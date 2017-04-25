MÄ±sÄ±r'da bin 118 mahkuma af

MÄ±sÄ±r'daÂ Sina YarÄ±madasÄ±'nÄ±n kurtuluÅŸunun yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ mÃ¼nasebetiyle bin 118 mahkumun serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±na karar verildiÄŸi bildirildi.
Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada,Â Sina YarÄ±madasÄ±'nÄ±n kurtuluÅŸunun yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ mÃ¼nasebetiyle Ã§Ä±karÄ±lan cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnamesi gereÄŸince 67'si ÅŸartlÄ± olmak Ã¼zere "cinayet ve diÄŸer suÃ§lardan hÃ¼kÃ¼m giyen" bin 118 mahkumun serbest bÄ±rakÄ±lacaÄŸÄ± kaydedildi.
AÃ§Ä±klamada, kararÄ±n "siyasi suÃ§lularÄ± kapsamadÄ±ÄŸÄ±" aktarÄ±ldÄ±.
MÄ±sÄ±r'da 3 Temmuz 2013'teki askeri mÃ¼dahaleden bu yana hapishanelerdeki siyasi suÃ§lularÄ±n sayÄ±sÄ±Â CumhurbaÅŸkanÄ± Abdulfettah Sisi'ye gÃ¶re sadece 500 iken, MÃ¼slÃ¼man KardeÅŸler TeÅŸkilatÄ±'na (Ä°hvan) gÃ¶re 40 bine ulaÅŸtÄ±.
Kamuoyunda "Kirdase olaylarÄ±" olarak bilinen davada dÃ¼n tekrar yargÄ±lanan Ä°hvan mensubu 20 kiÅŸi hakkÄ±nda yeniden idam cezasÄ± verilmiÅŸti.
MÄ±sÄ±r'da cumhurbaÅŸkanÄ±, bakanlar kurulunun gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ne baÅŸvurduktan sonra mahkumlarÄ± af edebildiÄŸi gibi cezalarÄ±nÄ± da hafifletebiliyor.
Sina YarÄ±madasÄ±, 1967 yÄ±lÄ±nda Ä°srail ile MÄ±sÄ±r arasÄ±ndaki 6 GÃ¼n SavaÅŸlarÄ± sonucunda Ä°srail'in iÅŸgaline uÄŸramÄ±ÅŸ ve iki Ã¼lke arasÄ±nda imzalanan Camp David AntlaÅŸmasÄ±'nÄ±n ardÄ±ndan 25 Nisan 1982'de MÄ±sÄ±r'a iade edilmiÅŸti.
ABD yÃ¶netimi, TSK'nÄ±n Sincar DaÄŸÄ± bÃ¶lgesinde ve Suriye'nin kuzeydoÄŸusunda KaraÃ§ok'ta terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK ve Suriye uzantÄ±sÄ± PYD'ye dÃ¼zenlediÄŸi hava harekatÄ±nda "koordinasyon sorunu yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ±" Ã¶ne sÃ¼rerek operasyonlardan kaygÄ± duyulduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±
ABD Hava Kuvvetleri iki adet F-35A Lightning II tipi savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ±nÄ± Estonyaâ€™ya konuÅŸlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu
ABD BaÅŸkanÄ± Trump yÃ¶netimi, Kanada'dan ithal edilen yumuÅŸak kereste Ã¼rÃ¼nlerine yÃ¼zde 3 ila 24 arasÄ±nda deÄŸiÅŸen oranlarda gÃ¼mrÃ¼k vergisi uygulanacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
MÄ±sÄ±r'da Sina YarÄ±madasÄ±'nÄ±n kurtuluÅŸunun yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ mÃ¼nasebetiyle bin 118 mahkumun serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±na karar verildiÄŸi bildirildi
Arap BirliÄŸi, BM'yi, Ä°srail hapishanelerindeki Filistinli tutuklularÄ±n maruz kaldÄ±ÄŸÄ± ihlallerin durdurulmasÄ± iÃ§in acil mÃ¼dahale etmeye Ã§aÄŸÄ±rdÄ±
Suriye'deki Ã§atÄ±ÅŸmalarda Ä°ran ordusundan 1'i binbaÅŸÄ± 3 asker hayatÄ±nÄ± kaybetti
GÃ¼ney Kore, balistik fÃ¼zelere karÅŸÄ± iki erken uyarÄ± radarÄ± almaya karar verdiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±
Tunus, IMF'nin yerel para birimi dinarda devalÃ¼asyon, bÃ¼tÃ§enin sÄ±rtÄ±ndaki kamu maaÅŸÄ± yÃ¼kÃ¼nÃ¼n hafifletilmesi ve kamu kurumlarÄ±nÄ±n Ã¶zelleÅŸtirilmesi gibi kemer sÄ±kma taleplerini tartÄ±ÅŸÄ±yor
Filistin BaÅŸbakanÄ± Hamdallah, Filistinli tutuklularÄ±n taleplerini yerine getirmesi iÃ§in Alman hÃ¼kÃ¼metinin Ä°srail'e baskÄ± yapmasÄ±nÄ± istedi
Suriye'nin Humus ilinde, rejim kuÅŸatmasÄ±ndaki Vaer semtinden ayrÄ±lmak zorunda kalan 360 aileyi taÅŸÄ±yan 6. tahliye konvoyu, Cerablus'taki ZoÄŸara SÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± KampÄ±'na ulaÅŸtÄ±
Ä°sviÃ§re Konfederasyon BaÅŸkanÄ± Leuthard, "AB ve NATO, BatÄ± Balkan Ã¼lkelerinin Ã¼yelik sÃ¼recine daha fazla odaklanmalÄ±" dedi
Filistin direniÅŸ gruplarÄ±, Ä°srail cezaevlerindeki Filistinli mahkumlarla dayanÄ±ÅŸma amacÄ±yla perÅŸembe gÃ¼nÃ¼ iÃ§in genel grev Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±
Deniz HayatÄ± MÃ¼zesi MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Yunus, "LÃ¼bnanlÄ± balÄ±kÃ§Ä±lardan satÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± ve kendi gezilerinden topladÄ±ÄŸÄ± deniz canlÄ±larÄ± ve yabani hayvanlarÄ± mumyalayan eÅŸim Cemal, OrtadoÄŸu'da tÃ¼rÃ¼nÃ¼n ilk Ã¶rneÄŸi olan ve uzun yÄ±llar hayalini kurduÄŸu bu mÃ¼zeyi aÃ§mayÄ± baÅŸardÄ±" dedi
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, AKPM'nin bu haksÄ±z, siyasi ve yanlÄ± kararÄ±na raÄŸmen, TÃ¼rkiye'nin demokratik standartlara, insan haklarÄ±na ve bu alandaki uluslararasÄ± yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼klerine baÄŸlÄ±lÄ±ÄŸÄ±ndan Ã¶dÃ¼n vermeden, vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n hak ve Ã¶zgÃ¼rlÃ¼klerini geliÅŸtirme konusundaki kararlÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼receÄŸini vurguladÄ±.
Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Netanyahu, Alman DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Gabriel'in Ä°srailli insan haklarÄ± Ã¶rgÃ¼tlerine yapacaÄŸÄ± ziyareti iptal etmemesi halinde kendisi ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmeyeceÄŸini sÃ¶yledi
Calais kentinde Eritreli ve EtiyopyalÄ± sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar arasÄ±nda Ã§Ä±kan kavgada 11 kiÅŸi yaralandÄ±