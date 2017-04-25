ABD Rusya sÄ±nÄ±rÄ±na F-35 konuÅŸlandÄ±rÄ±yor

ABDÂ Hava Kuvvetlerinden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Ä°ngiltereâ€™nin Lakenheath Hava ÃœssÃ¼'nden Estonyaâ€™nÄ±n Amari Hava ÃœssÃ¼'ne konuÅŸlandÄ±rÄ±lmak Ã¼zereÂ 2 adet F-35 savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ±Â ile 20 havacÄ± personelin Ã¼lkeye gÃ¶nderildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.
BeÅŸinci nesil yeni savaÅŸ uÃ§aklarÄ±nÄ±n Avrupaâ€™daki ilk eÄŸitimlerine katÄ±lacaÄŸÄ± aktarÄ±lan aÃ§Ä±klamada ÅŸu ifadelere yer verildi:
"KonuÅŸlandÄ±rma bir sÃ¼redir planlanÄ±yordu, mevcut olaylarla ilgisi yok ve EstonyalÄ± mÃ¼ttefiklerimizle iÅŸbirliÄŸi iÃ§inde yÃ¼rÃ¼tÃ¼lÃ¼yor. MÃ¼ttefiklerimize ve ortaklarÄ±mÄ±za ABDâ€™nin bÃ¶lgedeki barÄ±ÅŸ ve istikrara olan vaadi konusunda gÃ¼vence verirken F-35A uÃ§aklarÄ±nÄ±n da Avrupa sahasÄ±nÄ± tanÄ±masÄ±nÄ± saÄŸlayacaktÄ±r."
ABD F-35 uÃ§aklarÄ±nÄ± A, B ve C serisi olarak Ã¼retiyor.
TÃ¼rkiye'nin de aralarÄ±nda bulunduÄŸu 9 Ã¼lkenin ortak konsorsiyumu tarafÄ±ndan Ã¼retilen F-35 savaÅŸ uÃ§aklarÄ±nÄ±n 2018 yÄ±lÄ±na kadar ilgili devletlere teslim edilmesi TÃ¼rkiye'nin verdiÄŸi 107 adet F-35 savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ± sipariÅŸinden ilk ikisini 2017'de teslim almasÄ± bekleniyor.
ABD yÃ¶netimi, TSK'nÄ±n Sincar DaÄŸÄ± bÃ¶lgesinde ve Suriye'nin kuzeydoÄŸusunda KaraÃ§ok'ta terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK ve Suriye uzantÄ±sÄ± PYD'ye dÃ¼zenlediÄŸi hava harekatÄ±nda "koordinasyon sorunu yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ±" Ã¶ne sÃ¼rerek operasyonlardan kaygÄ± duyulduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±
ABD Hava Kuvvetleri iki adet F-35A Lightning II tipi savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ±nÄ± Estonyaâ€™ya konuÅŸlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu
ABD BaÅŸkanÄ± Trump yÃ¶netimi, Kanada'dan ithal edilen yumuÅŸak kereste Ã¼rÃ¼nlerine yÃ¼zde 3 ila 24 arasÄ±nda deÄŸiÅŸen oranlarda gÃ¼mrÃ¼k vergisi uygulanacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
MÄ±sÄ±r'da Sina YarÄ±madasÄ±'nÄ±n kurtuluÅŸunun yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ mÃ¼nasebetiyle bin 118 mahkumun serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±na karar verildiÄŸi bildirildi
Arap BirliÄŸi, BM'yi, Ä°srail hapishanelerindeki Filistinli tutuklularÄ±n maruz kaldÄ±ÄŸÄ± ihlallerin durdurulmasÄ± iÃ§in acil mÃ¼dahale etmeye Ã§aÄŸÄ±rdÄ±
Suriye'deki Ã§atÄ±ÅŸmalarda Ä°ran ordusundan 1'i binbaÅŸÄ± 3 asker hayatÄ±nÄ± kaybetti
GÃ¼ney Kore, balistik fÃ¼zelere karÅŸÄ± iki erken uyarÄ± radarÄ± almaya karar verdiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±
Tunus, IMF'nin yerel para birimi dinarda devalÃ¼asyon, bÃ¼tÃ§enin sÄ±rtÄ±ndaki kamu maaÅŸÄ± yÃ¼kÃ¼nÃ¼n hafifletilmesi ve kamu kurumlarÄ±nÄ±n Ã¶zelleÅŸtirilmesi gibi kemer sÄ±kma taleplerini tartÄ±ÅŸÄ±yor
Filistin BaÅŸbakanÄ± Hamdallah, Filistinli tutuklularÄ±n taleplerini yerine getirmesi iÃ§in Alman hÃ¼kÃ¼metinin Ä°srail'e baskÄ± yapmasÄ±nÄ± istedi
Suriye'nin Humus ilinde, rejim kuÅŸatmasÄ±ndaki Vaer semtinden ayrÄ±lmak zorunda kalan 360 aileyi taÅŸÄ±yan 6. tahliye konvoyu, Cerablus'taki ZoÄŸara SÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± KampÄ±'na ulaÅŸtÄ±
Ä°sviÃ§re Konfederasyon BaÅŸkanÄ± Leuthard, "AB ve NATO, BatÄ± Balkan Ã¼lkelerinin Ã¼yelik sÃ¼recine daha fazla odaklanmalÄ±" dedi
Filistin direniÅŸ gruplarÄ±, Ä°srail cezaevlerindeki Filistinli mahkumlarla dayanÄ±ÅŸma amacÄ±yla perÅŸembe gÃ¼nÃ¼ iÃ§in genel grev Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±
Deniz HayatÄ± MÃ¼zesi MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Yunus, "LÃ¼bnanlÄ± balÄ±kÃ§Ä±lardan satÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± ve kendi gezilerinden topladÄ±ÄŸÄ± deniz canlÄ±larÄ± ve yabani hayvanlarÄ± mumyalayan eÅŸim Cemal, OrtadoÄŸu'da tÃ¼rÃ¼nÃ¼n ilk Ã¶rneÄŸi olan ve uzun yÄ±llar hayalini kurduÄŸu bu mÃ¼zeyi aÃ§mayÄ± baÅŸardÄ±" dedi
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, AKPM'nin bu haksÄ±z, siyasi ve yanlÄ± kararÄ±na raÄŸmen, TÃ¼rkiye'nin demokratik standartlara, insan haklarÄ±na ve bu alandaki uluslararasÄ± yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼klerine baÄŸlÄ±lÄ±ÄŸÄ±ndan Ã¶dÃ¼n vermeden, vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n hak ve Ã¶zgÃ¼rlÃ¼klerini geliÅŸtirme konusundaki kararlÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼receÄŸini vurguladÄ±.
Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Netanyahu, Alman DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Gabriel'in Ä°srailli insan haklarÄ± Ã¶rgÃ¼tlerine yapacaÄŸÄ± ziyareti iptal etmemesi halinde kendisi ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmeyeceÄŸini sÃ¶yledi
Calais kentinde Eritreli ve EtiyopyalÄ± sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar arasÄ±nda Ã§Ä±kan kavgada 11 kiÅŸi yaralandÄ±