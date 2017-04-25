23:29, 25 Nisan 2017 SalÄ±

ABD Rusya sÄ±nÄ±rÄ±na F-35 konuÅŸlandÄ±rÄ±yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABDÂ Hava Kuvvetlerinden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Ä°ngiltereâ€™nin Lakenheath Hava ÃœssÃ¼'nden Estonyaâ€™nÄ±n Amari Hava ÃœssÃ¼'ne konuÅŸlandÄ±rÄ±lmak Ã¼zereÂ 2 adet F-35 savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ±Â ile 20 havacÄ± personelin Ã¼lkeye gÃ¶nderildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

BeÅŸinci nesil yeni savaÅŸ uÃ§aklarÄ±nÄ±n Avrupaâ€™daki ilk eÄŸitimlerine katÄ±lacaÄŸÄ± aktarÄ±lan aÃ§Ä±klamada ÅŸu ifadelere yer verildi:

"KonuÅŸlandÄ±rma bir sÃ¼redir planlanÄ±yordu, mevcut olaylarla ilgisi yok ve EstonyalÄ± mÃ¼ttefiklerimizle iÅŸbirliÄŸi iÃ§inde yÃ¼rÃ¼tÃ¼lÃ¼yor. MÃ¼ttefiklerimize ve ortaklarÄ±mÄ±za ABDâ€™nin bÃ¶lgedeki barÄ±ÅŸ ve istikrara olan vaadi konusunda gÃ¼vence verirken F-35A uÃ§aklarÄ±nÄ±n da Avrupa sahasÄ±nÄ± tanÄ±masÄ±nÄ± saÄŸlayacaktÄ±r."

TÃœRKÄ°YE'NÄ°N Ä°LK F-35 SAVAÅž UÃ‡AÄžINI 2017'DE TELÄ°M ALMASI BEKLENÄ°YOR

ABD F-35 uÃ§aklarÄ±nÄ± A, B ve C serisi olarak Ã¼retiyor.

TÃ¼rkiye'nin de aralarÄ±nda bulunduÄŸu 9 Ã¼lkenin ortak konsorsiyumu tarafÄ±ndan Ã¼retilen F-35 savaÅŸ uÃ§aklarÄ±nÄ±n 2018 yÄ±lÄ±na kadar ilgili devletlere teslim edilmesi TÃ¼rkiye'nin verdiÄŸi 107 adet F-35 savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ± sipariÅŸinden ilk ikisini 2017'de teslim almasÄ± bekleniyor.