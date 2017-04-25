Darbe giriÅŸiminin firarisi Kaya'nÄ±n yeni gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri | FOTO

FETÃ–/PDY)Â 15 TemmuzÂ 2016'dakiÂ darbe giriÅŸiminin firari ÅŸÃ¼phelilerindenÂ eski Hakim BinbaÅŸÄ± KurtuluÅŸ Kaya'nÄ±n olay gÃ¼nÃ¼ne iliÅŸkin fotoÄŸraflarÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±.
GÃ¼venlik kameralarÄ±ndan elde edilen fotoÄŸraflar, darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndaki eylemlere iliÅŸkin 221 sanÄ±k hakkÄ±nda Ankara 17. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesince kabul edilenÂ "Ã§atÄ± iddianamesi"nin eklerinde yer aldÄ±.
Buna gÃ¶re Kaya, darbe giriÅŸimi akÅŸamÄ± 20.13'te turnikelerden geÃ§erek karargaha giriyor, 2 dakika sonra ise aynÄ± turnikeleri kullanarak karargahtan Ã§Ä±kÄ±yor. Kaya, 20.48'te ise koÅŸarak karargaha yeniden giriyor.
Kaya, darbe giriÅŸiminin pÃ¼skÃ¼rtÃ¼lmesinin ardÄ±ndan 16 Temmuz saat 13.07'de meslekten ihraÃ§ edilen Hakim Yarbay Ali MÃ¼jdat Eski ile GÃ¼ney Nizamiye tarafÄ±ndan Ã§Ä±karken gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor.
Buradan AkÄ±ncÄ± ÃœssÃ¼ne gittiÄŸi iddia edilen Kaya, daha sonra kayÄ±plara karÄ±ÅŸmÄ±ÅŸtÄ±.
Kaya, Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n, FETÃ–'nÃ¼n askeri yargÄ±daki yapÄ±lanmasÄ±na iliÅŸkin soruÅŸturmasÄ±nÄ±n ÅŸÃ¼phelileri arasÄ±nda yer alÄ±yor.Â
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, AKPM'nin 'siyasi denetim' kararÄ±na dair, "TÃ¼rkiye olarak biz bu kararÄ± tamamen siyasi bir karar olarak gÃ¶rÃ¼yoruz. TÃ¼rkiye'nin gerÃ§ekleriyle Ã¶rtÃ¼ÅŸmÃ¼yor." dedi.
FETÃ–'nÃ¼n 15 Temmuz 2016'daki darbe giriÅŸiminin firari ÅŸÃ¼phelilerinden eski Hakim BinbaÅŸÄ± KurtuluÅŸ Kaya'nÄ±n olay gÃ¼nÃ¼ne iliÅŸkin fotoÄŸraflarÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±
TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerince dÃ¼zenlenen hava harekatÄ±nda, Irak'Ä±n kuzeyindeki Sincar DaÄŸÄ± bÃ¶lgesinde 40, Suriye'nin kuzeydoÄŸusundaki KaraÃ§ok'ta da 30 civarÄ±nda terÃ¶rist etkisiz hale getirildi
FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda GÃ¶lbaÅŸÄ±'nda bulunan Ã–zel Kuvvetler KomutanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ele geÃ§irme teÅŸebbÃ¼sÃ¼yle ilgili 69 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davaya devam edildi
Hrant Dink'in Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesine iliÅŸkin hazÄ±rlanan 3. iddianamede, Trabzon ve IÌ‡stanbul Jandarma IÌ‡stihbarat goÌˆrevlilerinin cinayetin planlanmasÄ± ve icrasÄ± noktasÄ±nda muÌˆsÌ§terek hareket ettikleri belirtildi
AKPM'de kabul edilen rapor ve karar tasarÄ±sÄ±ndaki maddelerin TÃ¼rkiye'nin aleyhine deÄŸiÅŸtirilmesi yÃ¶nÃ¼nde Ã¶nerge veren isimler olarak PKK ile iliÅŸkisi olduÄŸu bilinen Ã¼yeler Villumsen, Hunko ve Fornarve dikkati Ã§ekti
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± ÅžimÅŸek, "TÃ¼rkiye'nin Almanya'dan ekonomik yardÄ±m istediÄŸi" iddialarÄ±na iliÅŸkin "Bild gazetesinin bugÃ¼n internet sitelerine yansÄ±yan haberi kesinlikle doÄŸru deÄŸildir. BaÄŸlamÄ±ndan Ã§Ä±karÄ±lmÄ±ÅŸ, Ã§arpÄ±tÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r" ifadesini kullandÄ±
TÅžOF BaÅŸkanÄ± ApaydÄ±n, "Yeni mÃ¼hÃ¼rle amacÄ±mÄ±z, sahte ve ikiz plakayla terÃ¶r ve hÄ±rsÄ±zlÄ±k olaylarÄ±na karÄ±ÅŸan plakalarÄ± men etmek." dedi
MHP Genel BaÅŸkanÄ± BahÃ§eli, AKPM'nin 'siyasi denetim' kararÄ±na dair, "TÃ¼rkiyeâ€™yi dÄ±ÅŸlamanÄ±n ve haksÄ±z yere suÃ§lamanÄ±n karÅŸÄ±lÄ±ksÄ±z kalmayacaÄŸÄ± ve Avrupaâ€™ya aÄŸÄ±r bir faturasÄ± olacaÄŸÄ± kuÅŸkusuzdur" dedi
Van'da gerÃ§ekleÅŸtirilen ve TÃ¼rkiye ile Ä°ran arasÄ±ndaki ekonomik iliÅŸkilerin ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± 3. TÃ¼rkiye-Ä°ran Forumu'nun ilk gÃ¼nkÃ¼ oturumu sona erdi
Ä°stanbul Milli EÄŸitim MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n, Ã¶ÄŸrencilerin kelime, kavram bilgisini geliÅŸtirmek ve dil becerilerini artÄ±rmak amacÄ±yla hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± projenin detaylarÄ± paylaÅŸÄ±ldÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n davetine icabetle Somali CumhurbaÅŸkanÄ± Muhammed, TÃ¼rkiye'ye resmi ziyarette bulunuyor
Benzinin litre fiyatÄ±nda bu gece yarÄ±sÄ±ndan geÃ§erli olmak Ã¼zere 14 kuruÅŸ indirim yapÄ±ldÄ±.
Ã–SYM olarak baÅŸvuru tarihleri sona ermiÅŸ olan LYS, ALES, KPSS ve Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± sÄ±navlarÄ±na sÃ¼resi iÃ§inde baÅŸvuru yapmayan adaylara yeni bir ÅŸans daha verdi
Vatan Partisi Genel BaÅŸkanÄ± PerinÃ§ek, "TÃ¼rkiye'yi denetleyecek uluslararasÄ± bir kurum yoktur. HiÃ§bir ÅŸekilde kabul etmiyoruz" dedi
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Kaynak, "EÄŸer biz yangÄ±nÄ± orada (Yemen'de) sÃ¶ndÃ¼rmeyi baÅŸaramazsak yarÄ±n Ã§ok geÃ§ olabilir. Bu yangÄ±n Ã¶nce Yemen'i, sonra bÃ¶lgeyi ve en son bÃ¼tÃ¼n uygar dÃ¼nyayÄ± tehdit edebilir." dedi