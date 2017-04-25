ErdoÄŸan'dan AKPM'ye ilk tepki: Biz bÃ¶yle bir kararÄ± tanÄ±mÄ±yoruz!

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Reuters'a verdiÄŸi rÃ¶portajda gÃ¼ndeme iliÅŸkin deÄŸerlendirmelerde bulundu ve sorularÄ± cevapladÄ±.
Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nin (AKPM) "siyasi denetim" kararÄ±na iliÅŸkin soru Ã¼zerine ErdoÄŸan, Fransa'da pazar gÃ¼nÃ¼ bir seÃ§im yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatarak, bu seÃ§imin OHAL ÅŸartlarÄ± iÃ§erisinde gerÃ§ekleÅŸtiÄŸini belirtti.
Fransa'da yaklaÅŸÄ±k 1,5 yÄ±ldÄ±r neden OHAL uygulamasÄ±nÄ±n yÃ¼rÃ¼rlÃ¼kte olduÄŸunu soran ErdoÄŸan, "Sadece bir terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne karÅŸÄ± -ki sadece 15-20 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ bir terÃ¶r olayÄ±ydÄ± bu, bunun ardÄ±ndan- bÃ¶yle uzun sÃ¼reli bir OHAL uygulamasÄ±na baÅŸladÄ±. Pazar gÃ¼nÃ¼ yapÄ±lan seÃ§im OHAL ÅŸartlarÄ± altÄ±nda yapÄ±ldÄ±. Åžimdi 15 gÃ¼n sonra yapÄ±lacak olan seÃ§im yineÂ OHALÂ ÅŸartlarÄ± altÄ±nda yapÄ±lacak. Peki Fransa ile ilgili acaba bÃ¶yle bir ÅŸart ve yahut bÃ¶yle bir uygulama gÃ¼ndeme geliyor mu? BÃ¶yle bir ÅŸey asla yok. TÃ¼rkiye'de devletin yÄ±kÄ±lmasÄ±na yÃ¶nelik bir darbe giriÅŸimi var. Bu darbe giriÅŸimine karÅŸÄ± TÃ¼rkiye OHAL'i uygularken, silahlÄ± kuvvetlerinin iÃ§erisindeki bu FETÃ– mensuplarÄ±nÄ± temizliyorsunuz, emniyetin iÃ§erisindeki terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ mensuplarÄ±nÄ± temizliyoruz, aynÄ± ÅŸekilde devletin kurumlarÄ±nÄ±n iÃ§erisine sÄ±zmÄ±ÅŸ olan bu terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ mensuplarÄ±nÄ± temizliyoruz. Bunu temizlemek mecburiyetindeyiz." diye konuÅŸtu.
DoÄŸu Almanya ile BatÄ± Almanya'nÄ±n birleÅŸmesi sÃ¼recinde 500 bini aÅŸkÄ±n insanÄ±n devletten temizlendiÄŸini belirten ErdoÄŸan, "Buna kimse bir ÅŸey diyebilmiÅŸ midir? DememiÅŸtir. Åžu anda TÃ¼rkiye'ye karÅŸÄ± alÄ±nan bu karar tamamen siyasidir. Biz zaten bÃ¶yle bir kararÄ± tanÄ±mÄ±yoruz. Ä°stedikleri kadar bÃ¶yle bir kararÄ± almÄ±ÅŸ olsunlar. Ã‡ok da bÃ¼yÃ¼tmÃ¼yoruz. Bu karar alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r, geÃ§miÅŸtir." dedi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, AKPM'nin 'siyasi denetim' kararÄ±na iliÅŸkin, "Åžu anda TÃ¼rkiye'ye karÅŸÄ± alÄ±nan bu karar tamamen siyasidir. Biz zaten bÃ¶yle bir kararÄ± tanÄ±mÄ±yoruz. Ä°stedikleri kadar bÃ¶yle bir kararÄ± almÄ±ÅŸ olsunlar." dedi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä± BeÅŸtepe Devlet Konukevi'nde kabul etti
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, AKPM'nin 'siyasi denetim' kararÄ±na dair, "TÃ¼rkiye olarak biz bu kararÄ± tamamen siyasi bir karar olarak gÃ¶rÃ¼yoruz. TÃ¼rkiye'nin gerÃ§ekleriyle Ã¶rtÃ¼ÅŸmÃ¼yor." dedi.
