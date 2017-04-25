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21:43, 25 Nisan 2017 SalÄ±
OrtadoÄŸu
19:51, 25 Nisan 2017 SalÄ±

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Ä°ranlÄ± komutan Suriye'de Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼
Ä°ranlÄ± komutan Suriye'de Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼
Foto: ArÅŸiv

Suriye'deki Ã§atÄ±ÅŸmalarda Ä°ran ordusundan 1'i binbaÅŸÄ± 3 asker hayatÄ±nÄ± kaybetti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Suriye'deki Ã§atÄ±ÅŸmalardaÂ Ä°ran Devrim MuhafÄ±zlarÄ±Â Ordusu'na mensup aralarÄ±nda 1 binbaÅŸÄ±nÄ±n da bulunduÄŸu 3Â askerÂ hayatÄ±nÄ± kaybetti.

Ä°ran'dan yayÄ±n yapan "dana.ir" haber ajansÄ±na gÃ¶re, Devrim MuhafÄ±zlarÄ±'na mensup, binbaÅŸÄ± Ahmed Gulami ve rÃ¼tbesi aÃ§Ä±klanmayan Muhammed RÄ±za Åžeybani Suriye'deki Ã§atÄ±ÅŸmalarda hayatÄ±nÄ± kaybetti.

Ã–te yandan "shahidnews" haber ajansÄ± da rÃ¼tbesini aÃ§Ä±klamadÄ±ÄŸÄ± Devrim MuhafÄ±zlarÄ± askerlerinden Hamid Befende'nin Suriye'de Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ duyurdu.

Suriye'de 5 yÄ±ldÄ±r devam eden iÃ§ savaÅŸta BeÅŸÅŸar Esed yÃ¶netimine askeri destek veren Ä°ran, bu Ã¼lkedeki Ã§atÄ±ÅŸmalarda ÅŸu ana kadar aralarÄ±nda 15 generalin de bulunduÄŸu binin Ã¼zerinde askeri personelini kaybetti.



Ä°lgili Konular iran Suriye
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