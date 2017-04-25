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GÃ¼nÃ¼n Haberleri
21:43, 25 Nisan 2017 SalÄ±
Asya
19:32, 25 Nisan 2017 SalÄ±

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GÃ¼ney Kore balistik fÃ¼ze savunma radarÄ± alacak
GÃ¼ney Kore balistik fÃ¼ze savunma radarÄ± alacak
Foto: ArÅŸiv

GÃ¼ney Kore, balistik fÃ¼zelere karÅŸÄ± iki erken uyarÄ± radarÄ± almaya karar verdiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

GÃ¼ney Kore,Â balistik fÃ¼zelereÂ karÅŸÄ± ikiÂ erken uyarÄ± radarÄ±Â almaya karar verdiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

Yonhap ajansÄ±nÄ±n haberine gÃ¶re, GÃ¼ney Kore'nin Savunma Tedarik ProgramÄ± AjansÄ±nÄ±n (DAPA) iki erken uyarÄ± radarÄ± alma planÄ±, Savunma BakanÄ± Han Min-koo'nun baÅŸkanlÄ±k ettiÄŸi ve silah alÄ±m projelerinin gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ olaÄŸan toplantÄ±da onaylandÄ±.

RadarlarÄ±n bu yÄ±l iÃ§inde ithal edilmesi bekleniyor.

Savunma iÃ§inÂ gÃ¼dÃ¼mlÃ¼ fÃ¼zelerinÂ yer aldÄ±ÄŸÄ± yerli gemilerin Ã¼retimine devam edildiÄŸini aÃ§Ä±klayan DAPA, aynÄ± zamanda, komandolar tarafÄ±ndan yÃ¼rÃ¼tÃ¼lecek operasyonlarÄ± desteklemek Ã¼zere Ã¶zel gemiler Ã¼retilmesinin amaÃ§landÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.

GÃ¼ney Kore ordusunun, karada Ã¼stlenmiÅŸ Ä°srail yapÄ±mÄ±, fÃ¼ze tespit menzili 500 kilometre olan ikiÂ YeÅŸilÃ§am radarÄ±Â bulunuyor. Seul yÃ¶netimi, Kuzey Kore'den gelebilecek balistik fÃ¼zelere karÅŸÄ± en az 800 kilometre menzilli radarlar almak istiyor.

GÃ¼ney Kore, 20 Nisan'da, ABD'nin, BÃ¶lge YÃ¼ksek Ä°rtifa Hava SavunmasÄ± (THAAD) fÃ¼ze sistemi iÃ§in yer tahsis sÃ¼recini tamamlamÄ±ÅŸtÄ±.



Ä°lgili Konular gÃ¼ney kore Kuzey Kore
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