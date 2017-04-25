20:18, 25 Nisan 2017 SalÄ±

YÄ±ldÄ±rÄ±m: AKPM'nin kararÄ± tamamen siyasi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin (AKPM) 'siyasi denetim' kararÄ± ile ilgili olarak, "TÃ¼rkiye olarak biz bu kararÄ±Â tamamen siyasiÂ bir karar olarak gÃ¶rÃ¼yoruz. TÃ¼rkiye'nin gerÃ§ekleriyle Ã¶rtÃ¼ÅŸmÃ¼yor." ifadelerini kullandÄ±.Â

"Ã‡OK HAKSIZ VE MAKSADINI AÅžAN BÄ°R KARAR"

TÃ¶rende de bir konuÅŸma yapan BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m,Â AKPM'nin karanÄ±nÄ±n Ã§ok haksÄ±z, maksadÄ±nÄ± aÅŸan bir karar olduÄŸunu ve ÅŸiddetle kÄ±nadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Bu kararÄ±n arkasÄ±nda gÃ¶rÃ¼yoruz ki TÃ¼rkiye'yi bÃ¶lmeye Ã§alÄ±ÅŸan terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼, terÃ¶r listesinden Ã§Ä±karma gayretinde olan Ã¼lkelerin milletvekilleri var. Bizimkiler de onlara katÄ±ldÄ±, bizim HDP'li milletvekilleri de, hiÃ§ ÅŸaÅŸÄ±rmadÄ±k." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

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