GÃ¼ncelleme: 23:45, 25 Nisan 2017 SalÄ±

ErdoÄŸan'dan AKPM'ye ilk tepki: Biz bÃ¶yle bir kararÄ± tanÄ±mÄ±yoruz!

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Reuters'a verdiÄŸi rÃ¶portajda gÃ¼ndeme iliÅŸkin deÄŸerlendirmelerde bulundu ve sorularÄ± cevapladÄ±.

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nin (AKPM) "siyasi denetim" kararÄ±na iliÅŸkin soru Ã¼zerine ErdoÄŸan, Fransa'da pazar gÃ¼nÃ¼ bir seÃ§im yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatarak, bu seÃ§imin OHAL ÅŸartlarÄ± iÃ§erisinde gerÃ§ekleÅŸtiÄŸini belirtti.

"DEVLETÄ°N KURUMLARINA SIZAN TERÃ–R Ã–RGÃœTÃœ MENSUPLARINI TEMÄ°ZLÄ°YORUZ"

Fransa'da yaklaÅŸÄ±k 1,5 yÄ±ldÄ±r neden OHAL uygulamasÄ±nÄ±n yÃ¼rÃ¼rlÃ¼kte olduÄŸunu soran ErdoÄŸan, "Sadece bir terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne karÅŸÄ± -ki sadece 15-20 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ bir terÃ¶r olayÄ±ydÄ± bu, bunun ardÄ±ndan- bÃ¶yle uzun sÃ¼reli bir OHAL uygulamasÄ±na baÅŸladÄ±. Pazar gÃ¼nÃ¼ yapÄ±lan seÃ§im OHAL ÅŸartlarÄ± altÄ±nda yapÄ±ldÄ±. Åžimdi 15 gÃ¼n sonra yapÄ±lacak olan seÃ§im yineÂ OHALÂ ÅŸartlarÄ± altÄ±nda yapÄ±lacak. Peki Fransa ile ilgili acaba bÃ¶yle bir ÅŸart ve yahut bÃ¶yle bir uygulama gÃ¼ndeme geliyor mu? BÃ¶yle bir ÅŸey asla yok. TÃ¼rkiye'de devletin yÄ±kÄ±lmasÄ±na yÃ¶nelik bir darbe giriÅŸimi var. Bu darbe giriÅŸimine karÅŸÄ± TÃ¼rkiye OHAL'i uygularken, silahlÄ± kuvvetlerinin iÃ§erisindeki bu FETÃ– mensuplarÄ±nÄ± temizliyorsunuz, emniyetin iÃ§erisindeki terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ mensuplarÄ±nÄ± temizliyoruz, aynÄ± ÅŸekilde devletin kurumlarÄ±nÄ±n iÃ§erisine sÄ±zmÄ±ÅŸ olan bu terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ mensuplarÄ±nÄ± temizliyoruz. Bunu temizlemek mecburiyetindeyiz." diye konuÅŸtu.

"BÄ°Z BÃ–YLE BÄ°R KARARI TANIMIYORUZ"

DoÄŸu Almanya ile BatÄ± Almanya'nÄ±n birleÅŸmesi sÃ¼recinde 500 bini aÅŸkÄ±n insanÄ±n devletten temizlendiÄŸini belirten ErdoÄŸan, "Buna kimse bir ÅŸey diyebilmiÅŸ midir? DememiÅŸtir. Åžu anda TÃ¼rkiye'ye karÅŸÄ± alÄ±nan bu karar tamamen siyasidir. Biz zaten bÃ¶yle bir kararÄ± tanÄ±mÄ±yoruz. Ä°stedikleri kadar bÃ¶yle bir kararÄ± almÄ±ÅŸ olsunlar. Ã‡ok da bÃ¼yÃ¼tmÃ¼yoruz. Bu karar alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r, geÃ§miÅŸtir." dedi.