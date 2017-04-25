GÃ¼ncelleme: 04:35, 26 Nisan 2017 Ã‡arÅŸamba

BakanlÄ±k 'mutlu aile' olmanÄ±n yollarÄ±nÄ± anlatÄ±yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Aile ve Sosyal Politikalar BakanlÄ±ÄŸÄ±nca, aile bireylerinin Ã§aÄŸÄ±n gerektirdiÄŸi temel aile yaÅŸam becerilerine yÃ¶nelik bilgi, beceri ve tutumlarÄ± kapsamlÄ± olarak edinebilmeleri amacÄ±yla baÅŸlatÄ±lanÂ Aile EÄŸitim ProgramÄ±Â (AEP) Ã§erÃ§evesinde, 570 bin 211 kiÅŸiye eÄŸitim verildi.

BakanlÄ±k tarafÄ±ndan aile bireylerinin karÅŸÄ±laÅŸtÄ±klarÄ± sorunlarÄ±n en aza indirilebilmesi ve problemlerin aile odaÄŸÄ±nda Ã§Ã¶zÃ¼lmesine yÃ¶nelik hazÄ±rlanan AEP kapsamÄ±nda, ailelerin bilgilendirilmesi ve bilinÃ§lendirilerek yaÅŸam kalitelerinin arttÄ±rÄ±lmasÄ± amacÄ±yla eÄŸitimler sÃ¼rÃ¼yor.

ProgramÄ±n materyal, mÃ¼fredat Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± ile iÃ§eriklerinin oluÅŸturulmasÄ± 2010'da tamamlandÄ± ve 2012'de formatÃ¶r eÄŸitimi gerÃ§ekleÅŸtirildi. EÄŸitici eÄŸitimlerinin sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ program iÃ§in 7 bin 672 kiÅŸi yetiÅŸtirildi.

BU SENE 16 BÄ°N 693 KÄ°ÅžÄ° EÄžÄ°TÄ°M ALDI

9 bin 711 halk eÄŸitimi ile 570 bin 211 kiÅŸinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± programdan, 2013'te 88 bin 80, 2014'te 220 bin 436, 2015'te 131 bin 945 vatandaÅŸ faydalandÄ±. GeÃ§en yÄ±l 2 bin 150 halk eÄŸitimi ile 113 bin 57 kiÅŸinin yer aldÄ±ÄŸÄ± programa, bu sene de 338 halk eÄŸitimi ile 16 bin 693 kiÅŸi katÄ±ldÄ±.

EÄŸitim ve iletiÅŸim, hukuk, iktisat, medya ve saÄŸlÄ±k alanlarÄ±nda 26 modÃ¼l ve 198 Ã¼niteden oluÅŸan programda yeni modÃ¼ller geliÅŸtirmeyi amaÃ§layan BakanlÄ±kÃ§a, sorun Ã§Ã¶zme becerilerinin artÄ±rÄ±larak yaÅŸam kalitelerinin yÃ¼kseltilmesi iÃ§in pratik bilgilerin ailelere ulaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± hedefleniyor.

EÄŸitimler, bakanlÄ±k il mÃ¼dÃ¼rlÃ¼kleri bÃ¼nyesinde Sosyal Hizmet Merkezleri, Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± Halk EÄŸitim Merkezleri, sivil toplum kuruluÅŸlarÄ±, kÃ¼ltÃ¼r merkezleri, kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±, yÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim kurumlarÄ±, mÃ¼ftÃ¼lÃ¼kler, saÄŸlÄ±k kuruluÅŸlarÄ±, psikolojik danÄ±ÅŸma ve terapi merkezleri ve yerel yÃ¶netimlere ait merkezlerde veriliyor.

Aile EÄŸitim ProgramÄ±nÄ±n iÃ§eriklerine, "aep.gov.tr" internet sitesinden ulaÅŸÄ±labiliniyor, sesli ve gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lÃ¼ olarak uzaktan eÄŸitim alÄ±nabiliniyor.