19:35, 25 Nisan 2017 SalÄ±

Ã–KK'deki darbe giriÅŸimi davasÄ± sÃ¼rÃ¼yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

FETÃ–'nÃ¼n,Â 15 TemmuzÂ 2016'dakiÂ darbe giriÅŸimiÂ sÄ±rasÄ±nda GÃ¶lbaÅŸÄ±'nda bulunanÂ Ã–zel Kuvvetler KomutanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± (Ã–KK) ele geÃ§irme teÅŸebbÃ¼sÃ¼yle ilgiliÂ 69 sanÄ±ÄŸÄ±nÂ yargÄ±landÄ±ÄŸÄ±Â davaya devam edildi.

Ankara 14. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesindeki davanÄ±n bugÃ¼nkÃ¼ duruÅŸmasÄ±nda savunmasÄ±nÄ± yapan sanÄ±klardan eski Astsubay BaÅŸÃ§avuÅŸ Mustafa Algan, darbe giriÅŸimini televizyondan Ã¶ÄŸrendiÄŸini, izinli olmasÄ± nedeniyle amirine ulaÅŸamadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bunun Ã¼zerine birlikte gÃ¶rev yaptÄ±ÄŸÄ± Astsubay Murat YiÄŸit ile telefonla gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼p durum deÄŸerlendirmesi yaptÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Saat 01.00-01.30 sularÄ±nda para Ã§ekmek iÃ§in bankamatiÄŸe gittiÄŸini belirten Algan 16 Temmuz sabahÄ± kÄ±zÄ±yla markete gittiklerini, ardÄ±ndan 10.00 sularÄ±nda Astsubay YiÄŸit ile telefonla gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼p birliÄŸe gitmeye karar verdiklerini anlattÄ±.

YiÄŸit'in aracÄ±yla saat 10.30 gibi Ã–KK'ye gittiklerini ifade eden Algan, "Birlikte bir sÃ¼re komutanlarÄ±mÄ±zla oturduk. Bu sÄ±rada Atilla Yarbay kibar bir ÅŸekilde beni Ã§aÄŸÄ±rdÄ±. Bir evrakla ilgili Ã§aÄŸÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼m. Domuz baÄŸÄ±yla baÄŸlÄ± grubun yanÄ±na geldik. Beni dinlemeden o gruba dahil ettiler." dedi.

MS hastasÄ± olduÄŸunu ifade eden Algan, Yarbay Mehmet Ali Ã‡elik ve ÃœsteÄŸmen Sezgin GÃ¼ney'de bulunan listede adÄ±nÄ±n almasÄ±yla ilgili, "Benim bilgimde ve kontrolÃ¼mde olan bir konu deÄŸil. Neden olduÄŸumu bilmiyorum. Benim bÃ¶yle bir talebim olmadÄ±. Konuyla hiÃ§bir ilgim yok. Ã–mrÃ¼m boyunca aklÄ±mÄ± hiÃ§ satmadÄ±m, kendi kararlarÄ±mÄ± kendim verdim, Ã¶rgÃ¼tle hiÃ§bir baÄŸÄ±m yok." diye konuÅŸtu.

Eski TopÃ§u ÃœsteÄŸmen Mustafa Koyuncu, 4 Temmuz'da izne Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ±, harekat merkezinden gelen emir Ã¼zerine iznini yarÄ±da kesip 15 Temmuz'da birliÄŸine geldiÄŸini aktardÄ±. Saat 22.00 sularÄ±nda Yarbay Ãœmit KoÃ§ak'tan, TSK Spor Okuluna giderek burada emniyeti saÄŸlama emri aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan Koyuncu, Acil Reaksiyon Timi'yle buraya vardÄ±klarÄ±nda iÃ§eri alÄ±nmadÄ±klarÄ±nÄ±, bu sÄ±rada helikopterden aÃ§Ä±lan ateÅŸle yaralanÄ±p hastaneye gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ifade etti.

Koyuncu, "VurulmamÄ±ÅŸ olsam Zekai PaÅŸa'nÄ±n emrinde olacaktÄ±m. Bu vatan iÃ§in bacaÄŸÄ±mÄ± feda ettim. Ã–mrÃ¼ boyunca sakat kalacak biri olarak ÅŸimdi terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Ã¼yesi olmakla itham ediliyorum. Ben vatan haini deÄŸilim, terÃ¶rist deÄŸilim. Benimle vurulan astsubay kahraman oldu. Ben ise ne olduÄŸunu bilmediÄŸim bir isim listesi yÃ¼zÃ¼nden vatan haini ilan edildim." diye konuÅŸtu.

