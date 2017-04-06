Sincar ve Karaçok'taki hava harekatına ilişkin ABD'den açıklama

ABD yönetimi, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Irak'ın kuzeyinde Sincar Dağı bölgesinde ve Suriye'nin kuzeydoğusunda Karaçok'ta PKK ve Suriye uzantısı PYD'ye karşı düzenlediği hava harekatında "koordinasyon sorunu yaşandığını" öne sürerek operasyonlardan kaygı duyulduğunu açıkladı.
ABD Dışişleri Bakanlığı günlük basın brifinginde, TSK'nın Sincar ve Karaçok bölgelerindeki operasyonlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.
Dışişleri Bakanlığı Geçici Sözcüsü Mark Toner, bir soru üzerine Türkiye’nin düzenlediği hava harekatından dolayı “derin kaygı” duyduğunu belirtti.
Türkiye'nin PKK'ya karşı verdiği haklı mücadeleyi anladıklarını ifade eden Toner, “Türkiye’nin Kuzey Irak’ta ve Kuzey Suriye’de düzenlediği hava saldırılarına ilişkin ABD ya da DEAŞ’a karşı koalisyonla yeterli koordinasyon sağlanmamıştır.” dedi.
Toner, düzenlenen hava saldırısı hakkında Türkiye’ye “doğrudan” kaygılarını ilettiklerini söyledi.
Ayrıca Toner, Türkiye’nin terör örgütü DEAŞ’a karşı çok önemli bir partner olduğuna dikkati çekerek bölgedeki savaş alanında “DEAŞ’a karşı baskıyı korumak adına” yakın koordinasyon halinde olunmasının önemli olduğunu vurguladı.
Öte yandan ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Türkiye’nin operasyonları konusunda ABD ve ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon ile yeterli bir şekilde koordine edilmediği gerekçesiyle "Türkiye’ye kaygılarını dile getirdiklerini" açıkladı.
AA muhabirinin, "Amerikan subaylarının PYD/PKK'lılar ile Türkiye’nin Karaçok bölgesinde vurduğu alanları incelemeye katıldığı" iddialarına yönelik sorusuna Pentagon sözcülerinden Binbaşı Adrian Rankine Galloway, yazılı açıklama ile cevap verdi.
Galloway, söz konusu harekatın DEAŞ karşıtı koalisyon tarafından onaylanmadığını ve DEAŞ’a karşı ittifak ettikleri güçlerin vurulmasına neden olduğunu iddia etti.
PKK'nın Türkiye’ye karşı teşkil ettiği tehdidin farkında olduklarını ifade eden Binbaşı Galloway, şunları kaydetti:
“Türkiye’nin gün içerisinde kuzey Suriye ve Irak’ta ABD ve daha geniş anlamda DEAŞ karşıtı koalisyon ile yeterince koordinasyon yapmadan gerçekleştirdiği hava saldırıları konusunda son derece kaygılıyız. Kaygılarımızı Türkiye hükümetine ifade ettik. Bu hava saldırıları DEAŞ karşıtı koalisyon tarafından onaylanmadı ve DEAŞ ile mücadelede Kürt Peşmergeler de dahil müttefik kuvvetlerimizin talihsizce hayatını kaybetmesine yol açtı.”
Sözcü, ABD subaylarının bölgede inceleme yapması konusundaki soruları ise cevapsız bıraktı.
Türkiye, söz konusu bölgelerde sabaha karşı hava harekatı düzenlemiş ve Genelkurmay Başkanlığı 70 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı. TSK tarafından düzenlenen hava harekatında, Irak'ın kuzeyindeki Sincar Dağı bölgesinde 40, Suriye'nin kuzeydoğusundaki Karaçok'ta da 30 civarında teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedilmişti.
ABD yönetimi, TSK'nın Sincar Dağı bölgesinde ve Suriye'nin kuzeydoğusunda Karaçok'ta terör örgütü PKK ve Suriye uzantısı PYD'ye düzenlediği hava harekatında "koordinasyon sorunu yaşandığını" öne sürerek operasyonlardan kaygı duyulduğunu açıkladı
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