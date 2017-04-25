Ä°ranlÄ± komutan Suriye'de Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

Suriye'deki Ã§atÄ±ÅŸmalardaÂ Ä°ran Devrim MuhafÄ±zlarÄ±Â Ordusu'na mensup aralarÄ±nda 1 binbaÅŸÄ±nÄ±n da bulunduÄŸu 3Â askerÂ hayatÄ±nÄ± kaybetti.
Ä°ran'dan yayÄ±n yapan "dana.ir" haber ajansÄ±na gÃ¶re, Devrim MuhafÄ±zlarÄ±'na mensup, binbaÅŸÄ± Ahmed Gulami ve rÃ¼tbesi aÃ§Ä±klanmayan Muhammed RÄ±za Åžeybani Suriye'deki Ã§atÄ±ÅŸmalarda hayatÄ±nÄ± kaybetti.
Ã–te yandan "shahidnews" haber ajansÄ± da rÃ¼tbesini aÃ§Ä±klamadÄ±ÄŸÄ± Devrim MuhafÄ±zlarÄ± askerlerinden Hamid Befende'nin Suriye'de Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ duyurdu.
Suriye'de 5 yÄ±ldÄ±r devam eden iÃ§ savaÅŸta BeÅŸÅŸar Esed yÃ¶netimine askeri destek veren Ä°ran, bu Ã¼lkedeki Ã§atÄ±ÅŸmalarda ÅŸu ana kadar aralarÄ±nda 15 generalin de bulunduÄŸu binin Ã¼zerinde askeri personelini kaybetti.
Arap BirliÄŸi, BM'yi, Ä°srail hapishanelerindeki Filistinli tutuklularÄ±n maruz kaldÄ±ÄŸÄ± ihlallerin durdurulmasÄ± iÃ§in acil mÃ¼dahale etmeye Ã§aÄŸÄ±rdÄ±
Suriye'deki Ã§atÄ±ÅŸmalarda Ä°ran ordusundan 1'i binbaÅŸÄ± 3 asker hayatÄ±nÄ± kaybetti
GÃ¼ney Kore, balistik fÃ¼zelere karÅŸÄ± iki erken uyarÄ± radarÄ± almaya karar verdiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±
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Deniz HayatÄ± MÃ¼zesi MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Yunus, "LÃ¼bnanlÄ± balÄ±kÃ§Ä±lardan satÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± ve kendi gezilerinden topladÄ±ÄŸÄ± deniz canlÄ±larÄ± ve yabani hayvanlarÄ± mumyalayan eÅŸim Cemal, OrtadoÄŸu'da tÃ¼rÃ¼nÃ¼n ilk Ã¶rneÄŸi olan ve uzun yÄ±llar hayalini kurduÄŸu bu mÃ¼zeyi aÃ§mayÄ± baÅŸardÄ±" dedi
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, AKPM'nin bu haksÄ±z, siyasi ve yanlÄ± kararÄ±na raÄŸmen, TÃ¼rkiye'nin demokratik standartlara, insan haklarÄ±na ve bu alandaki uluslararasÄ± yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼klerine baÄŸlÄ±lÄ±ÄŸÄ±ndan Ã¶dÃ¼n vermeden, vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n hak ve Ã¶zgÃ¼rlÃ¼klerini geliÅŸtirme konusundaki kararlÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼receÄŸini vurguladÄ±.
Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Netanyahu, Alman DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Gabriel'in Ä°srailli insan haklarÄ± Ã¶rgÃ¼tlerine yapacaÄŸÄ± ziyareti iptal etmemesi halinde kendisi ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmeyeceÄŸini sÃ¶yledi
Calais kentinde Eritreli ve EtiyopyalÄ± sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar arasÄ±nda Ã§Ä±kan kavgada 11 kiÅŸi yaralandÄ±
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3 RohingyalÄ± genÃ§ Arakanâ€™dan Ã§Ä±kÄ±ÅŸlarÄ± esnasÄ±nda tutuklandÄ±
Ä°srail askerlerinin BatÄ± Åžeria'nÄ±n Ã§eÅŸitli bÃ¶lgelerinde 17 Filistinliyi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
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