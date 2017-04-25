20:15, 25 Nisan 2017 SalÄ±

Darbe giriÅŸiminin firarisi Kaya'nÄ±n yeni gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri | FOTO





FETÃ–'nÃ¼n 15 Temmuz 2016'daki darbe giriÅŸiminin firari ÅŸÃ¼phelilerinden eski Hakim BinbaÅŸÄ± KurtuluÅŸ Kaya'nÄ±n olay gÃ¼nÃ¼ne iliÅŸkin fotoÄŸraflarÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi FETÃ–/PDY)Â 15 TemmuzÂ 2016'dakiÂ darbe giriÅŸiminin firari ÅŸÃ¼phelilerindenÂ eski Hakim BinbaÅŸÄ± KurtuluÅŸ Kaya'nÄ±n olay gÃ¼nÃ¼ne iliÅŸkin fotoÄŸraflarÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±. GÃ¼venlik kameralarÄ±ndan elde edilen fotoÄŸraflar, darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndaki eylemlere iliÅŸkin 221 sanÄ±k hakkÄ±nda Ankara 17. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesince kabul edilenÂ "Ã§atÄ± iddianamesi"nin eklerinde yer aldÄ±. Buna gÃ¶re Kaya, darbe giriÅŸimi akÅŸamÄ± 20.13'te turnikelerden geÃ§erek karargaha giriyor, 2 dakika sonra ise aynÄ± turnikeleri kullanarak karargahtan Ã§Ä±kÄ±yor. Kaya, 20.48'te ise koÅŸarak karargaha yeniden giriyor. Kaya, darbe giriÅŸiminin pÃ¼skÃ¼rtÃ¼lmesinin ardÄ±ndan 16 Temmuz saat 13.07'de meslekten ihraÃ§ edilen Hakim Yarbay Ali MÃ¼jdat Eski ile GÃ¼ney Nizamiye tarafÄ±ndan Ã§Ä±karken gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor. Buradan AkÄ±ncÄ± ÃœssÃ¼ne gittiÄŸi iddia edilen Kaya, daha sonra kayÄ±plara karÄ±ÅŸmÄ±ÅŸtÄ±. Kaya, Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n, FETÃ–'nÃ¼n askeri yargÄ±daki yapÄ±lanmasÄ±na iliÅŸkin soruÅŸturmasÄ±nÄ±n ÅŸÃ¼phelileri arasÄ±nda yer alÄ±yor.Â

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