19:53, 25 Nisan 2017 SalÄ±

Sincar DaÄŸÄ± ve KaraÃ§ok'ta 70 PKK'lÄ± etkisiz hale getirildi



Foto: ArÅŸiv

TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerince dÃ¼zenlenen hava harekatÄ±nda, Irak'Ä±n kuzeyindeki Sincar DaÄŸÄ± bÃ¶lgesinde 40, Suriye'nin kuzeydoÄŸusundaki KaraÃ§ok'ta da 30 civarÄ±nda terÃ¶rist etkisiz hale getirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi TÃ¼rk SilahlÄ± KuvvetlerinceÂ dÃ¼zenlenenÂ hava harekatÄ±nda, Irak'Ä±n kuzeyindekiÂ Sincar DaÄŸÄ±Â bÃ¶lgesindeÂ 40, Suriye'nin kuzeydoÄŸusundakiÂ KaraÃ§ok'ta daÂ 30Â civarÄ±ndaÂ terÃ¶ristinÂ etkisiz hale getirildiÄŸi bildirildi. Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndanÂ yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, TÃ¼rkiye'nin birlik, bÃ¼tÃ¼nlÃ¼k ve gÃ¼venliÄŸine kasteden PKK'ya ait terÃ¶r yuvalarÄ±nÄ±n yok edilmesi amacÄ±yla saat 02.00'de, Irak'Ä±n kuzeyindeki Sincar DaÄŸÄ± ve Suriye'nin kuzeydoÄŸusundaki KaraÃ§ok DaÄŸÄ± bÃ¶lgelerine hava harekatÄ± icra edildiÄŸi belirtildi.Â Harekatta, belirlenen terÃ¶rist hedeflerin tam isabetle vurulduÄŸu vurgulanan aÃ§Ä±klamada, "Ã‡eÅŸitli kaynaklardan hava harekatÄ± sonrasÄ±nda bÃ¶lÃ¼cÃ¼ terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne ait barÄ±nma alanlarÄ±, mÃ¼himmat depolarÄ± ve kritik muhabere tesislerinin imha edildiÄŸi, Ã¶rgÃ¼te aÄŸÄ±r kayÄ±plar verdirildiÄŸi, Irak kuzeyiÂ Sincar DaÄŸÄ± bÃ¶lgesinde 40, Suriye kuzeydoÄŸusuÂ KaraÃ§ok'ta ise 30Â civarÄ±nda bÃ¶lÃ¼cÃ¼ terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ mensubunun etkisiz hale getirildiÄŸi, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ mensuplarÄ±nÄ±n morallerinin son derece bozuk olduÄŸu bilgisi alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r." ifadelerine yer verildi. Â

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