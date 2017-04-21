23:22, 25 Nisan 2017 SalÄ±

Trump'tan Kanada'ya kÃ¶tÃ¼ haber

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump,Â Kanada'dan ithal edilen bazÄ± kereste Ã¼rÃ¼nlerine ortalama yÃ¼zde 20 gÃ¼mrÃ¼k vergisi getirdi. Trump yÃ¶netiminin ilk gÃ¼mrÃ¼k vergisi iÃ§inÂ MeksikaÂ veyaÂ Ã‡inÂ yerineÂ Kanada'yÄ± hedef almasÄ± ÅŸaÅŸkÄ±nlÄ±k yarattÄ±.

ABD Ticaret BakanlÄ±ÄŸÄ±, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Kanada'dan ithal edilen yumuÅŸak kereste Ã¼rÃ¼nlerine yÃ¼zde 3 ila 24 arasÄ±nda deÄŸiÅŸen oranlarda gÃ¼mrÃ¼k vergisi getirildiÄŸini bildirdi.

25 Nisan SalÄ± itibariyle uygulanmaya baÅŸlayan gÃ¼mrÃ¼k vergisinin, KanadalÄ± yumuÅŸak kereste ihracatÃ§Ä±larÄ±nÄ±n devletten aldÄ±ÄŸÄ± teÅŸviklerin haksÄ±z rekabet saÄŸladÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle aÃ§Ä±lan soruÅŸturmanÄ±n ilk hÃ¼kmÃ¼ olduÄŸu belirtilen aÃ§Ä±klamada, nihai kararÄ±n ise 7 EylÃ¼l 2017'de verileceÄŸi kaydedildi.

AÃ§Ä±klamada, ayrÄ±ca geÃ§en sene Kanada'dan toplamda 5 milyar 660 milyon dolarlÄ±k yumuÅŸak kereste Ã¼rÃ¼nÃ¼ ithal edildiÄŸi bilgisine yer verildi. Ticaret BakanlÄ±ÄŸÄ±, ayrÄ±ca bazÄ± ihracatÃ§Ä± ÅŸirketlere yÃ¶nelik gÃ¼mrÃ¼k vergilerinin geÃ§miÅŸteki alÄ±mlara da uygulanmasÄ±na karar verdi.

"ABD KONUT SEKTÃ–RÃœNÃœ OLUMSUZ ETKÄ°LER"

ABD Ulusal Konut Ãœreticileri BirliÄŸi (NAHB) gÃ¼mrÃ¼k vergisi kararÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± ilk aÃ§Ä±klamada, uygulamanÄ±n Ã¼lkedeki tek ailelik ev fiyatlarÄ±nÄ± ortalama bin 236 dolar yÃ¼kselteceÄŸi ve konut sektÃ¶rÃ¼nÃ¼ olumsuz etkileyeceÄŸi uyarÄ±sÄ±nda bulundu.

Bu arada, ABD Ticaret BakanÄ± Wilbur Ross, kararÄ±n kereste fiyatlarÄ±nda "kÃ¼Ã§Ã¼k bir artÄ±ÅŸa" neden olabileceÄŸini teyit ederek, buna karÅŸÄ±n fiyat artÄ±ÅŸÄ±nÄ±n kesinlikle yÃ¼zde 20'lere ulaÅŸmayacaÄŸÄ±nÄ± savundu. Ross, ayrÄ±ca Kanada'ya yÃ¶nelik baÅŸka ticaret bariyeri planlanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve kararÄ±n bir ticaret savaÅŸÄ±na yol aÃ§mayacaÄŸÄ±nÄ± ifade etti.