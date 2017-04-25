BakanlÄ±k 'mutlu aile' olmanÄ±n yollarÄ±nÄ± anlatÄ±yor

Aile ve Sosyal Politikalar BakanlÄ±ÄŸÄ±nca, aile bireylerinin Ã§aÄŸÄ±n gerektirdiÄŸi temel aile yaÅŸam becerilerine yÃ¶nelik bilgi, beceri ve tutumlarÄ± kapsamlÄ± olarak edinebilmeleri amacÄ±yla baÅŸlatÄ±lanÂ Aile EÄŸitim ProgramÄ±Â (AEP) Ã§erÃ§evesinde, 570 bin 211 kiÅŸiye eÄŸitim verildi.
BakanlÄ±k tarafÄ±ndan aile bireylerinin karÅŸÄ±laÅŸtÄ±klarÄ± sorunlarÄ±n en aza indirilebilmesi ve problemlerin aile odaÄŸÄ±nda Ã§Ã¶zÃ¼lmesine yÃ¶nelik hazÄ±rlanan AEP kapsamÄ±nda, ailelerin bilgilendirilmesi ve bilinÃ§lendirilerek yaÅŸam kalitelerinin arttÄ±rÄ±lmasÄ± amacÄ±yla eÄŸitimler sÃ¼rÃ¼yor.
ProgramÄ±n materyal, mÃ¼fredat Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± ile iÃ§eriklerinin oluÅŸturulmasÄ± 2010'da tamamlandÄ± ve 2012'de formatÃ¶r eÄŸitimi gerÃ§ekleÅŸtirildi. EÄŸitici eÄŸitimlerinin sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ program iÃ§in 7 bin 672 kiÅŸi yetiÅŸtirildi.
9 bin 711 halk eÄŸitimi ile 570 bin 211 kiÅŸinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± programdan, 2013'te 88 bin 80, 2014'te 220 bin 436, 2015'te 131 bin 945 vatandaÅŸ faydalandÄ±. GeÃ§en yÄ±l 2 bin 150 halk eÄŸitimi ile 113 bin 57 kiÅŸinin yer aldÄ±ÄŸÄ± programa, bu sene de 338 halk eÄŸitimi ile 16 bin 693 kiÅŸi katÄ±ldÄ±.
EÄŸitim ve iletiÅŸim, hukuk, iktisat, medya ve saÄŸlÄ±k alanlarÄ±nda 26 modÃ¼l ve 198 Ã¼niteden oluÅŸan programda yeni modÃ¼ller geliÅŸtirmeyi amaÃ§layan BakanlÄ±kÃ§a, sorun Ã§Ã¶zme becerilerinin artÄ±rÄ±larak yaÅŸam kalitelerinin yÃ¼kseltilmesi iÃ§in pratik bilgilerin ailelere ulaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± hedefleniyor.
EÄŸitimler, bakanlÄ±k il mÃ¼dÃ¼rlÃ¼kleri bÃ¼nyesinde Sosyal Hizmet Merkezleri, Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± Halk EÄŸitim Merkezleri, sivil toplum kuruluÅŸlarÄ±, kÃ¼ltÃ¼r merkezleri, kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±, yÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim kurumlarÄ±, mÃ¼ftÃ¼lÃ¼kler, saÄŸlÄ±k kuruluÅŸlarÄ±, psikolojik danÄ±ÅŸma ve terapi merkezleri ve yerel yÃ¶netimlere ait merkezlerde veriliyor.
Aile EÄŸitim ProgramÄ±nÄ±n iÃ§eriklerine, "aep.gov.tr" internet sitesinden ulaÅŸÄ±labiliniyor, sesli ve gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lÃ¼ olarak uzaktan eÄŸitim alÄ±nabiliniyor.
Aile ve Sosyal Politikalar BakanlÄ±ÄŸÄ±nca, saÄŸlÄ±klÄ±, mutlu ve sorun Ã§Ã¶zme becerisine sahip ailelerin oluÅŸmasÄ± iÃ§in hayata geÃ§irilen Aile EÄŸitim ProgramÄ± kapsamÄ±nda 570 bin 211 kiÅŸi eÄŸitim aldÄ±
SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± DÃ¼nya SaÄŸlÄ±k Ã–rgÃ¼tÃ¼ verilerine gÃ¶re, dÃ¼nya genelinde 212 milyon kiÅŸi sÄ±tma hastalÄ±ÄŸÄ±na yakalanÄ±rken, bu kiÅŸilerden 429 bini hayatÄ±nÄ± hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±
Ã‡ocuk baÅŸarÄ±lÄ± olamadÄ±ÄŸÄ±nda hemen bir kiÅŸilik Ã¶zelliÄŸi iliÅŸtirilir; tembellik. HÃ¢lbuki sorun, etkili Ã§alÄ±ÅŸma tekniklerini bilmemektendir.
