Cassini Titan'dan son kez geÃ§ti

Amerikan HavacÄ±lÄ±k ve Uzay Dairesinin (NASA) California'daki Jet Ä°tki LaboratuvarÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada,Â Cassini'nin 21 Nisan'da Titan'a 127'nci ve son kez yaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ± ve uydu yÃ¼zeyinin 979 kilometre Ã¼zerindenÂ son yakÄ±n geÃ§iÅŸini yaptÄ±ÄŸÄ± belirtildi.
NASA araÅŸtÄ±rmacÄ±larÄ±, keÅŸif uydusunun gÃ¶nderdiÄŸi fotoÄŸraflarÄ±n ve radar verilerinin Titan'Ä±n kuzey kutup bÃ¶lgesindeki hidrokarbon denizleri ve gÃ¶lleri hakkÄ±nda detaylÄ± bilgi saÄŸlayacaÄŸÄ±nÄ± kaydetti.
NASA'nÄ±n Cassini projesinin baÅŸ araÅŸtÄ±rmacÄ±sÄ± Linda Spilker, "Cassini'nin Titan'Ä± yakÄ±ndan keÅŸfi bÃ¶ylece noktalandÄ± ancak uydunun topladÄ±ÄŸÄ± veriler daha on yÄ±llar boyunca bilimsel araÅŸtÄ±rmalara kaynak saÄŸlayacak." ifadelerini kullandÄ±.
Cassini'nin Titan Ã¼zerinden son geÃ§iÅŸi, aynÄ± zamanda uyduyu "BÃ¼yÃ¼k Final" olarak adlandÄ±rÄ±lan nihai seferi iÃ§in yÃ¶rÃ¼ngeye oturtuyor. Titan'Ä±n kÃ¼tle Ã§ekimi keÅŸif uydusunun seyir Ã§izgisini bÃ¼kerek SatÃ¼rn'Ã¼n halkalarÄ± dÄ±ÅŸÄ±ndan geÃ§en gÃ¼zergah yerine, gezegenin halkalarÄ± ile yÃ¼zeyi arasÄ±ndaki boÅŸluÄŸa dikey dalÄ±ÅŸ yapacaÄŸÄ± yeni bir yÃ¶rÃ¼ngeye oturmasÄ±nÄ± saÄŸlayacak.
Cassini, sÃ¶z konusu yÃ¶rÃ¼nge Ã¼zerinde 22 tur yaptÄ±ktan sonra 15 EylÃ¼l'de son bir dalÄ±ÅŸla SatÃ¼rn'Ã¼n atmosferinde yok olacak.
Uzaya 1997 yÄ±lÄ±nda fÄ±rlatÄ±lan Cassini, NASA'nÄ±n SatÃ¼rn araÅŸtÄ±rma misyonu kapsamÄ±nda 2004 yÄ±lÄ±ndan bu yana gezegende incelemeler yapÄ±yor.
NASA'nÄ±n SatÃ¼rn keÅŸif uydusu Cassini, gezegenin puslu uydusu Titan'a son yakÄ±n geÃ§iÅŸini yaptÄ±
BiliÅŸim hukuku uzmanlarÄ±, sosyal medya kullanÄ±cÄ±larÄ±nÄ±, hesaplarÄ±nÄ±n Ã§alÄ±nmasÄ± halinde yapÄ±lacak paylaÅŸÄ±mlardan sorumlu tutulamayacaÄŸÄ±na iliÅŸkin yayÄ±nladÄ±klarÄ± metinler (sazanlama) konusunda uyardÄ±
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