Yarbay Ã‡elik'in listesinde isminin bulunmasÄ±nÄ±n kendi inisiyatifi dÄ±ÅŸÄ±nda bir durum olduÄŸunu dile getiren Koyuncu, izinden dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼ gÃ¼n 2 mesai arkadaÅŸÄ±yla yemekte bir araya gelerek Ã–KK'deki planlamayla ilgili gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼kleri iddiasÄ±nÄ± da yalanladÄ±.

"KANDIRILA KANDIRILA 9 AYDIR MAHPUS YATIYORUZ"

Uzman Ã‡avuÅŸ Mustafa SarÄ±boÄŸa da Ã–KK nizamiyesinde gÃ¶rev yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±, 15 Temmuz'da daha Ã¶nceden planlanan nÃ¶betini tutmak iÃ§in birliÄŸe geldiÄŸini sÃ¶yledi. Saat 22.00 sularÄ±nda ÃœsteÄŸmen Mustafa Koyuncu'nun silah ve teÃ§hizatlÄ± olarak nizamiyeye gelip terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ± ihtimaline karÅŸÄ±lÄ±k kendilerini uyardÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan SarÄ±boÄŸa, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"NÃ¶bete geÃ§tik. Biz, kendi aramÄ±zda bÃ¶yle bir saldÄ±rÄ± olamayacaÄŸÄ±nÄ± deÄŸerlendirdik. Bu sÄ±rada YÃ¼zbaÅŸÄ± Vural Volkan Bal geldi ve giriÅŸ Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±n yasak olduÄŸunu bildirdi. ArdÄ±ndan '32. taburda alarm verildi, size takviye gelecek.' denildi. 32. taburdan geldiler. Sonradan aynÄ± taburdan Sezgin GÃ¼ney ekibi geldi. Hepsi teÄŸmenmiÅŸ, devletin subayÄ±. Yenilir yutulur gibi deÄŸil. KandÄ±rÄ±la kandÄ±rÄ±la 9 aydÄ±r mahpus yatÄ±yoruz. O gece tuvalete bile gitmedim."

Sezgin GÃ¼ney ve emrindekilerin darbecilere karÅŸÄ± birliÄŸe girmeye Ã§alÄ±ÅŸan askerlere izin vermediÄŸini anlatan SarÄ±boÄŸa, "Sezgin GÃ¼ney ve Serkan Ak'a 'BÄ±rakÄ±n da geÃ§sinler.' dedim. BaÅŸ adam bu, Sezgin GÃ¼ney." diye konuÅŸtu. Bu sÄ±rada sanÄ±klar arasÄ±nda bulunan Sezgin GÃ¼ney, sÃ¶z alarak "Ãœslubunu dÃ¼zeltsin." dedi. Mahkeme BaÅŸkanÄ± sanÄ±ÄŸa, "Ãœslubuyla ilgili bir sorunumuz yok." karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± verdi.

DÄ±ÅŸarÄ±dan gelenlere ilk ateÅŸ edenin Sezgin GÃ¼ney ve yanÄ±ndakiler olduÄŸunu belirten SarÄ±boÄŸa, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"Gelen her ÅŸeye ateÅŸ ediyorlar. DÄ±ÅŸarÄ±dan gelene bir cÃ¼mleyi kurdurmuyorlar. DÄ±ÅŸarÄ±dan gelenler, 'Sezgin kardeÅŸim, bÄ±rak gelelim.' diyor. Bunlar iÃ§eri almÄ±yor. En son 'BÄ±rak gelsin.' dedim. Sezgin GÃ¼ney ve ekibi, arÄ±tma tesisinin Ã¶nÃ¼ne gittiler. SÃ¼rekli ateÅŸ ediyorlar. DÄ±ÅŸarÄ±daki adam yalvarÄ±yor. Ben son ana kadar kulede durdum. 'AtmayÄ±n, terÃ¶rist deÄŸiller. Ne terÃ¶risti, onlar da bizim gibi asker.' dedim. Kuleden indim, nizamiyeye geÃ§tim. Ahmet Aslan, kadÄ±nlar tuvaletine oturmuÅŸ bekliyordu. Bana 'Teslim olacaÄŸÄ±z.' dedi. 'Ne oldu da teslim olacaÄŸÄ±z?' dedim. Beni nÃ¶bete gÃ¶nderen sensin, geri geldim, silah, teÃ§hizat hiÃ§bir ÅŸey yok. Hepsini bÄ±rakmÄ±ÅŸ. Yakup AkkuÅŸ iÅŸte burada. Adam gibi Ã§atÄ±ÅŸ, leÅŸ ol. Bizi bÄ±raktÄ±lar, kaÃ§tÄ±lar. HiÃ§biri yok. 7 uzman Ã§avuÅŸ kaldÄ±k. NÃ¶betÃ§i amirim Yarbay Ãœmit KoÃ§ak, alnÄ±ma silahÄ± dayadÄ±. 'Sen kimsin, sana ne vadettiler?' diyor. Bana kim ne vadeder, bana en fazla nÃ¶bet yazarlar. Zekai PaÅŸa ne yaptÄ± bunlara. Adam babaydÄ±. Mihrali Atmaca bizi teslim aldÄ±. Ben dÄ±ÅŸarÄ±dakilerin terÃ¶rist olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, asker olduÄŸunu anladÄ±m. Tahliye istiyorum."