FETÃ–'nÃ¼n 15 Temmuz 2016'daki darbe giriÅŸiminin firari ÅŸÃ¼phelilerinden eski Hakim BinbaÅŸÄ± KurtuluÅŸ Kaya'nÄ±n olay gÃ¼nÃ¼ne iliÅŸkin fotoÄŸraflarÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±
TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerince dÃ¼zenlenen hava harekatÄ±nda, Irak'Ä±n kuzeyindeki Sincar DaÄŸÄ± bÃ¶lgesinde 40, Suriye'nin kuzeydoÄŸusundaki KaraÃ§ok'ta da 30 civarÄ±nda terÃ¶rist etkisiz hale getirildi
FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda GÃ¶lbaÅŸÄ±'nda bulunan Ã–zel Kuvvetler KomutanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ele geÃ§irme teÅŸebbÃ¼sÃ¼yle ilgili 69 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davaya devam edildi
Hrant Dink'in Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesine iliÅŸkin hazÄ±rlanan 3. iddianamede, Trabzon ve IÌ‡stanbul Jandarma IÌ‡stihbarat goÌˆrevlilerinin cinayetin planlanmasÄ± ve icrasÄ± noktasÄ±nda muÌˆsÌ§terek hareket ettikleri belirtildi
AKPM'de kabul edilen rapor ve karar tasarÄ±sÄ±ndaki maddelerin TÃ¼rkiye'nin aleyhine deÄŸiÅŸtirilmesi yÃ¶nÃ¼nde Ã¶nerge veren isimler olarak PKK ile iliÅŸkisi olduÄŸu bilinen Ã¼yeler Villumsen, Hunko ve Fornarve dikkati Ã§ekti
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± ÅžimÅŸek, "TÃ¼rkiye'nin Almanya'dan ekonomik yardÄ±m istediÄŸi" iddialarÄ±na iliÅŸkin "Bild gazetesinin bugÃ¼n internet sitelerine yansÄ±yan haberi kesinlikle doÄŸru deÄŸildir. BaÄŸlamÄ±ndan Ã§Ä±karÄ±lmÄ±ÅŸ, Ã§arpÄ±tÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r" ifadesini kullandÄ±
TÅžOF BaÅŸkanÄ± ApaydÄ±n, "Yeni mÃ¼hÃ¼rle amacÄ±mÄ±z, sahte ve ikiz plakayla terÃ¶r ve hÄ±rsÄ±zlÄ±k olaylarÄ±na karÄ±ÅŸan plakalarÄ± men etmek." dedi
MHP Genel BaÅŸkanÄ± BahÃ§eli, AKPM'nin 'siyasi denetim' kararÄ±na dair, "TÃ¼rkiyeâ€™yi dÄ±ÅŸlamanÄ±n ve haksÄ±z yere suÃ§lamanÄ±n karÅŸÄ±lÄ±ksÄ±z kalmayacaÄŸÄ± ve Avrupaâ€™ya aÄŸÄ±r bir faturasÄ± olacaÄŸÄ± kuÅŸkusuzdur" dedi
Van'da gerÃ§ekleÅŸtirilen ve TÃ¼rkiye ile Ä°ran arasÄ±ndaki ekonomik iliÅŸkilerin ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± 3. TÃ¼rkiye-Ä°ran Forumu'nun ilk gÃ¼nkÃ¼ oturumu sona erdi
Ä°stanbul Milli EÄŸitim MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n, Ã¶ÄŸrencilerin kelime, kavram bilgisini geliÅŸtirmek ve dil becerilerini artÄ±rmak amacÄ±yla hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± projenin detaylarÄ± paylaÅŸÄ±ldÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n davetine icabetle Somali CumhurbaÅŸkanÄ± Muhammed, TÃ¼rkiye'ye resmi ziyarette bulunuyor
Benzinin litre fiyatÄ±nda bu gece yarÄ±sÄ±ndan geÃ§erli olmak Ã¼zere 14 kuruÅŸ indirim yapÄ±ldÄ±.
Ã–SYM olarak baÅŸvuru tarihleri sona ermiÅŸ olan LYS, ALES, KPSS ve Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± sÄ±navlarÄ±na sÃ¼resi iÃ§inde baÅŸvuru yapmayan adaylara yeni bir ÅŸans daha verdi