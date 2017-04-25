TÃ¼rkiye'den Somali'ye insani yardÄ±m ataÄŸÄ±

Somali 2011'deki bÃ¼yÃ¼k kuraklÄ±ÄŸÄ±n ardÄ±ndan yenidenÂ aÃ§lÄ±k krizinin penÃ§esinde.
YaklaÅŸÄ±k 12 milyonluk nÃ¼fusunun neredeyse 6 milyonu kuraklÄ±ÄŸÄ±n etkisi altÄ±nda olan Somali'de halk hayatta kalabilmek iÃ§in uluslararasÄ± toplumdan gelecek yardÄ±mÄ± bekliyor.
TÃ¼rk KÄ±zÄ±layÄ±, TÃ¼rkiye Diyanet VakfÄ± (TDV) ve Ä°nsan Hak ve HÃ¼rriyetleri (Ä°HH) Ä°nsani YardÄ±m VakfÄ± yetkililerinden aldÄ±ÄŸÄ± bilgiye gÃ¶re, Somali'deki kuraklÄ±k ve kÄ±tlÄ±kla mÃ¼cadele Ã§erÃ§evesinde TÃ¼rk yardÄ±m kuruluÅŸlarÄ± Ã¶nemli giriÅŸimlerde bulunuluyor.
TÃ¼rk KÄ±zÄ±layÄ±, Ã¼lkede, 11 AÄŸustos 2011'de insani yardÄ±m operasyonuna baÅŸlayarak hava ve deniz yoluyla bÃ¶lgeye toplamda 20 sevkiyat dÃ¼zenledi. 70 bin ton insani yardÄ±m malzemesini Somali'ye sevk eden TÃ¼rk KÄ±zÄ±layÄ±, 30 bin kiÅŸilik sÄ±ÄŸÄ±nma kampÄ± kurdu.
Somali halkÄ±nÄ±n gÄ±da ihtiyacÄ±nÄ± da karÅŸÄ±layan TÃ¼rk KÄ±zÄ±layÄ±, mobil fÄ±rÄ±nda yaklaÅŸÄ±k 13 milyon ekmek Ã¼retti ve daÄŸÄ±ttÄ±. AyrÄ±ca mobil mutfakta yaklaÅŸÄ±k 14 milyon kap yemek hazÄ±rlayan KÄ±zÄ±lay, mart ayÄ±nda ise uÃ§akla 1 ton bebek mamasÄ± ve mutfak setini bÃ¶lgeye ulaÅŸtÄ±rdÄ±.
TÃ¼rk KÄ±zÄ±layÄ±, Katar KÄ±zÄ±layÄ± ile iÅŸ birliÄŸi halinde bÃ¶lgedeki yol ve Ã§evre temizliÄŸi iÅŸlerini de Ã¼stleniyor.
Kentsel dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m ve belediyecilik projesi kapsamÄ±nda 62 dÃ¶nÃ¼m arazi Ã¼zerine fen iÅŸleri kampÃ¼sÃ¼ kuran TÃ¼rk KÄ±zÄ±layÄ±, bÃ¶lgede saÄŸlÄ±k meslek yÃ¼ksekokulu da inÅŸa etti. TÃ¼rk KÄ±zÄ±layÄ±, TÃ¼rkiye'den satÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± 17 iÅŸ makinasÄ±, 40 araÃ§ ve 134 kalem garaj ekipmanÄ±yla Ã¼lkede inÅŸa edilen beton santrali, parke taÅŸÄ± ve bordÃ¼r Ã¼retim tesisiyle Somali'deki kentsel dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼me katkÄ± verdi.
Somali'ye ÅŸu ana kadar yaklaÅŸÄ±k 180 milyon liralÄ±k kaynak aktaran TÃ¼rk KÄ±zÄ±layÄ±, bÃ¶lgeye gemiyle un, ÅŸeker, ilaÃ§ ve hijyen malzemesinden oluÅŸan 12 bin ton insani yardÄ±m malzemesi sevk etmeyi planlÄ±yor.