Bu sÄ±rada sanÄ±k Osman Ã‡olak sÃ¶z alarak "Ben yoktum." dedi. SarÄ±boÄŸa da Ã‡olak'a "NasÄ±l yoktun, oradaydÄ±n." karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± verdi.

"KÄ°MLÄ°ÄžÄ°MÄ° UNUTTUÄžUMU FARK ETTÄ°M"

KÄ±demli BaÅŸÃ§avuÅŸ Muzaffer Han da suÃ§ tarihinde ÅŸube mÃ¼dÃ¼rÃ¼nÃ¼n emriyle mesaiye kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, yine emir Ã¼zerine gÃ¼venliÄŸi saÄŸlamak Ã¼zere YaÅŸar Solak ile nizamiye bÃ¶lgesine geÃ§tiklerini, burada Genelkurmay'dan gelen emir Ã¼zerine Ã–KK'nin komutasÄ±nÄ±n Semih Terzi'ye geÃ§tiÄŸini Ã¶ÄŸrendiklerini ifade etti.

Bunun Ã¼zerine ne olduÄŸunu Ã¶ÄŸrenmek iÃ§in karargah binasÄ±na geÃ§tiklerini belirten Han, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

"Zekai PaÅŸa, nÃ¶betÃ§i amiri Ãœmit KoÃ§ak ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmek istedi. KoÃ§ak konuÅŸmak istemedi. Zekai PaÅŸa, 'Hata yapÄ±yorsunuz. Ã–zel Kuvvetler KomutanÄ± hala benim.' diyordu. Bu sÄ±rada televizyona odaklandÄ±m. AÃ§Ä±klamalarÄ± izledim. YanlÄ±ÅŸ bir ÅŸey olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nerek odama gittim. SilahÄ±m ve teÃ§hizatÄ±mÄ± bÄ±raktÄ±m. Saat 05.00'e kadar odamdan Ã§Ä±kmadÄ±m. Sabah saatlerinde silahsÄ±z olarak nizamiyeye geÃ§tim. Burada gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±m. Ãœmit KoÃ§ak ve Volkan Vural Bal kafa kafaya verip bana bu iftirayÄ± attÄ±lar Ã§Ã¼nkÃ¼ onlar da burada yargÄ±lananlarla birlikte hareket ettiler. Onlarla hava aydÄ±nlanÄ±ncaya kadar sohbet ettik. Beni neden gÃ¶zaltÄ±na almamÄ±ÅŸlar?"

Astsubay Okan TÃ¼rkmen de Irak'Ä±n kuzeyinde gÃ¶rev yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±, 15 Temmuz'dan kÄ±sa sÃ¼re Ã¶nce aÃ§Ä±k Ã¶ÄŸretim sÄ±navÄ±na girmek Ã¼zere birliÄŸinden izin alarak TÃ¼rkiye'ye geldiÄŸini, teÃ§hizatÄ±nÄ± Ã–KK'de bÄ±raktÄ±ktan sonra memleketine gittiÄŸini anlattÄ±.

