20:05, 25 Nisan 2017 SalÄ±

Arap BirliÄŸi'nden BM'ye 'Ä°srail' Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Arap BirliÄŸi,Â BirleÅŸmiÅŸ Milletleri (BM),Â Ä°srailÂ hapishanelerindekiÂ FilistinliÂ tutuklularÄ±n maruz kaldÄ±ÄŸÄ±Â ihlallerinÂ durdurulmasÄ± iÃ§inÂ acil mÃ¼dahaleÂ etmeye Ã§aÄŸÄ±rdÄ±.

Arap BirliÄŸi Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, geÃ§en hafta aÃ§lÄ±k grevi baÅŸlatan Ä°srail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara iliÅŸkin yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'ten, Ä°srail'in tutuklulara yÃ¶nelik "insanlÄ±k dÄ±ÅŸÄ± politikalarÄ±nÄ±" durduracak Ã§abalar sarf etmesini talep etti.

Ä°SRAÄ°L'DEN CEZALARI ARTTIRMA TEHDÄ°DÄ°

Filistinli tutuklularÄ±n, Ä°srail hapishanelerinde sert ve hakaret iÃ§erikli uygulamalara maruz kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Ebu Gayt, "Ä°srail makamlarÄ±nÄ±n Filistinli tutuklularÄ±n aÃ§lÄ±k grevine karÅŸÄ± tepkisi, greve katÄ±lmayan diÄŸer tutuklularÄ± da kapsayacak ÅŸekilde cezalarÄ± artÄ±rma tehdidi oldu." ifadelerini kullandÄ±.

BM'yi, Ä°srail hapishanelerindeki Filistinli tutuklularÄ±n maruz kaldÄ±ÄŸÄ± ihlallerin durdurulmasÄ± iÃ§in acil mÃ¼dahale etmeye Ã§aÄŸÄ±ran Ebu Gayt, uluslararasÄ± toplumu, bu konudaki sorumluluÄŸunu yerine getirmeye ve Ä°srail'in Filistinli tutuklulara karÅŸÄ± sistematik insan haklarÄ± ihlallerine tolerans gÃ¶stermemeye davet etti.

Ä°srail hapishanelerindeki yaklaÅŸÄ±k 2 bin Filistinli, "Ä°srail'in keyfi uygulamalarÄ± ve hak ihlallerine son verilerek tutukluluk ÅŸartlarÄ±nÄ±n iyileÅŸtirilmesi" iÃ§in 17 Nisan'da aÃ§lÄ±k grevine baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±.

Filistin Esirler Cemiyetinin de aralarÄ±nda bulunduÄŸu kurumlarÄ±n hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± rapora gÃ¶re, Ä°srail hapishanelerinde 481'i iÅŸgal altÄ±ndaki DoÄŸu KudÃ¼s'ten olmak Ã¼zere 57'si kadÄ±n, 300'Ã¼ Ã§ocuk yaklaÅŸÄ±k 7 bin Filistinli tutuklu bulunuyor.