÄ±rdÄ±.

TÃ¼rk KÄ±zÄ±layÄ±, Katar KÄ±zÄ±layÄ± ile iÅŸ birliÄŸi halinde bÃ¶lgedeki yol ve Ã§evre temizliÄŸi iÅŸlerini de Ã¼stleniyor.

Kentsel dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m ve belediyecilik projesi kapsamÄ±nda 62 dÃ¶nÃ¼m arazi Ã¼zerine fen iÅŸleri kampÃ¼sÃ¼ kuran TÃ¼rk KÄ±zÄ±layÄ±, bÃ¶lgede saÄŸlÄ±k meslek yÃ¼ksekokulu da inÅŸa etti. TÃ¼rk KÄ±zÄ±layÄ±, TÃ¼rkiye'den satÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± 17 iÅŸ makinasÄ±, 40 araÃ§ ve 134 kalem garaj ekipmanÄ±yla Ã¼lkede inÅŸa edilen beton santrali, parke taÅŸÄ± ve bordÃ¼r Ã¼retim tesisiyle Somali'deki kentsel dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼me katkÄ± verdi.

Somali'ye ÅŸu ana kadar yaklaÅŸÄ±k 180 milyon liralÄ±k kaynak aktaran TÃ¼rk KÄ±zÄ±layÄ±, bÃ¶lgeye gemiyle un, ÅŸeker, ilaÃ§ ve hijyen malzemesinden oluÅŸan 12 bin ton insani yardÄ±m malzemesi sevk etmeyi planlÄ±yor.

TDV'DEN "BÄ°R DAMLA HAYAT" SU KUYULARI PROJESÄ°

TDV de Somali'nin de aralarÄ±nda bulunduÄŸu Kenya, Etiyopya ve GÃ¼ney Sudan gibi Ã¼lkelerde yaÅŸanan kuraklÄ±k nedeniyle 18 bin aileye gÄ±da yardÄ±mÄ± ulaÅŸtÄ±rmaya baÅŸladÄ±. TDV, 2 milyon 544 bin lira tutarÄ±ndaki 18 bin gÄ±da kolisini bu ay sonuna kadar ihtiyaÃ§ sahiplerine iletecek.

Diyanet VakfÄ±, Somaliland'daki Shirwac, Arra'ad ve Togdheer bÃ¶lgelerinde ise toplamda bin 500 gÄ±da kolisinin daÄŸÄ±tÄ±mÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdi.

KuraklÄ±ÄŸÄ±n penÃ§esinde kavrulan Somali'de 3 bÃ¼yÃ¼k su kuyusu aÃ§an TDV, Ã¼lkede ayrÄ±ca BenadÄ±r, Galmudug ve Awdal'da 30 ton kapasiteli su kuyusu aÃ§ma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.

VakÄ±f, 10 ton su kapasitesine sahip bu kuyularÄ±n ortalama 20-25 yÄ±l boyunca bÃ¶lge halkÄ±nÄ±n temiz iÃ§me suyu sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ±nÄ± gidereceÄŸini belirtiyor.

Ä°HH'DAN "DOÄžU AFRÄ°KA ACÄ°L YARDIM PROJESÄ°"

Ä°HH, aylardÄ±r yaÄŸmurun yaÄŸmadÄ±ÄŸÄ±, kuyularÄ±n kuruduÄŸu ve halkÄ±n susuzluk Ã§ektiÄŸi Somali'de acil yardÄ±m projelerine aralÄ±ksÄ±z devam ediyor. Ä°HH, kuraklÄ±ÄŸa baÄŸlÄ± Ã¶lÃ¼mlerin ve gÃ¶Ã§lerin yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± Somali'yle ilgili, "DoÄŸu Afrika Acil YardÄ±m Projesi" Ã§erÃ§evesinde rapor hazÄ±rlayÄ±p kamuoyuyla paylaÅŸtÄ±.

ArdÄ±ndan hayÄ±rseverlerin desteÄŸiyle Somali halkÄ±na gÄ±da ve su yardÄ±mlarÄ±nÄ± ulaÅŸtÄ±ran Ä°HH, bÃ¶lgedeki su sorununa kalÄ±cÄ± bir Ã§Ã¶zÃ¼m saÄŸlamak iÃ§in bir dizi projeyi de hayata geÃ§iriyor.

Ä°HH, tankerlerle 500 bin litre temiz su daÄŸÄ±tarak 150 bin Somalilinin su ihtiyacÄ±nÄ± karÅŸÄ±ladÄ±.

AyrÄ±ca 5 bin gÄ±da paketini 40 bine yakÄ±n maÄŸdur ve mazluma gÃ¶tÃ¼ren kuruluÅŸ, Ä°slam KalkÄ±nma BankasÄ± ile baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± "Derin Su KuyularÄ± Projesi"yle de 31 yeni su kuyusunu Somali halkÄ±nÄ±n hizmetine sundu.