SÄ±nav evrakÄ±nÄ± kontrol ederken kimliÄŸini Ã–KK'de bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± Ã§antasÄ±nda unuttuÄŸunu fark ettiÄŸini belirten TÃ¼rkmen, bunun Ã¼zerine 15 Temmuz'da birliÄŸine dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼, kimliÄŸini aldÄ±ktan sonra akÅŸam Ã¼zeri birlikten ayrÄ±lmak iÃ§in araÃ§ beklediÄŸi sÄ±rada bir arkadaÅŸÄ±nÄ±n teklifi Ã¼zerine ring aracÄ±na binip ÅŸehre dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ve sÄ±nava gireceÄŸi Kayseri'ye gittiÄŸini sÃ¶yledi.

SÄ±navÄ±n iptal edilmesi Ã¼zerine yolda araÃ§tan inip memleketine geÃ§tiÄŸini aktaran TÃ¼rkmen, bindiÄŸi araca yÃ¼klenen silahlarÄ±n darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda MuhafÄ±z AlayÄ±nda kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±n hatÄ±rlatÄ±lmasÄ± Ã¼zerine, silahlarla bir ilgisinin bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼. TÃ¼rkmen, "Beni araca Ã§aÄŸÄ±ran araÃ§, silahlarÄ±n tatbikat iÃ§in hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Silahlar bizim hurÃ§ diye tabir ettiÄŸimiz kÄ±lÄ±flara konularak araca yÃ¼klendi. Ben yÃ¼klemede yardÄ±mcÄ± olmadÄ±m, araÃ§ta bekledim." diye konuÅŸtu.

"GAYRÄ°NÄ°ZAMÄ° HARP TATBÄ°KATI Ä°Ã‡Ä°N Ã‡AÄžRILDIK"

Eski Piyade TeÄŸmen Osman Ã‡olak da gayrinizami harp tatbikatÄ± iÃ§in CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± MuhafÄ±z AlayÄ±'na Ã§aÄŸrÄ±ldÄ±klarÄ±nÄ±, burada silah ve teÃ§hizat aldÄ±klarÄ±nÄ± aktararak ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"Beklerken 'BirliÄŸe terÃ¶rist saldÄ±rÄ± var.' denildi. DÃ¶rt araÃ§la hemen birliÄŸe geÃ§tik. Nizamiyede bizi durdurdular. Biraz bekledik. Volkan Vural YÃ¼zbaÅŸÄ± geldi. AraÃ§lara tek tek bakarak bizi iÃ§eri aldÄ±. Karargaha girdik. Alt katta kaldÄ±k. Ãœst kata kim Ã§Ä±ktÄ± bilmiyorum. 'Nizamiyeye gidiyorsunuz, buranÄ±n emniyeti alÄ±nacak' dendi ve nizamiyeye gittik."

Nizamiye bÃ¶lgesinde beÅŸer metre arayla saldÄ±rÄ±ya karÅŸÄ± mevzilenerek beklemeye baÅŸladÄ±klarÄ±nÄ± ifade eden Ã‡olak, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"Nizamiyede en uÃ§ noktada ben vardÄ±m. DiÄŸer nÃ¶betÃ§iye 'Biraz uyuyayÄ±m, sonra deÄŸiÅŸiriz.' dedim. Helikopterlerin sesine uyandÄ±m. BaÄŸrÄ±ÅŸma ve silah sesleri vardÄ±. Åžok halindeydim. Saat 06.00'ya kadar yerimden hiÃ§ hareket edemedim. AÅŸaÄŸÄ±da birileri var ama sivil mi asker mi kimse bir ÅŸey demiyor. SÃ¼rÃ¼nerek ilk kuleye geÃ§tim. 'AteÅŸ kes.' diye baÄŸÄ±rdÄ±lar. AteÅŸ kesildi. Biri beyaz bayrak Ã§Ä±kardÄ±. AÅŸaÄŸÄ±da bulunanlar 'Ã‡Ä±kmazsanÄ±z roketi yiyeceksiniz.' dedi. Buradan Ã§Ä±kÄ±p binanÄ±n arkasÄ±na doÄŸru koÅŸtum. TanÄ±dÄ±ÄŸÄ±m bir komutanÄ± gÃ¶rdÃ¼m. YanÄ±na koÅŸtum. Daha ne olduÄŸunu anlatmadan, 'At silahÄ±nÄ±, hareket edersen kurÅŸunu yersin, konuÅŸma sus.' diye baÄŸÄ±rdÄ±. Bizi yan yana dizdiler. Ä°Ã§eri, kayÄ±t kabule gÃ¶tÃ¼rdÃ¼ler. DipÃ§ik darbesiyle bayÄ±ldÄ±m."