TDV de Somali'nin de aralarÄ±nda bulunduÄŸu Kenya, Etiyopya ve GÃ¼ney Sudan gibi Ã¼lkelerde yaÅŸanan kuraklÄ±k nedeniyle 18 bin aileye gÄ±da yardÄ±mÄ± ulaÅŸtÄ±rmaya baÅŸladÄ±. TDV, 2 milyon 544 bin lira tutarÄ±ndaki 18 bin gÄ±da kolisini bu ay sonuna kadar ihtiyaÃ§ sahiplerine iletecek.
Diyanet VakfÄ±, Somaliland'daki Shirwac, Arra'ad ve Togdheer bÃ¶lgelerinde ise toplamda bin 500 gÄ±da kolisinin daÄŸÄ±tÄ±mÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdi.
KuraklÄ±ÄŸÄ±n penÃ§esinde kavrulan Somali'de 3 bÃ¼yÃ¼k su kuyusu aÃ§an TDV, Ã¼lkede ayrÄ±ca BenadÄ±r, Galmudug ve Awdal'da 30 ton kapasiteli su kuyusu aÃ§ma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.
VakÄ±f, 10 ton su kapasitesine sahip bu kuyularÄ±n ortalama 20-25 yÄ±l boyunca bÃ¶lge halkÄ±nÄ±n temiz iÃ§me suyu sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ±nÄ± gidereceÄŸini belirtiyor.
Ä°HH, aylardÄ±r yaÄŸmurun yaÄŸmadÄ±ÄŸÄ±, kuyularÄ±n kuruduÄŸu ve halkÄ±n susuzluk Ã§ektiÄŸi Somali'de acil yardÄ±m projelerine aralÄ±ksÄ±z devam ediyor. Ä°HH, kuraklÄ±ÄŸa baÄŸlÄ± Ã¶lÃ¼mlerin ve gÃ¶Ã§lerin yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± Somali'yle ilgili, "DoÄŸu Afrika Acil YardÄ±m Projesi" Ã§erÃ§evesinde rapor hazÄ±rlayÄ±p kamuoyuyla paylaÅŸtÄ±.
ArdÄ±ndan hayÄ±rseverlerin desteÄŸiyle Somali halkÄ±na gÄ±da ve su yardÄ±mlarÄ±nÄ± ulaÅŸtÄ±ran Ä°HH, bÃ¶lgedeki su sorununa kalÄ±cÄ± bir Ã§Ã¶zÃ¼m saÄŸlamak iÃ§in bir dizi projeyi de hayata geÃ§iriyor.
Ä°HH, tankerlerle 500 bin litre temiz su daÄŸÄ±tarak 150 bin Somalilinin su ihtiyacÄ±nÄ± karÅŸÄ±ladÄ±.
AyrÄ±ca 5 bin gÄ±da paketini 40 bine yakÄ±n maÄŸdur ve mazluma gÃ¶tÃ¼ren kuruluÅŸ, Ä°slam KalkÄ±nma BankasÄ± ile baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± "Derin Su KuyularÄ± Projesi"yle de 31 yeni su kuyusunu Somali halkÄ±nÄ±n hizmetine sundu.
TÃ¼rkiye, ÅŸiddetli kuraklÄ±kla mÃ¼cadele eden Somali'ye Ã§ok sayÄ±da yardÄ±m kuruluÅŸuyla can suyu olmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. TÃ¼rk KÄ±zÄ±layÄ±, TDV ve Ä°HH yardÄ±mlarÄ± Ã¼lkedeki ihtiyaÃ§ sahiplerine ulaÅŸtÄ±rÄ±yor
GÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerince, Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n aranan terÃ¶ristler listesinde "gri kategori"de yer alan "Bedran Gundike Ramo" kod adlÄ± Sait TanÄ±t'Ä±n etkisiz hale getirildiÄŸi bildirildi
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, MHP Genel BaÅŸkanÄ± BahÃ§eli'yi saat 12.00'de Ã‡ankaya KÃ¶ÅŸkÃ¼'nde kabul edecek
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, AKPM'nin 'siyasi denetim' kararÄ±na iliÅŸkin, "Åžu anda TÃ¼rkiye'ye karÅŸÄ± alÄ±nan bu karar tamamen siyasidir. Biz zaten bÃ¶yle bir kararÄ± tanÄ±mÄ±yoruz. Ä°stedikleri kadar bÃ¶yle bir kararÄ± almÄ±ÅŸ olsunlar." dedi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä± BeÅŸtepe Devlet Konukevi'nde kabul etti
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, AKPM'nin 'siyasi denetim' kararÄ±na dair, "TÃ¼rkiye olarak biz bu kararÄ± tamamen siyasi bir karar olarak gÃ¶rÃ¼yoruz. TÃ¼rkiye'nin gerÃ§ekleriyle Ã¶rtÃ¼ÅŸmÃ¼yor." dedi.
