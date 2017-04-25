23:18, 25 Nisan 2017 SalÄ±

MÄ±sÄ±r'da bin 118 mahkuma af





MÄ±sÄ±r'da Sina YarÄ±madasÄ±'nÄ±n kurtuluÅŸunun yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ mÃ¼nasebetiyle bin 118 mahkumun serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±na karar verildiÄŸi bildirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi MÄ±sÄ±r'daÂ Sina YarÄ±madasÄ±'nÄ±n kurtuluÅŸunun yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ mÃ¼nasebetiyle bin 118 mahkumun serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±na karar verildiÄŸi bildirildi. Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada,Â Sina YarÄ±madasÄ±'nÄ±n kurtuluÅŸunun yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ mÃ¼nasebetiyle Ã§Ä±karÄ±lan cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnamesi gereÄŸince 67'si ÅŸartlÄ± olmak Ã¼zere "cinayet ve diÄŸer suÃ§lardan hÃ¼kÃ¼m giyen" bin 118 mahkumun serbest bÄ±rakÄ±lacaÄŸÄ± kaydedildi. 40 BÄ°N Ä°HVAN ÃœYESÄ° TUTUKLU AÃ§Ä±klamada, kararÄ±n "siyasi suÃ§lularÄ± kapsamadÄ±ÄŸÄ±" aktarÄ±ldÄ±. MÄ±sÄ±r'da 3 Temmuz 2013'teki askeri mÃ¼dahaleden bu yana hapishanelerdeki siyasi suÃ§lularÄ±n sayÄ±sÄ±Â CumhurbaÅŸkanÄ± Abdulfettah Sisi'ye gÃ¶re sadece 500 iken, MÃ¼slÃ¼man KardeÅŸler TeÅŸkilatÄ±'na (Ä°hvan) gÃ¶re 40 bine ulaÅŸtÄ±. Kamuoyunda "Kirdase olaylarÄ±" olarak bilinen davada dÃ¼n tekrar yargÄ±lanan Ä°hvan mensubu 20 kiÅŸi hakkÄ±nda yeniden idam cezasÄ± verilmiÅŸti. MÄ±sÄ±r'da cumhurbaÅŸkanÄ±, bakanlar kurulunun gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ne baÅŸvurduktan sonra mahkumlarÄ± af edebildiÄŸi gibi cezalarÄ±nÄ± da hafifletebiliyor. Sina YarÄ±madasÄ±, 1967 yÄ±lÄ±nda Ä°srail ile MÄ±sÄ±r arasÄ±ndaki 6 GÃ¼n SavaÅŸlarÄ± sonucunda Ä°srail'in iÅŸgaline uÄŸramÄ±ÅŸ ve iki Ã¼lke arasÄ±nda imzalanan Camp David AntlaÅŸmasÄ±'nÄ±n ardÄ±ndan 25 Nisan 1982'de MÄ±sÄ±r'a iade edilmiÅŸti.

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