Adana'da aynÄ± aileden Ã¼Ã§ kiÅŸinin domates konservesi yedikten sonra hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi iddialarÄ± Ã¼zerine uzmanlar ev yapÄ±mÄ± sebze konservelerinin saÄŸlÄ±k aÃ§Ä±sÄ±ndan tehlikeli olabileceÄŸine dikkati Ã§ekti
SaldÄ±rganlÄ±k ve Ã§ekingenlik dÄ±ÅŸÄ±nda insanÄ± iletiÅŸimde saÄŸlÄ±klÄ± kÄ±lacak Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ yol vardÄ±r ki bu da atÄ±lganlÄ±ktÄ±r.
Ã‡ocuÄŸun sorumluluÄŸu Ã¶ÄŸrenmeye baÅŸlayacaÄŸÄ± yaÅŸlar Ã§ok kÃ¼Ã§Ã¼k yaÅŸlardÄ±r.
Uzun sÃ¼reli gÃ¶z seÄŸirmesi ÅŸikayetinin altÄ±nda daha ciddi nedenler, gÃ¶z ya da sinir sistemine baÄŸlÄ± hastalÄ±klar yatÄ±yor olabilir
Ã‡ocuk yemeyi Ã¶ÄŸrenir yeter ki baskÄ±cÄ±, Ä±srarcÄ±, kontrolcÃ¼ bir Ã§atÄ±ÅŸma iÃ§ine girilmesin.
Kanser hastalarÄ±nÄ±n tÄ±bbi tedaviden en iyi faydayÄ± elde etmelerinde ve hastalÄ±k sÃ¼recinde yaÅŸanan psikososyal sorunlarÄ± en aza indirmelerinde sosyal desteÄŸin Ã¶nemli bir role sahip olduÄŸu belirtildi
Televizyon, gÃ¼nlÃ¼k yaÅŸantÄ±mÄ±zda en Ã§ok kullandÄ±ÄŸÄ±mÄ±z, yaygÄ±n etkisi Ã§ok fazla olan bir iletiÅŸim aracÄ±.
YapÄ±lan araÅŸtÄ±rmalarda sÄ±nav heyecanÄ± ve kaygÄ±sÄ±nÄ±n yÃ¼zde 30 oranÄ±nda baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±ÄŸa sebep olduÄŸu tespit edilmiÅŸtir.
KBB ve BaÅŸ Boyun Cerrahisi UzmanÄ± Ulusoy, "Polen alerjisi olan Ã§ocuklarda, burun ve geniz tÄ±kanÄ±klÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± Ã¶staki tÃ¼pÃ¼ de tÄ±kanarak, kulakta sÄ±vÄ± birikimlerine ve nihayetinde iÅŸitme kayÄ±plarÄ±na neden olabilir. Bu biriken sÄ±vÄ±, yapÄ±ÅŸkan kÄ±vamÄ±nda olup, orta kulakta Ã§Ã¶kme sonucunda ileride kulak zarÄ±nda delinme ve kalÄ±cÄ± iÅŸitme kayÄ±plarÄ± yapabiliyor" dedi
TÃ¼rk BÃ¶brek VakfÄ± BaÅŸkanÄ± Erk, gÃ¼nlÃ¼k 50 gram ÅŸeker tÃ¼ketiminin yeterli olduÄŸunu, ancak TÃ¼rkiye'de bu miktarÄ±n ortalama 150 gramÄ± bulduÄŸunu ifade ederek, "120 grama dÃ¼ÅŸÃ¼rebilirsek Ã§ok iyi olacak" dedi
Ã‡ocuklara yaklaÅŸÄ±mlarÄ±mÄ±z gÃ¶nÃ¼llerinde gÃ¼zel izler bÄ±rakacak ÅŸekillerde olmalÄ±.
Kentlerde ÅŸizofreni hastalÄ±ÄŸÄ± sÄ±klÄ±ÄŸÄ±nÄ±n kÄ±rsal alana gÃ¶re daha fazla olduÄŸu belirtildi
Ã‡ocuklarÄ±mÄ±za vermemiz gereken temel kavramlar neler olmalÄ±? SaÄŸlÄ±klÄ± bireyler, gÃ¼zel nesiller yetiÅŸtirebilmemiz iÃ§in Ã¶nemli bir Ã§aba, ebeveyn ve eÄŸitimciler iÃ§in kaÃ§Ä±nÄ±lmazdÄ±r.