FETÃ–'nÃ¼n 15 Temmuz 2016'daki darbe giriÅŸiminin firari ÅŸÃ¼phelilerinden eski Hakim BinbaÅŸÄ± KurtuluÅŸ Kaya'nÄ±n olay gÃ¼nÃ¼ne iliÅŸkin fotoÄŸraflarÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±
TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerince dÃ¼zenlenen hava harekatÄ±nda, Irak'Ä±n kuzeyindeki Sincar DaÄŸÄ± bÃ¶lgesinde 40, Suriye'nin kuzeydoÄŸusundaki KaraÃ§ok'ta da 30 civarÄ±nda PKK mensubu etkisiz hale getirildi
FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda GÃ¶lbaÅŸÄ±'nda bulunan Ã–zel Kuvvetler KomutanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ele geÃ§irme teÅŸebbÃ¼sÃ¼yle ilgili 69 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davaya devam edildi
Hrant Dink'in Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesine iliÅŸkin hazÄ±rlanan 3. iddianamede, Trabzon ve IÌ‡stanbul Jandarma IÌ‡stihbarat goÌˆrevlilerinin cinayetin planlanmasÄ± ve icrasÄ± noktasÄ±nda muÌˆsÌ§terek hareket ettikleri belirtildi
AKPM'de kabul edilen rapor ve karar tasarÄ±sÄ±ndaki maddelerin TÃ¼rkiye'nin aleyhine deÄŸiÅŸtirilmesi yÃ¶nÃ¼nde Ã¶nerge veren isimler olarak PKK ile iliÅŸkisi olduÄŸu bilinen Ã¼yeler Villumsen, Hunko ve Fornarve dikkati Ã§ekti
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± ÅžimÅŸek, "TÃ¼rkiye'nin Almanya'dan ekonomik yardÄ±m istediÄŸi" iddialarÄ±na iliÅŸkin "Bild gazetesinin bugÃ¼n internet sitelerine yansÄ±yan haberi kesinlikle doÄŸru deÄŸildir. BaÄŸlamÄ±ndan Ã§Ä±karÄ±lmÄ±ÅŸ, Ã§arpÄ±tÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r" ifadesini kullandÄ±
TÅžOF BaÅŸkanÄ± ApaydÄ±n, "Yeni mÃ¼hÃ¼rle amacÄ±mÄ±z, sahte ve ikiz plakayla terÃ¶r ve hÄ±rsÄ±zlÄ±k olaylarÄ±na karÄ±ÅŸan plakalarÄ± men etmek." dedi
MHP Genel BaÅŸkanÄ± BahÃ§eli, AKPM'nin 'siyasi denetim' kararÄ±na dair, "TÃ¼rkiyeâ€™yi dÄ±ÅŸlamanÄ±n ve haksÄ±z yere suÃ§lamanÄ±n karÅŸÄ±lÄ±ksÄ±z kalmayacaÄŸÄ± ve Avrupaâ€™ya aÄŸÄ±r bir faturasÄ± olacaÄŸÄ± kuÅŸkusuzdur" dedi
Van'da gerÃ§ekleÅŸtirilen ve TÃ¼rkiye ile Ä°ran arasÄ±ndaki ekonomik iliÅŸkilerin ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± 3. TÃ¼rkiye-Ä°ran Forumu'nun ilk gÃ¼nkÃ¼ oturumu sona erdi
Ä°stanbul Milli EÄŸitim MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n, Ã¶ÄŸrencilerin kelime, kavram bilgisini geliÅŸtirmek ve dil becerilerini artÄ±rmak amacÄ±yla hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± projenin detaylarÄ± paylaÅŸÄ±ldÄ±