Mezuniyeti dolayÄ±sÄ±yla komutanlarÄ±nÄ±n kendisini yemeÄŸe Ã§aÄŸÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ±, yemekte 8 kiÅŸi olduklarÄ±nÄ±, bunun iddianamede Ã¶ne sÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ gibi darbe ile bir ilgisinin bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunan Ã‡olak, dolabÄ±nda bulunan 1 dolarlarÄ±n Ä°stanbul'da dayÄ±sÄ±nÄ±n dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼nden kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± savundu.

BaÅŸÃ§avuÅŸ Osman YalÃ§Ä±n da birlikteki elektronik cihazlarÄ±n bakÄ±mÄ±ndan sorumlu olduÄŸunu, FETÃ– ile bir ilgisi bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, suÃ§suz olduÄŸunu belirterek beraat istedi. SuÃ§ tarihinde evde bulunduÄŸunu, gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ktan sonra "profesyonel iÅŸkence" gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ Ã¶ne sÃ¼ren YalÃ§Ä±n, darbecilerin listesinde adÄ±nÄ±n bulunmasÄ±yla ilgili, "BÃ¶yle bir liste varsa listenin sÃ¼rekli gÃ¼ncellendiÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Listedeki biri ayÄ±n 16'sÄ±, ben 27 diÄŸeri de 6 AÄŸustos'ta tutukluyor. BÃ¶yle bir liste varsa hepimizin yakÄ±n tarihlerde tutuklanmasÄ± gerekmez mi?" dedi.

SanÄ±k BaÅŸÃ§avuÅŸ Osman YalÃ§Ä±n ise birliÄŸin korunmasÄ±nda gÃ¶rev yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±, 15 Temmuz'da planlÄ± nÃ¶betini tuttuÄŸunu ve darbe giriÅŸimiyle ilgisinin bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirerek beraat talep etti.

"KÄ°MSEYLE KOORDÄ°NASYON AMACIYLA GÃ–RÃœÅžMEDÄ°M"

15 Temmuz'da Kurmay BinbaÅŸÄ± olarak gÃ¶rev yapan sanÄ±k Ã–mer Faruk CavlazoÄŸlu ise darbe giriÅŸiminin gerÃ§ekleÅŸtiÄŸi gÃ¼n Konya'da izinde olduÄŸunu, darbe faaliyetinde bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± savundu.

Darbenin koordinasyonuyla suÃ§landÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten CavlazoÄŸlu, kimseyle koordinasyon amacÄ±yla gÃ¶rÃ¼ÅŸmediÄŸini, olaylarÄ± basÄ±ndan takip ettiÄŸini ve Ã–KK'yi arayarak bilgi almaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼.

Mahkeme BaÅŸkanÄ± Ä°smail AdemoÄŸlu, CavlazoÄŸlu'na olaylarÄ± gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nde neden tabur komutanÄ±nÄ± deÄŸil de Ã–KK'deki ÅžÃ¼krÃ¼ SeÄŸmen ve FÄ±rat AlakuÅŸ'u aradÄ±ÄŸÄ±nÄ± sordu.

CavlazoÄŸlu, baÄŸlÄ± bulunduÄŸu komutanÄ±n sÄ±nÄ±r Ã¶tesi gÃ¶revde olduÄŸunu bu nedenle Ã–KK'yi aradÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia etti.

15 Temmuz'da Ã–KK'de kursiyer teÄŸmen olan sanÄ±k Ã–zgÃ¼r Ã‡iloÄŸlu da kolluk ve savcÄ±lÄ±ktaki ifadelerini reddederek suÃ§lamalarÄ± kabul etmediÄŸini belirtti.

Tatbikat olduÄŸunun sÃ¶ylenmesi Ã¼zerine Ã–KK'ye gittiklerini anlatan Ã‡iloÄŸlu, karargahtan gelen emir Ã¼zerine orta nizamiyede beklediÄŸini, dÄ±ÅŸarÄ±dan ateÅŸ baskÄ±sÄ± gelince havaya birkaÃ§ el ateÅŸ ettiÄŸini, kimseyi vurmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼.

Ã‡iloÄŸlu, okul komutanÄ±nÄ± tanÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak bulunduÄŸu yerden onun nizamiye dÄ±ÅŸÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± uyarÄ±larÄ± duymasÄ±nÄ±n mÃ¼mkÃ¼n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rdÃ¼.

DuruÅŸma yarÄ±na bÄ±rakÄ±ldÄ±.